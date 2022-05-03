https://ria.ru/20220503/gosdep-1786686556.html

Блинкен и президент Швейцарии обсудили Афганистан и Украину

Блинкен и президент Швейцарии обсудили Афганистан и Украину - РИА Новости, 03.05.2022

Блинкен и президент Швейцарии обсудили Афганистан и Украину

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с президентом Швейцарии Иньяцио Кассисом гуманитарную ситуацию в Афганистане и меры поддержки Украины, сообщил... РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T20:15

2022-05-03T20:15

2022-05-03T20:15

в мире

владимир путин

украина

швейцария

афганистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768933209_0:0:3060:1721_1920x0_80_0_0_48a4f375e558a01e01ffe511cb48b7a0.jpg

ВАШИНГТОН, 3 мая – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с президентом Швейцарии Иньяцио Кассисом гуманитарную ситуацию в Афганистане и меры поддержки Украины, сообщил госдепартамент.Кассис, с которым Блинкен говорил по телефону, возглавляет также федеральный департамент иностранных дел Швейцарии."Госсекретарь Блинкен и президент Кассис обсудили экономические усилия для улучшения гуманитарной ситуации в Афганистане, а также совместную приверженность поддержке народа Украины, который защищается от неспровоцированной агрессивной войны Путина", - сказано в пресс-релизе.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220501/ukraina-1786441542.html

https://ria.ru/20220427/sanktsii-1785839278.html

украина

швейцария

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир путин, украина, швейцария, афганистан