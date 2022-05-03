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Блинкен и президент Швейцарии обсудили Афганистан и Украину - РИА Новости, 03.05.2022
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Блинкен и президент Швейцарии обсудили Афганистан и Украину
Блинкен и президент Швейцарии обсудили Афганистан и Украину - РИА Новости, 03.05.2022
Блинкен и президент Швейцарии обсудили Афганистан и Украину
Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с президентом Швейцарии Иньяцио Кассисом гуманитарную ситуацию в Афганистане и меры поддержки Украины, сообщил... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T20:15
2022-05-03T20:15
в мире
владимир путин
украина
швейцария
афганистан
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ВАШИНГТОН, 3 мая – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с президентом Швейцарии Иньяцио Кассисом гуманитарную ситуацию в Афганистане и меры поддержки Украины, сообщил госдепартамент.Кассис, с которым Блинкен говорил по телефону, возглавляет также федеральный департамент иностранных дел Швейцарии."Госсекретарь Блинкен и президент Кассис обсудили экономические усилия для улучшения гуманитарной ситуации в Афганистане, а также совместную приверженность поддержке народа Украины, который защищается от неспровоцированной агрессивной войны Путина", - сказано в пресс-релизе.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220501/ukraina-1786441542.html
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в мире, владимир путин, украина, швейцария, афганистан
20:15 03.05.2022
 
Блинкен и президент Швейцарии обсудили Афганистан и Украину

Госдепартамент США: Блинкен и президент Швейцарии Кассис обсудили Афганистан и Украину

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 мая – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с президентом Швейцарии Иньяцио Кассисом гуманитарную ситуацию в Афганистане и меры поддержки Украины, сообщил госдепартамент.
Кассис, с которым Блинкен говорил по телефону, возглавляет также федеральный департамент иностранных дел Швейцарии.
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
1 мая, 13:00
Кулеба и Блинкен обсудили поставки оружия и финансовую поддержку
"Госсекретарь Блинкен и президент Кассис обсудили экономические усилия для улучшения гуманитарной ситуации в Афганистане, а также совместную приверженность поддержке народа Украины, который защищается от неспровоцированной агрессивной войны Путина", - сказано в пресс-релизе.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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В миреВладимир ПутинУкраинаШвейцарияАфганистан
 
 
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