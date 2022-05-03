https://ria.ru/20220503/germaniya-1786642566.html
Шольц: Германия готовилась к сокращению зависимости от российских ресурсов
Шольц: Германия готовилась к сокращению зависимости от российских ресурсов - РИА Новости, 03.05.2022
Шольц: Германия готовилась к сокращению зависимости от российских ресурсов
Германия с декабря готовилась к сокращению зависимости от российских энергоресурсов, к осени возможен отказ от угля, заявил журналистам канцлер ФРГ Олаф Шольц. РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T13:44
2022-05-03T13:44
2022-05-03T14:04
в мире
экономика
германия
олаф шольц
швеция
финляндия
санкции в отношении россии
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БЕРЛИН, 3 мая - РИА Новости. Германия с декабря готовилась к сокращению зависимости от российских энергоресурсов, к осени возможен отказ от угля, заявил журналистам канцлер ФРГ Олаф Шольц."Мы едины в том, что мы хотим стать независимыми от импорта ископаемых ресурсов, мы также знаем, что это продлится с разной продолжительностью в отдельных странах, в зависимости от масштаба зависимости. Германия приступила к подготовке к такой ситуации еще в декабре. Поэтому мы сможем отказаться от угля осенью", - сказал Шольц после встречи с премьер-министрами Швеции и Финляндии.По словам канцлера, Германия также предпринимает "все возможное для того, чтобы быть в состоянии отказаться от импорта нефти" из России, а также "создавать инфраструктуру для того, чтобы иметь возможность импортировать газ" из других стран. Конечной целью, сказал Шольц, является независимость Германии от ископаемых энергоносителей в целом, в 2045 году страна должна стать климатически нейтральной.
https://ria.ru/20220503/evropa-1786624951.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, экономика, германия, олаф шольц, швеция, финляндия, санкции в отношении россии
13:44 03.05.2022 (обновлено: 14:04 03.05.2022)
Шольц: Германия готовилась к сокращению зависимости от российских ресурсов
Канцлер Шольц: Германия готовилась к сокращению зависимости от российских ресурсов