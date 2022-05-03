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Шольц: Германия готовилась к сокращению зависимости от российских ресурсов - РИА Новости, 03.05.2022
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Шольц: Германия готовилась к сокращению зависимости от российских ресурсов
Шольц: Германия готовилась к сокращению зависимости от российских ресурсов - РИА Новости, 03.05.2022
Шольц: Германия готовилась к сокращению зависимости от российских ресурсов
Германия с декабря готовилась к сокращению зависимости от российских энергоресурсов, к осени возможен отказ от угля, заявил журналистам канцлер ФРГ Олаф Шольц. РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T13:44
2022-05-03T14:04
в мире
экономика
германия
олаф шольц
швеция
финляндия
санкции в отношении россии
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БЕРЛИН, 3 мая - РИА Новости. Германия с декабря готовилась к сокращению зависимости от российских энергоресурсов, к осени возможен отказ от угля, заявил журналистам канцлер ФРГ Олаф Шольц."Мы едины в том, что мы хотим стать независимыми от импорта ископаемых ресурсов, мы также знаем, что это продлится с разной продолжительностью в отдельных странах, в зависимости от масштаба зависимости. Германия приступила к подготовке к такой ситуации еще в декабре. Поэтому мы сможем отказаться от угля осенью", - сказал Шольц после встречи с премьер-министрами Швеции и Финляндии.По словам канцлера, Германия также предпринимает "все возможное для того, чтобы быть в состоянии отказаться от импорта нефти" из России, а также "создавать инфраструктуру для того, чтобы иметь возможность импортировать газ" из других стран. Конечной целью, сказал Шольц, является независимость Германии от ископаемых энергоносителей в целом, в 2045 году страна должна стать климатически нейтральной.
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в мире, экономика, германия, олаф шольц, швеция, финляндия, санкции в отношении россии
13:44 03.05.2022 (обновлено: 14:04 03.05.2022)
 
Шольц: Германия готовилась к сокращению зависимости от российских ресурсов

Канцлер Шольц: Германия готовилась к сокращению зависимости от российских ресурсов

© AP Photo / Michael SohnКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© AP Photo / Michael Sohn
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 3 мая - РИА Новости. Германия с декабря готовилась к сокращению зависимости от российских энергоресурсов, к осени возможен отказ от угля, заявил журналистам канцлер ФРГ Олаф Шольц.
"Мы едины в том, что мы хотим стать независимыми от импорта ископаемых ресурсов, мы также знаем, что это продлится с разной продолжительностью в отдельных странах, в зависимости от масштаба зависимости. Германия приступила к подготовке к такой ситуации еще в декабре. Поэтому мы сможем отказаться от угля осенью", - сказал Шольц после встречи с премьер-министрами Швеции и Финляндии.
По словам канцлера, Германия также предпринимает "все возможное для того, чтобы быть в состоянии отказаться от импорта нефти" из России, а также "создавать инфраструктуру для того, чтобы иметь возможность импортировать газ" из других стран. Конечной целью, сказал Шольц, является независимость Германии от ископаемых энергоносителей в целом, в 2045 году страна должна стать климатически нейтральной.
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В миреЭкономикаГерманияОлаф ШольцШвецияФинляндияСанкции в отношении России
 
 
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