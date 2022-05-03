https://ria.ru/20220503/frg-1786646767.html

Берлин готов поддержать решение Финляндии и Швеции о вступлении в НАТО

Берлин готов поддержать решение Финляндии и Швеции о вступлении в НАТО - РИА Новости, 03.05.2022

Берлин готов поддержать решение Финляндии и Швеции о вступлении в НАТО

Берлин готов поддержать Финляндию и Швецию в случае принятия странами решения о вступлении в НАТО, заявил журналистам на правительственной вилле в Мезеберге... РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T14:22

2022-05-03T14:22

2022-05-03T14:22

в мире

йенс столтенберг

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

финляндия

швеция

россия

нато

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БЕРЛИН, 3 мая - РИА Новости. Берлин готов поддержать Финляндию и Швецию в случае принятия странами решения о вступлении в НАТО, заявил журналистам на правительственной вилле в Мезеберге канцлер ФРГ Олаф Шольц.Ранее во вторник в Мезеберге стартовало выездное заседание правительства ФРГ, которое продлится два дня. На мероприятие были приглашены в качестве гостей премьер-министры Швеции и Финляндии, с которыми немецкий кабмин обсудил вопросы безопасности."Мы очень внимательно следим за дебатами в обеих странах о возможном вступлении в наш оборонительный альянс НАТО. Это решение и дискуссии, они должны произойти там, на месте - в Финляндии и Швеции. Но нам ясно, что если эти две страны решат, что они хотят присоединиться к альянсу НАТО, то они могут рассчитывать на нашу поддержку", - сказал Шольц.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что НАТО будет рада видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.

https://ria.ru/20220503/germaniya-1786642566.html

https://ria.ru/20220502/garantii-1786594720.html

финляндия

швеция

россия

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в мире, йенс столтенберг, дмитрий песков (спецпредставитель президента), финляндия, швеция, россия, нато