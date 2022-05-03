https://ria.ru/20220503/frantsiya-1786651231.html
Макрон тайно принял Саркози перед разговором с Путиным, сообщило СМИ
Макрон тайно принял Саркози перед разговором с Путиным, сообщило СМИ - РИА Новости, 03.05.2022
Макрон тайно принял Саркози перед разговором с Путиным, сообщило СМИ
Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник тайно принял в Елисейском дворце бывшего президента Республики Николя Саркози, пишет газета Figaro. РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T14:58
2022-05-03T14:58
2022-05-03T16:09
франция
эммануэль макрон
владимир путин
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771628409_9:0:3650:2048_1920x0_80_0_0_d83eec4edb1dc20be37063e3ed43590f.jpg
ПАРИЖ, 3 мая — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник тайно принял в Елисейском дворце бывшего президента Республики Николя Саркози, пишет газета Figaro.Как отмечает издание, Макрон утром тайно встретился с Саркози перед телефонным разговором с российским лидером Владимиром Путиным.Газета также обращает внимание на то, что встреча прошла через неделю после переизбрания Макрона главой государства и за несколько дней до выдвижения кандидатур на парламентские выборы.Участники встречи пожелали сохранить в тайне содержание их разговора.В начале апреля Эммануэль Макрон опроверг существование некоего "секретного пакта" между ним и Саркози о том, что экс-президент в обмен на поддержку Макрона на президентских выборах сможет рекомендовать ему кандидатуру нового премьер-министра Франции.
https://radiosputnik.ria.ru/20220503/peregovory-1786645359.html
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771628409_730:0:3461:2048_1920x0_80_0_0_a6f46231936078f76bf7d0ab8aa6b3f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, эммануэль макрон, владимир путин, в мире
14:58 03.05.2022 (обновлено: 16:09 03.05.2022)
Макрон тайно принял Саркози перед разговором с Путиным, сообщило СМИ
Figaro: Макрон тайно принял экс-президента Саркози перед разговором с Путиным