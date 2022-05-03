https://ria.ru/20220503/frantsiya-1786651231.html

Макрон тайно принял Саркози перед разговором с Путиным, сообщило СМИ

Макрон тайно принял Саркози перед разговором с Путиным, сообщило СМИ - РИА Новости, 03.05.2022

Макрон тайно принял Саркози перед разговором с Путиным, сообщило СМИ

Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник тайно принял в Елисейском дворце бывшего президента Республики Николя Саркози, пишет газета Figaro. РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T14:58

2022-05-03T14:58

2022-05-03T16:09

франция

эммануэль макрон

владимир путин

в мире

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ПАРИЖ, 3 мая — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник тайно принял в Елисейском дворце бывшего президента Республики Николя Саркози, пишет газета Figaro.Как отмечает издание, Макрон утром тайно встретился с Саркози перед телефонным разговором с российским лидером Владимиром Путиным.Газета также обращает внимание на то, что встреча прошла через неделю после переизбрания Макрона главой государства и за несколько дней до выдвижения кандидатур на парламентские выборы.Участники встречи пожелали сохранить в тайне содержание их разговора.В начале апреля Эммануэль Макрон опроверг существование некоего "секретного пакта" между ним и Саркози о том, что экс-президент в обмен на поддержку Макрона на президентских выборах сможет рекомендовать ему кандидатуру нового премьер-министра Франции.

https://radiosputnik.ria.ru/20220503/peregovory-1786645359.html

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франция, эммануэль макрон, владимир путин, в мире