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Макрон тайно принял Саркози перед разговором с Путиным, сообщило СМИ - РИА Новости, 03.05.2022
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Макрон тайно принял Саркози перед разговором с Путиным, сообщило СМИ
Макрон тайно принял Саркози перед разговором с Путиным, сообщило СМИ - РИА Новости, 03.05.2022
Макрон тайно принял Саркози перед разговором с Путиным, сообщило СМИ
Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник тайно принял в Елисейском дворце бывшего президента Республики Николя Саркози, пишет газета Figaro. РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T14:58
2022-05-03T16:09
франция
эммануэль макрон
владимир путин
в мире
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ПАРИЖ, 3 мая — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник тайно принял в Елисейском дворце бывшего президента Республики Николя Саркози, пишет газета Figaro.Как отмечает издание, Макрон утром тайно встретился с Саркози перед телефонным разговором с российским лидером Владимиром Путиным.Газета также обращает внимание на то, что встреча прошла через неделю после переизбрания Макрона главой государства и за несколько дней до выдвижения кандидатур на парламентские выборы.Участники встречи пожелали сохранить в тайне содержание их разговора.В начале апреля Эммануэль Макрон опроверг существование некоего "секретного пакта" между ним и Саркози о том, что экс-президент в обмен на поддержку Макрона на президентских выборах сможет рекомендовать ему кандидатуру нового премьер-министра Франции.
https://radiosputnik.ria.ru/20220503/peregovory-1786645359.html
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франция, эммануэль макрон, владимир путин, в мире
14:58 03.05.2022 (обновлено: 16:09 03.05.2022)
 
Макрон тайно принял Саркози перед разговором с Путиным, сообщило СМИ

Figaro: Макрон тайно принял экс-президента Саркози перед разговором с Путиным

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Франции Эммануэль Макрон . Архивное фото
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ПАРИЖ, 3 мая — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник тайно принял в Елисейском дворце бывшего президента Республики Николя Саркози, пишет газета Figaro.
Как отмечает издание, Макрон утром тайно встретился с Саркози перед телефонным разговором с российским лидером Владимиром Путиным.
Газета также обращает внимание на то, что встреча прошла через неделю после переизбрания Макрона главой государства и за несколько дней до выдвижения кандидатур на парламентские выборы.
Участники встречи пожелали сохранить в тайне содержание их разговора.
В начале апреля Эммануэль Макрон опроверг существование некоего "секретного пакта" между ним и Саркози о том, что экс-президент в обмен на поддержку Макрона на президентских выборах сможет рекомендовать ему кандидатуру нового премьер-министра Франции.
Флаги России, ЕС, Франции и герб Ниццы на набережной Ниццы - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
Вчера, 14:07В России
В Кремле подтвердили предстоящий телефонный разговор Путина и Макрона
 
ФранцияЭммануэль МакронВладимир ПутинВ мире
 
 
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