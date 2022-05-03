https://ria.ru/20220503/festival-1786678966.html

Путин: "Дорога на Ялту" имеет особое место в ряду мероприятий ко Дню Победы

Путин: "Дорога на Ялту" имеет особое место в ряду мероприятий ко Дню Победы - РИА Новости, 03.05.2022

Путин: "Дорога на Ялту" имеет особое место в ряду мероприятий ко Дню Победы

Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам, организаторам и гостям Международного музыкального фестиваля "Дорога на Ялту" и... РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T19:09

2022-05-03T19:09

2022-05-03T19:09

общество

красная армия

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам, организаторам и гостям Международного музыкального фестиваля "Дорога на Ялту" и отметил значимость проекта среди мероприятий ко Дню Победы.Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Ваш масштабный творческий проект занимает особое место в ряду мероприятий, посвящённых Дню Победы, имеет важное просветительское, гуманитарное, нравственное звучание. Он собирает на одной площадке зарубежных и российских артистов, которые исполняют на родных языках песни Великой Отечественной войны, произведения о подвиге наших народов в борьбе за свободу и независимость, объединяет самую широкую аудиторию вокруг непреходящих духовных, патриотических ценностей, служит сбережению исторической памяти о беспримерном мужестве воинов Красной Армии, всех, кто плечом к плечу спас мир от нацизма, способствует укреплению взаимопонимания и дружбы между нашими странами", - говорится в телеграмме.Путин также выразил уверенность, что фестиваль пройдёт в тёплой, радушной атмосфере и оставит в сердцах участников и гостей искренние и добрые впечатления. В заключении президент пожелал им интересного общения и вдохновения, а также поздравил с наступающим Днём Победы.

https://ria.ru/20220503/vokalisty-1786640951.html

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общество, красная армия