https://ria.ru/20220503/evrovidenie-1786632307.html
Россияне не смогут проголосовать за участников "Евровидения" в Турине
Россияне не смогут проголосовать за участников "Евровидения" в Турине - РИА Новости, 03.05.2022
Россияне не смогут проголосовать за участников "Евровидения" в Турине
Россияне не смогут проголосовать за участников музыкального конкурса "Евровидение", который начнется в Турине 10 мая, сообщили его организаторы. РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T12:08
2022-05-03T12:08
2022-05-03T12:51
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РИМ, 3 мая – РИА Новости. Россияне не смогут проголосовать за участников музыкального конкурса "Евровидение", который начнется в Турине 10 мая, сообщили его организаторы."Голосование во время соревнования возможно только из стран, которые в нем участвуют. Россия, не участвуя в мероприятии, не может голосовать со своей территории", - заявил исполнительный продюсер "Евровидения" Клаудио Фазуло.В феврале Европейский вещательный союз (EBU) заявил, что Россия не сможет участвовать в конкурсе "Евровидение" в 2022 году. Решение принято в связи с "обеспокоенностью организации" по поводу "беспрецедентного кризиса на Украине".По словам продюсера Симоны Марторелли, исключение России связано с "ценностями, на которых основан EBU". "Это было сложное решение, но это не означает, что эта ситуация не может быть пересмотрена в будущем", - сказала Марторелли на пресс-конференции для иностранных журналистов в Италии.
https://ria.ru/20220225/evrovidenie-1775148459.html
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12:08 03.05.2022 (обновлено: 12:51 03.05.2022)
Россияне не смогут проголосовать за участников "Евровидения" в Турине
Россияне не смогут проголосовать за участников "Евровидения" в Турине