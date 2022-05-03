Россия эвакуировала более 1,1 миллиона человек с Украины, из ДНР и ЛНР
Россия эвакуировала более 1,1 миллиона человек из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР
Беженцы из Мариуполя на выезде из города. Архивное фото
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. За все время в Россию из ДНР и ЛНР, а также с территории Украины эвакуированы более 1,1 млн мирных жителей, сообщил во вторник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Несмотря на все трудности и препятствия, создаваемые Киевом, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Донецкой и Луганской народных республик, Украины на территорию Российской Федерации эвакуированы 11 564 человека, в том числе 1 571 ребенок, а всего с начала специальной военной операции – уже 1 103 701 человек, из которых 197 927 детей", - сказал генерал.
Он отметил, что в субъектах РФ продолжают функционировать более 9,5 тыс. пунктов временного размещения, которые оборудованы всем необходимым, в них предусмотрены места для отдыха и горячее питание.
С прибывающими беженцами проводится индивидуальная работа и оперативно оказывается помощь в решении различных насущных вопросов, связанных с дальнейшим размещением, оказанием помощи в трудоустройстве, обеспечением детей местами в детских садах и учебных заведениях, а также предоставлением положенных социальных выплат.
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