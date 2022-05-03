https://ria.ru/20220503/evakuatsiya-1786694323.html

Россия эвакуировала более 1,1 миллиона человек с Украины, из ДНР и ЛНР

Россия эвакуировала более 1,1 миллиона человек с Украины, из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 03.05.2022

Россия эвакуировала более 1,1 миллиона человек с Украины, из ДНР и ЛНР

За все время в Россию из ДНР и ЛНР, а также с территории Украины эвакуированы более 1,1 млн мирных жителей, сообщил во вторник начальник Национального центра... РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T21:51

2022-05-03T21:51

2022-05-03T21:51

обострение ситуации в днр и лнр

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ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. За все время в Россию из ДНР и ЛНР, а также с территории Украины эвакуированы более 1,1 млн мирных жителей, сообщил во вторник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на все трудности и препятствия, создаваемые Киевом, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Донецкой и Луганской народных республик, Украины на территорию Российской Федерации эвакуированы 11 564 человека, в том числе 1 571 ребенок, а всего с начала специальной военной операции – уже 1 103 701 человек, из которых 197 927 детей", - сказал генерал.Он отметил, что в субъектах РФ продолжают функционировать более 9,5 тыс. пунктов временного размещения, которые оборудованы всем необходимым, в них предусмотрены места для отдыха и горячее питание.С прибывающими беженцами проводится индивидуальная работа и оперативно оказывается помощь в решении различных насущных вопросов, связанных с дальнейшим размещением, оказанием помощи в трудоустройстве, обеспечением детей местами в детских садах и учебных заведениях, а также предоставлением положенных социальных выплат.

https://ria.ru/20220423/zapad-1784998164.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, украина, ситуация в днр и лнр, в мире