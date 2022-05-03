https://ria.ru/20220503/evakuatsiya-1786661378.html

Гумкоординатор: ООН готова повторить эвакуацию гражданских с "Азовстали"

Гумкоординатор: ООН готова повторить эвакуацию гражданских с "Азовстали" - РИА Новости, 03.05.2022

Гумкоординатор: ООН готова повторить эвакуацию гражданских с "Азовстали"

ООН готова повторить операцию по эвакуации гражданских лиц с завода "Азовсталь" в Мариуполе, говорится в заявлении гуманитарного координатора ООН на Украине... РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T16:32

2022-05-03T16:32

2022-05-03T17:14

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ООН, 3 мая - РИА Новости. ООН готова повторить операцию по эвакуации гражданских лиц с завода "Азовсталь" в Мариуполе, говорится в заявлении гуманитарного координатора ООН на Украине Оснат Лубрани."Сегодня мы благополучно доставили людей в Запорожье. Однако я беспокоюсь, что там может оставаться больше гражданских лиц. Мы готовы работать с МККК, чтобы вернуться на "Азовсталь" для их эвакуации, а также сделать то же самое во всех других районах Украины, где происходят интенсивные… боевые действия. С этой целью ООН продолжит взаимодействие со сторонами конфликта", - отметила Лубрани.По ее словам, благодаря операции 101 человек спустя два месяца наконец смог покинуть бункеры под заводом "Азовсталь"."Еще 58 человек присоединились к нам в Мангуше, городке на окраине Мариуполя. Сегодня мы сопроводили 127 человек в Запорожье, примерно в 230 километрах к северо-западу от Мариуполя, где они получают первоначальную гуманитарную помощь, включая медицинскую и психологическую помощь, от агентств ООН, МККК и наших гуманитарных партнеров", - указала она."Некоторые эвакуированные решили не ехать с колонной в сторону Запорожья", - подчеркнула Лубрани.Пресс-служба Международного комитета Красного Креста в свою очередь сообщила, что несколько десятков мирных жителей покинули территорию "Азовстали" в ходе пятидневной операции по обеспечению безопасного прохода, координируемой МККК. Отмечается, что по пути к колонне автобусов и машин скорой помощи в сопровождении команд МККК и ООН присоединились также люди на частных автомобилях. В результате во вторник свыше 100 человек, включая некоторых раненых, добрались до Запорожья. Другие люди, которые вышли с территории "Азовстали", отправились в другие места, отмечает комитет. В МККК подчеркивают, что не организовывали и не сопровождали эти перемещения гражданских лиц.В понедельник представитель внутренних войск МВД ДНР сообщил РИА Новости, что украинская сторона сорвала режим тишины на мариупольском заводе "Азовсталь", со стороны их позиций на территории комбината начался обстрел, военным ДНР пришлось отвечать.Ранее штаб также сообщал об эвакуации в Безыменное 101 человека с территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе. В воскресенье Минобороны РФ сообщило, что благодаря инициативе президента России Владимира Путина с территории "Азовстали" в Мариуполе удалось вызволить удерживавшихся украинскими националистами 80 гражданских лиц, в том числе женщин и детей. Все освобожденные были эвакуированы в Безыменное, где им предоставили ночлег, питание и предложили медицинскую помощь.

https://ria.ru/20220503/mariupol-1786660268.html

https://ria.ru/20220416/mariupol-1783790153.html

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Екатерина Зайцева

в мире, оон, мариуполь, запорожье, россия, донецкая народная республика, владимир путин