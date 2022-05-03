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Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 03.05.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220503/donetsk-1786693012.html
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 03.05.2022
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив 10 мин калибром 120 мм, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T21:26
2022-05-03T21:52
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
куйбышевский район
донецк (днр)
украина
telegram (приложение)
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ДОНЕЦК, 3 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив 10 мин калибром 120 мм, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 20:05 (совпадает с мск) - н.п. Пески - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 10 мин калибром 120 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220423/taktika-1785018824.html
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куйбышевский район
донецк (днр)
украина
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в мире, владимир путин, куйбышевский район, донецк (днр), украина, telegram (приложение)
21:26 03.05.2022 (обновлено: 21:52 03.05.2022)
 
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка

СЦКК: украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки снаряда в воронке около электроподстанции в Петровском районе Донецка
Мужчина демонстрирует осколки снаряда в воронке около электроподстанции в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мужчина демонстрирует осколки снаряда в воронке около электроподстанции в Петровском районе Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив 10 мин калибром 120 мм, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 20:05 (совпадает с мск) - н.п. Пески - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 10 мин калибром 120 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Женщины провожают колонну подразделений ВС России, проходящую через освобожденные от украинских националистических вооруженных формирований населенные пункты Харьковской области в ходе проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
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На Украине Россия меняет тактику, но не стратегию
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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1 мая, 08:00
Во время войны надо думать о мире
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинКуйбышевский районДонецк (ДНР)УкраинаTelegram (приложение)
 
 
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