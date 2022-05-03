21:26 03.05.2022 (обновлено: 21:52 03.05.2022)
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
СЦКК: украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки снаряда в воронке около электроподстанции в Петровском районе Донецка
Мужчина демонстрирует осколки снаряда в воронке около электроподстанции в Петровском районе Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 3 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив 10 мин калибром 120 мм, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 20:05 (совпадает с мск) - н.п. Пески - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 10 мин калибром 120 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
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