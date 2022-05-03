https://ria.ru/20220503/dnr-1786615481.html

Снаряд попал в школу в Еленовке при обстреле украинскими войсками

Снаряд попал в школу в Еленовке при обстреле украинскими войсками - РИА Новости, 03.05.2022

Снаряд попал в школу в Еленовке при обстреле украинскими войсками

Снаряд попал в школу в населенном пункте Еленовка в Донецкой народной республике в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает представительство... РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T09:30

2022-05-03T09:30

2022-05-03T09:30

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

украина

россия

сцкк

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ДОНЕЦК, 3 мая - РИА Новости. Снаряд попал в школу в населенном пункте Еленовка в Донецкой народной республике в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о прямом попадании снаряда ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) в Школу №2 по адресу: ул. Ленина, 4, н.п. Еленовка", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220501/obstrely-1786473077.html

донецкая народная республика

украина

россия

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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, украина, россия, сцкк