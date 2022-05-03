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Снаряд попал в школу в Еленовке при обстреле украинскими войсками - РИА Новости, 03.05.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220503/dnr-1786615481.html
Снаряд попал в школу в Еленовке при обстреле украинскими войсками
Снаряд попал в школу в Еленовке при обстреле украинскими войсками - РИА Новости, 03.05.2022
Снаряд попал в школу в Еленовке при обстреле украинскими войсками
Снаряд попал в школу в населенном пункте Еленовка в Донецкой народной республике в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает представительство... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T09:30
2022-05-03T09:30
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
украина
россия
сцкк
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ДОНЕЦК, 3 мая - РИА Новости. Снаряд попал в школу в населенном пункте Еленовка в Донецкой народной республике в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о прямом попадании снаряда ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) в Школу №2 по адресу: ул. Ленина, 4, н.п. Еленовка", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, украина, россия, сцкк
09:30 03.05.2022
 
Снаряд попал в школу в Еленовке при обстреле украинскими войсками

Представительство ДНР в СЦКК: снаряд попал в школу в населенном пункте Еленовка

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖенщина убирает осколки окон поврежденных в результате обстрела здания школы в Донецке
Женщина убирает осколки окон поврежденных в результате обстрела здания школы в Донецке - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Женщина убирает осколки окон поврежденных в результате обстрела здания школы в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 3 мая - РИА Новости. Снаряд попал в школу в населенном пункте Еленовка в Донецкой народной республике в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о прямом попадании снаряда ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) в Школу №2 по адресу: ул. Ленина, 4, н.п. Еленовка", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Жилой дом на улице Пинтера в Донецке, пострадавший в результате обрушения крыши после обстрела украинскими войсками - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаУкраинаРоссияСЦКК
 
 
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