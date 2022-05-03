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В Болгарии протестуют против поставок вооружений на Украину - РИА Новости, 03.05.2022
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В Болгарии протестуют против поставок вооружений на Украину
В Болгарии протестуют против поставок вооружений на Украину - РИА Новости, 03.05.2022
В Болгарии протестуют против поставок вооружений на Украину
В центре Софии прошел митинг в рамках инициативы "Общеболгарский поход за мир и нейтралитет", сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ). РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T21:14
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в мире
владимир путин
украина
россия
болгария
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. В центре Софии прошел митинг в рамках инициативы "Общеболгарский поход за мир и нейтралитет", сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ).Несколько сотен человек собрались на площади перед зданием Народного собрания. Участники требовали, чтобы Болгария не принимала ни одну из сторон украинского конфликта и не оказывала военной помощи Киеву."Болгария должна быть миротворцем — она дала христианство и России, и Украине. Она приходится матерью и России, и Украине", — заявляли митингующие.Аналогичные акции прошли в других городах Болгарии.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, владимир путин, украина, россия, болгария, ситуация в днр и лнр
21:14 03.05.2022 (обновлено: 22:03 03.05.2022)
 
В Болгарии протестуют против поставок вооружений на Украину

В Софии и других городах Болгарии прошли митинги против оказания военной помощи Украине

© Fotolia / Kristina AfanasyevaФлаг Болгарии
Флаг Болгарии - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© Fotolia / Kristina Afanasyeva
Флаг Болгарии. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. В центре Софии прошел митинг в рамках инициативы "Общеболгарский поход за мир и нейтралитет", сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ).
Несколько сотен человек собрались на площади перед зданием Народного собрания. Участники требовали, чтобы Болгария не принимала ни одну из сторон украинского конфликта и не оказывала военной помощи Киеву.
"Болгария должна быть миротворцем — она дала христианство и России, и Украине. Она приходится матерью и России, и Украине", — заявляли митингующие.
Аналогичные акции прошли в других городах Болгарии.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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