https://ria.ru/20220503/blagoustroystvo-1786631608.html

В Москве началось благоустройство Конюшковской улицы

В Москве началось благоустройство Конюшковской улицы - РИА Новости, 03.05.2022

В Москве началось благоустройство Конюшковской улицы

Комплексное благоустройство Конюшковской улицы началось в центре Москвы, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T12:00

2022-05-03T12:00

2022-05-03T12:00

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москва

общество

городское хозяйство москвы

новый арбат

петр бирюков

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Комплексное благоустройство Конюшковской улицы началось в центре Москвы, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Работы по комплексному благоустройству Конюшковской улицы стартовали в Пресненском районе столицы. Ранее были благоустроены Новинский бульвар, улицы Новый Арбат и Красная Пресня, площади у станций метро "Баррикадная" и "Краснопресненская". Обновление Конюшковской улицы позволит завершить в целом благоустройство этого квартала", - сообщил Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что в зоне работ выставлены ограждения с сигнальными лампами, установлены временные дорожные знаки, размещены информационные баннеры. Для пешеходов сделаны удобные и безопасные проходы.В настоящее время ведется прокладка кабельной канализации общей протяженностью почти 3 тысячи метров и дополнительной водосточной сети. Рабочие приступили к демонтажу старого бордюрного камня и асфальтобетонного покрытия дворовой территории."Основная задача - сделать Конюшковскую улицу более комфортной для местных жителей и пешеходов, сохранив при этом ее транзитную функцию. Пешеходные зоны станут больше и функциональнее, так как расширим тротуары за счет оптимизации ширины полос для движения транспорта. В районе Малого Конюшковского переулка организуем новый наземный переход с дополнительным светофором, реконструируем два имеющихся светофора", - рассказал Бирюков.Также запланировано обустройство небольших мест для отдыха с лавочками, установка информационных стел и стендов, которые помогут сориентироваться в районе.Для пассажиров автобусов оборудуют три современных остановочных павильона с зарядными слотами, комплексами устройств беспроводной связи и видеонаблюдения. На улице разместят 56 новых фонарей и торшеров с энергоэффективными светильниками.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что на финальной стадии проекта на Конюшковской улице проведут озеленение. Вдоль проезжей части высадят более 50 деревьев и почти 40 кустарников, увеличат общую площадь газона до 6,7 тысячи квадратных метров.

https://ria.ru/20220501/moskva-1786423020.html

https://ria.ru/20220503/blagoustroystvo-1786623914.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество, городское хозяйство москвы, новый арбат, петр бирюков