https://ria.ru/20220503/blagoustroystvo-1786631608.html
В Москве началось благоустройство Конюшковской улицы
В Москве началось благоустройство Конюшковской улицы - РИА Новости, 03.05.2022
В Москве началось благоустройство Конюшковской улицы
Комплексное благоустройство Конюшковской улицы началось в центре Москвы, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T12:00
2022-05-03T12:00
2022-05-03T12:00
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общество
городское хозяйство москвы
новый арбат
петр бирюков
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Комплексное благоустройство Конюшковской улицы началось в центре Москвы, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Работы по комплексному благоустройству Конюшковской улицы стартовали в Пресненском районе столицы. Ранее были благоустроены Новинский бульвар, улицы Новый Арбат и Красная Пресня, площади у станций метро "Баррикадная" и "Краснопресненская". Обновление Конюшковской улицы позволит завершить в целом благоустройство этого квартала", - сообщил Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что в зоне работ выставлены ограждения с сигнальными лампами, установлены временные дорожные знаки, размещены информационные баннеры. Для пешеходов сделаны удобные и безопасные проходы.В настоящее время ведется прокладка кабельной канализации общей протяженностью почти 3 тысячи метров и дополнительной водосточной сети. Рабочие приступили к демонтажу старого бордюрного камня и асфальтобетонного покрытия дворовой территории."Основная задача - сделать Конюшковскую улицу более комфортной для местных жителей и пешеходов, сохранив при этом ее транзитную функцию. Пешеходные зоны станут больше и функциональнее, так как расширим тротуары за счет оптимизации ширины полос для движения транспорта. В районе Малого Конюшковского переулка организуем новый наземный переход с дополнительным светофором, реконструируем два имеющихся светофора", - рассказал Бирюков.Также запланировано обустройство небольших мест для отдыха с лавочками, установка информационных стел и стендов, которые помогут сориентироваться в районе.Для пассажиров автобусов оборудуют три современных остановочных павильона с зарядными слотами, комплексами устройств беспроводной связи и видеонаблюдения. На улице разместят 56 новых фонарей и торшеров с энергоэффективными светильниками.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что на финальной стадии проекта на Конюшковской улице проведут озеленение. Вдоль проезжей части высадят более 50 деревьев и почти 40 кустарников, увеличат общую площадь газона до 6,7 тысячи квадратных метров.
https://ria.ru/20220501/moskva-1786423020.html
https://ria.ru/20220503/blagoustroystvo-1786623914.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, общество, городское хозяйство москвы, новый арбат, петр бирюков
В Москве началось благоустройство Конюшковской улицы
Заммэра Москвы Бирюков: в центре столицы началось благоустройство Конюшковской улицы
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Комплексное благоустройство Конюшковской улицы началось в центре Москвы, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Работы по комплексному благоустройству Конюшковской улицы стартовали в Пресненском районе столицы. Ранее были благоустроены Новинский бульвар, улицы Новый Арбат
и Красная Пресня, площади у станций метро "Баррикадная" и "Краснопресненская". Обновление Конюшковской улицы позволит завершить в целом благоустройство этого квартала", - сообщил Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что в зоне работ выставлены ограждения с сигнальными лампами, установлены временные дорожные знаки, размещены информационные баннеры. Для пешеходов сделаны удобные и безопасные проходы.
В настоящее время ведется прокладка кабельной канализации общей протяженностью почти 3 тысячи метров и дополнительной водосточной сети. Рабочие приступили к демонтажу старого бордюрного камня и асфальтобетонного покрытия дворовой территории.
"Основная задача - сделать Конюшковскую улицу более комфортной для местных жителей и пешеходов, сохранив при этом ее транзитную функцию. Пешеходные зоны станут больше и функциональнее, так как расширим тротуары за счет оптимизации ширины полос для движения транспорта. В районе Малого Конюшковского переулка организуем новый наземный переход с дополнительным светофором, реконструируем два имеющихся светофора", - рассказал Бирюков.
Также запланировано обустройство небольших мест для отдыха с лавочками, установка информационных стел и стендов, которые помогут сориентироваться в районе.
Для пассажиров автобусов оборудуют три современных остановочных павильона с зарядными слотами, комплексами устройств беспроводной связи и видеонаблюдения. На улице разместят 56 новых фонарей и торшеров с энергоэффективными светильниками.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что на финальной стадии проекта на Конюшковской улице проведут озеленение. Вдоль проезжей части высадят более 50 деревьев и почти 40 кустарников, увеличат общую площадь газона до 6,7 тысячи квадратных метров.