https://ria.ru/20220503/biooruzhie-1786608281.html

СК выяснил, кто стоит за разработкой биологического оружия на Украине

СК выяснил, кто стоит за разработкой биологического оружия на Украине - РИА Новости, 03.05.2022

СК выяснил, кто стоит за разработкой биологического оружия на Украине

Российским следователям удалось определить причастных к разработке биологического оружия на Украине, рассказал в интервью RT председатель Следственного комитета РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T07:21

2022-05-03T07:21

2022-05-03T09:45

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сша

россия

следственный комитет россии (ск рф)

министерство обороны украины

александр бастрыкин

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Российским следователям удалось определить причастных к разработке биологического оружия на Украине, рассказал в интервью RT председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.Бастрыкин напомнил, что СК расследует уголовное дело по этому вопросу.Следователи также выяснили, что с 2005 года Вашингтон выделил на финансирование биологических программ на Украине не менее 224 миллионов долларов, добавил глава СК. США занимались модернизацией и переоснащением примерно трех десятков научных учреждений министерств здравоохранения и сельского хозяйства, а также нескольких санитарно-эпидемиологических объектов командования медицинских сил Минобороны Украины."Результаты исследований вывезены на подконтрольные Киеву территории перед началом специальной военной операции", — заключил Бастрыкин.Во время специальной военной операции российское Минобороны получило и обнародовало доказательства того, что на Украине велись работы по американским военно-биологическим программам. Это была сеть из более чем 30 биологических лабораторий, которые имели дело, в частности, с возбудителями чумы и сибирской язвы. Документы, полученные Россией, свидетельствуют также, что к финансированию программы имел отношение сын президента США Хантер Байден.

https://ria.ru/20220428/laboratorii-1785854532.html

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украина, сша, россия, следственный комитет россии (ск рф), министерство обороны украины, александр бастрыкин, в мире, пентагон