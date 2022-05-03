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СК выяснил, кто стоит за разработкой биологического оружия на Украине - РИА Новости, 03.05.2022
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СК выяснил, кто стоит за разработкой биологического оружия на Украине
СК выяснил, кто стоит за разработкой биологического оружия на Украине - РИА Новости, 03.05.2022
СК выяснил, кто стоит за разработкой биологического оружия на Украине
Российским следователям удалось определить причастных к разработке биологического оружия на Украине, рассказал в интервью RT председатель Следственного комитета РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T07:21
2022-05-03T09:45
украина
сша
россия
следственный комитет россии (ск рф)
министерство обороны украины
александр бастрыкин
в мире
пентагон
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Российским следователям удалось определить причастных к разработке биологического оружия на Украине, рассказал в интервью RT председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.Бастрыкин напомнил, что СК расследует уголовное дело по этому вопросу.Следователи также выяснили, что с 2005 года Вашингтон выделил на финансирование биологических программ на Украине не менее 224 миллионов долларов, добавил глава СК. США занимались модернизацией и переоснащением примерно трех десятков научных учреждений министерств здравоохранения и сельского хозяйства, а также нескольких санитарно-эпидемиологических объектов командования медицинских сил Минобороны Украины."Результаты исследований вывезены на подконтрольные Киеву территории перед началом специальной военной операции", — заключил Бастрыкин.Во время специальной военной операции российское Минобороны получило и обнародовало доказательства того, что на Украине велись работы по американским военно-биологическим программам. Это была сеть из более чем 30 биологических лабораторий, которые имели дело, в частности, с возбудителями чумы и сибирской язвы. Документы, полученные Россией, свидетельствуют также, что к финансированию программы имел отношение сын президента США Хантер Байден.
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украина, сша, россия, следственный комитет россии (ск рф), министерство обороны украины, александр бастрыкин, в мире, пентагон
07:21 03.05.2022 (обновлено: 09:45 03.05.2022)
 
СК выяснил, кто стоит за разработкой биологического оружия на Украине

Глава СК Бастрыкин заявил о работе Минобороны США над биологическим оружием на Украине

© Фото предоставлено пресс-службой СК РФГлава СК России Александр Бастрыкин
Глава СК России Александр Бастрыкин
© Фото предоставлено пресс-службой СК РФ
Глава СК России Александр Бастрыкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Российским следователям удалось определить причастных к разработке биологического оружия на Украине, рассказал в интервью RT председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

"Анализ полученных документов позволил четко определить круг лиц, связанных с военной биологической деятельностью на Украине, в том числе представителей Министерства обороны США и американских компаний-подрядчиков", — сказал он.

Бастрыкин напомнил, что СК расследует уголовное дело по этому вопросу.
Следователи также выяснили, что с 2005 года Вашингтон выделил на финансирование биологических программ на Украине не менее 224 миллионов долларов, добавил глава СК. США занимались модернизацией и переоснащением примерно трех десятков научных учреждений министерств здравоохранения и сельского хозяйства, а также нескольких санитарно-эпидемиологических объектов командования медицинских сил Минобороны Украины.
"Результаты исследований вывезены на подконтрольные Киеву территории перед началом специальной военной операции", — заключил Бастрыкин.
Во время специальной военной операции российское Минобороны получило и обнародовало доказательства того, что на Украине велись работы по американским военно-биологическим программам. Это была сеть из более чем 30 биологических лабораторий, которые имели дело, в частности, с возбудителями чумы и сибирской язвы. Документы, полученные Россией, свидетельствуют также, что к финансированию программы имел отношение сын президента США Хантер Байден.
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УкраинаСШАРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Министерство обороны УкраиныАлександр БастрыкинВ миреПентагон
 
 
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