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Более семи тысяч беженцев с Украины запросили убежище в Молдавии
Более семи тысяч беженцев с Украины запросили убежище в Молдавии - РИА Новости, 03.05.2022
Более семи тысяч беженцев с Украины запросили убежище в Молдавии
Более 448 тысяч беженцев с Украины въехали в Молдавию с 24 февраля, 7102 из них запросили предоставление убежища, сообщила пресс-служба МВД республики. РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T09:47
2022-05-03T09:47
2022-05-03T09:48
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
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молдавия
россия
telegram (приложение)
ситуация с украинскими беженцами
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КИШИНЕВ, 3 мая - РИА Новости. Более 448 тысяч беженцев с Украины въехали в Молдавию с 24 февраля, 7102 из них запросили предоставление убежища, сообщила пресс-служба МВД республики."В период с 24 февраля Молдавию въехали 410 120 граждан Украины, а также 38 113 граждан других стран, находившихся на украинской территории. В целом, на территории Молдавии находятся 93 918 иностранцев, 7102 человека запросили предоставления убежища", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МВД.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220306/moldaviya-1776915886.html
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в мире, владимир путин, украина, молдавия, россия, telegram (приложение), ситуация с украинскими беженцами
09:47 03.05.2022 (обновлено: 09:48 03.05.2022)
Более семи тысяч беженцев с Украины запросили убежище в Молдавии
Кишинев: более семи тысяч беженцев с Украины запросили убежище