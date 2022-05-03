https://ria.ru/20220503/aviaperevozki-1786662342.html

Грузовые авиаперевозки в мире снизились в марте на 5,2%, сообщает IATA

Грузовые авиаперевозки в мире снизились в марте на 5,2%, сообщает IATA - РИА Новости, 03.05.2022

Грузовые авиаперевозки в мире снизились в марте на 5,2%, сообщает IATA

Объем грузовых авиаперевозок в мире в марте снизился на 5,2% в годовом выражении, сообщается в пресс-релизе Международной ассоциации воздушного транспорта... РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T16:37

2022-05-03T16:37

2022-05-03T16:37

экономика

латинская америка

африка

северная америка

международная ассоциация воздушного транспорта

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Объем грузовых авиаперевозок в мире в марте снизился на 5,2% в годовом выражении, сообщается в пресс-релизе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).Кроме того, по сравнению с мартом 2019 года показатель сократился на 1,4%. А совокупный показатель за весь прошлый квартал снизился на 0,2% в годовом выражении.В том числе объем международных грузовых авиаперевозок снизился на 5,4% в годовом выражении и на 1,4% к марту 2019 года.По данным ассоциации, самый сильный рост грузовых авиаперевозок по сравнению с прошлым годом наблюдался в Латинской Америке (на 22,1%), в Африке перевозки увеличились на 4,6%.В Северной Америке показатель снизился на 0,7%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) - на 5,1%, в странах Ближнего Востока – на 9,7%, в Европе - на 11,1%."Рынок грузовых авиаперевозок отражает глобальные экономические события. В марте торговая среда ухудшилась. Комбинация войны на Украине и распространения "омикрона" в Азии привели к росту цен на энергию, усилению сбоев в цепочках поставок и инфляционного давления. В результате, по сравнению с прошлым годом, товаров перевозится меньше – в том числе и по воздуху", - считает глава IATA Вилли Уолш.

https://ria.ru/20220429/ogranichenie-1786258525.html

https://ria.ru/20220428/granitsa-1785988434.html

латинская америка

африка

северная америка

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экономика, латинская америка, африка, северная америка, международная ассоциация воздушного транспорта