https://ria.ru/20220503/armeniya-1786657887.html

Третья встреча спецпредставителей Турции и Армении состоялась в Вене

Третья встреча спецпредставителей Турции и Армении состоялась в Вене - РИА Новости, 03.05.2022

Третья встреча спецпредставителей Турции и Армении состоялась в Вене

Третья встреча спецпредставителей Турции и Армении по процессу нормализации состоялась во вторник в Вене, сообщил турецкий гостелеканал TRT Haber. РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T15:53

2022-05-03T15:53

2022-05-03T16:36

в мире

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армения

вена

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АНКАРА, 3 мая – РИА Новости. Третья встреча спецпредставителей Турции и Армении по процессу нормализации состоялась во вторник в Вене, сообщил турецкий гостелеканал TRT Haber."В Вене состоялась третья встреча специальных представителей Турции и Армении по процессу нормализации, посла Сердара Кылыча и вице-спикера парламента Армении Рубена Рубиняна. Ранее стороны встречались в Москве и Вене. Министры иностранных дел двух стран также собрались на полях дипломатического форума в Анталье. Процесс между Турцией и Арменией осуществляется с целью полной нормализации и по согласованию с Азербайджаном", - передал телеканал.Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.В Москве 14 января состоялась первая встреча спецпредставителей по процессу нормализации между Арменией и Турцией - зампреда парламента Армении Рубена Рубиняна и бывшего посла Турции в США Сердара Кылыча. Как сообщал МИД РФ, стороны в ходе переговоров проявили готовность вести диалог в конструктивном неполитизированном ключе. Следующая встреча состоялась 24 февраля в австрийской столице Вене.

https://ria.ru/20220312/vstrecha-1777811205.html

https://ria.ru/20220502/memorandum-1786589598.html

турция

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вена

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в мире, турция, армения, вена