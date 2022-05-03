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Третья встреча спецпредставителей Турции и Армении состоялась в Вене - РИА Новости, 03.05.2022
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Третья встреча спецпредставителей Турции и Армении состоялась в Вене
Третья встреча спецпредставителей Турции и Армении состоялась в Вене - РИА Новости, 03.05.2022
Третья встреча спецпредставителей Турции и Армении состоялась в Вене
Третья встреча спецпредставителей Турции и Армении по процессу нормализации состоялась во вторник в Вене, сообщил турецкий гостелеканал TRT Haber. РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T15:53
2022-05-03T16:36
в мире
турция
армения
вена
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АНКАРА, 3 мая – РИА Новости. Третья встреча спецпредставителей Турции и Армении по процессу нормализации состоялась во вторник в Вене, сообщил турецкий гостелеканал TRT Haber."В Вене состоялась третья встреча специальных представителей Турции и Армении по процессу нормализации, посла Сердара Кылыча и вице-спикера парламента Армении Рубена Рубиняна. Ранее стороны встречались в Москве и Вене. Министры иностранных дел двух стран также собрались на полях дипломатического форума в Анталье. Процесс между Турцией и Арменией осуществляется с целью полной нормализации и по согласованию с Азербайджаном", - передал телеканал.Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.В Москве 14 января состоялась первая встреча спецпредставителей по процессу нормализации между Арменией и Турцией - зампреда парламента Армении Рубена Рубиняна и бывшего посла Турции в США Сердара Кылыча. Как сообщал МИД РФ, стороны в ходе переговоров проявили готовность вести диалог в конструктивном неполитизированном ключе. Следующая встреча состоялась 24 февраля в австрийской столице Вене.
https://ria.ru/20220312/vstrecha-1777811205.html
https://ria.ru/20220502/memorandum-1786589598.html
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в мире, турция, армения, вена
15:53 03.05.2022 (обновлено: 16:36 03.05.2022)
 
Третья встреча спецпредставителей Турции и Армении состоялась в Вене

TRT Haber: третья встреча спецпредставителей Кылыча и Рубиняна состоялась в Вене

© Sputnik / Aram NersesyanСпецпредставитель Армении по процессу нормализации Рубен Рубинян
Спецпредставитель Армении по процессу нормализации Рубен Рубинян - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© Sputnik / Aram Nersesyan
Спецпредставитель Армении по процессу нормализации Рубен Рубинян. Архивное фото
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АНКАРА, 3 мая – РИА Новости. Третья встреча спецпредставителей Турции и Армении по процессу нормализации состоялась во вторник в Вене, сообщил турецкий гостелеканал TRT Haber.
Вене состоялась третья встреча специальных представителей Турции и Армении по процессу нормализации, посла Сердара Кылыча и вице-спикера парламента Армении Рубена Рубиняна. Ранее стороны встречались в Москве и Вене. Министры иностранных дел двух стран также собрались на полях дипломатического форума в Анталье. Процесс между Турцией и Арменией осуществляется с целью полной нормализации и по согласованию с Азербайджаном", - передал телеканал.
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Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.
В Москве 14 января состоялась первая встреча спецпредставителей по процессу нормализации между Арменией и Турцией - зампреда парламента Армении Рубена Рубиняна и бывшего посла Турции в США Сердара Кылыча. Как сообщал МИД РФ, стороны в ходе переговоров проявили готовность вести диалог в конструктивном неполитизированном ключе. Следующая встреча состоялась 24 февраля в австрийской столице Вене.
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