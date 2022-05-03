15:53 03.05.2022 (обновлено: 16:36 03.05.2022)
Третья встреча спецпредставителей Турции и Армении состоялась в Вене
TRT Haber: третья встреча спецпредставителей Кылыча и Рубиняна состоялась в Вене
© Sputnik / Aram NersesyanСпецпредставитель Армении по процессу нормализации Рубен Рубинян
© Sputnik / Aram Nersesyan
Спецпредставитель Армении по процессу нормализации Рубен Рубинян. Архивное фото
АНКАРА, 3 мая – РИА Новости. Третья встреча спецпредставителей Турции и Армении по процессу нормализации состоялась во вторник в Вене, сообщил турецкий гостелеканал TRT Haber.
"В Вене состоялась третья встреча специальных представителей Турции и Армении по процессу нормализации, посла Сердара Кылыча и вице-спикера парламента Армении Рубена Рубиняна. Ранее стороны встречались в Москве и Вене. Министры иностранных дел двух стран также собрались на полях дипломатического форума в Анталье. Процесс между Турцией и Арменией осуществляется с целью полной нормализации и по согласованию с Азербайджаном", - передал телеканал.
12 марта, 11:45Главы МИД Турции и Армении проводят встречу в Анталье
Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.
В Москве 14 января состоялась первая встреча спецпредставителей по процессу нормализации между Арменией и Турцией - зампреда парламента Армении Рубена Рубиняна и бывшего посла Турции в США Сердара Кылыча. Как сообщал МИД РФ, стороны в ходе переговоров проявили готовность вести диалог в конструктивном неполитизированном ключе. Следующая встреча состоялась 24 февраля в австрийской столице Вене.