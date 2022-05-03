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Россия откроет в Анголе центр науки и культуры - РИА Новости, 03.05.2022
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Культура
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Россия откроет в Анголе центр науки и культуры
Россия откроет в Анголе центр науки и культуры - РИА Новости, 03.05.2022
Россия откроет в Анголе центр науки и культуры
Россия готовится открыть в Анголе центр науки и культуры, чтобы ангольцы могли учить русский язык, заявил РИА Новости посол РФ в Анголе Владимир Тараров. РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T10:52
2022-05-03T11:43
в мире
россия
ангола
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
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новости культуры
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Россия готовится открыть в Анголе центр науки и культуры, чтобы ангольцы могли учить русский язык, заявил РИА Новости посол РФ в Анголе Владимир Тараров."Мы сейчас вышли уже фактически на подписание соглашения о восстановлении здесь (в Анголе) по линии Россотрудничества российского центра науки и культуры. Мы ждем этого, потому что культурное сотрудничество очень востребовано - они (ангольцы) хотят изучать русский язык, они хотят знать нашу культуру, они зовут наши коллективы", - сказал посол.Тараров отметил, что гуманитарное сотрудничество России с Анголой очень объемное, но не всегда получается реализовать все задуманное из-за трудностей логистики."Потому что у нас, во-первых, очень далеко страны, во-вторых, нет прямого авиасообщения. Мы всегда выступаем, чтобы было прямое сообщение, иначе очень дорого летать получается. Вот когда откроется центр наш науки и культуры, наверное, через Россотрудничество получится продвинуться в этом вопросе", - подчеркнул он.Посол добавил, что ангольцы, несмотря на все трудности, также активно участвуют в российских олимпиадах для продолжения учебы в вузах.Читайте полный текст интервью посла России в Анголе Владимира Тарарова &gt;&gt;
https://ria.ru/20220503/kosmos-1786621268.html
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в мире, россия, ангола, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), образование, русский язык в мире, новости культуры
10:52 03.05.2022 (обновлено: 11:43 03.05.2022)
 
Россия откроет в Анголе центр науки и культуры

Посол в Луанде Тараров: Россия готовится открыть в Анголе центр науки и культуры

© Фото : Embaixada da Federação da Rússia na República de AngolaПосол РФ в Анголе Владимир Тараров
Посол РФ в Анголе Владимир Тараров - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© Фото : Embaixada da Federação da Rússia na República de Angola
Посол РФ в Анголе Владимир Тараров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Россия готовится открыть в Анголе центр науки и культуры, чтобы ангольцы могли учить русский язык, заявил РИА Новости посол РФ в Анголе Владимир Тараров.
"Мы сейчас вышли уже фактически на подписание соглашения о восстановлении здесь (в Анголе) по линии Россотрудничества российского центра науки и культуры. Мы ждем этого, потому что культурное сотрудничество очень востребовано - они (ангольцы) хотят изучать русский язык, они хотят знать нашу культуру, они зовут наши коллективы", - сказал посол.
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Сотрудничество России с Анголой создает прецедент для Африки, заявил посол
Тараров отметил, что гуманитарное сотрудничество России с Анголой очень объемное, но не всегда получается реализовать все задуманное из-за трудностей логистики.
"Потому что у нас, во-первых, очень далеко страны, во-вторых, нет прямого авиасообщения. Мы всегда выступаем, чтобы было прямое сообщение, иначе очень дорого летать получается. Вот когда откроется центр наш науки и культуры, наверное, через Россотрудничество получится продвинуться в этом вопросе", - подчеркнул он.
Посол добавил, что ангольцы, несмотря на все трудности, также активно участвуют в российских олимпиадах для продолжения учебы в вузах.
"Достаточно активно развивается сотрудничество в гуманитарной отрасли по подготовке кадров. Мы ежегодно представляем 135-140 стипендий бесплатных за счет правительства. Каждый год проводим специальную олимпиаду "Время учиться в России", было две тысячи участников. Из двух тысяч всегда отбираем самых лучших, направляем в Россию. У нас есть, помимо этих 140 стипендий, которые даются по линии правительства, еще и частные стипендии, которые дают вузы. Это очень большой пласт работы", - рассказал Тараров.
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Читайте полный текст интервью посла России в Анголе Владимира Тарарова >>
 
КультураВ миреРоссияАнголаФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)ОбразованиеРусский язык в миреНовости культуры
 
 
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