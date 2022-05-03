https://ria.ru/20220503/angola-1786624039.html

Россия откроет в Анголе центр науки и культуры

Россия откроет в Анголе центр науки и культуры - РИА Новости, 03.05.2022

Россия откроет в Анголе центр науки и культуры

Россия готовится открыть в Анголе центр науки и культуры, чтобы ангольцы могли учить русский язык, заявил РИА Новости посол РФ в Анголе Владимир Тараров. РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T10:52

2022-05-03T10:52

2022-05-03T11:43

в мире

россия

ангола

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

образование

русский язык в мире

культура

новости культуры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/03/1786622947_0:44:853:524_1920x0_80_0_0_1ad26bada9f258413d7b432e889bc46e.jpg

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Россия готовится открыть в Анголе центр науки и культуры, чтобы ангольцы могли учить русский язык, заявил РИА Новости посол РФ в Анголе Владимир Тараров."Мы сейчас вышли уже фактически на подписание соглашения о восстановлении здесь (в Анголе) по линии Россотрудничества российского центра науки и культуры. Мы ждем этого, потому что культурное сотрудничество очень востребовано - они (ангольцы) хотят изучать русский язык, они хотят знать нашу культуру, они зовут наши коллективы", - сказал посол.Тараров отметил, что гуманитарное сотрудничество России с Анголой очень объемное, но не всегда получается реализовать все задуманное из-за трудностей логистики."Потому что у нас, во-первых, очень далеко страны, во-вторых, нет прямого авиасообщения. Мы всегда выступаем, чтобы было прямое сообщение, иначе очень дорого летать получается. Вот когда откроется центр наш науки и культуры, наверное, через Россотрудничество получится продвинуться в этом вопросе", - подчеркнул он.Посол добавил, что ангольцы, несмотря на все трудности, также активно участвуют в российских олимпиадах для продолжения учебы в вузах.Читайте полный текст интервью посла России в Анголе Владимира Тарарова >>

https://ria.ru/20220503/kosmos-1786621268.html

https://ria.ru/20220503/angola-1786623415.html

россия

ангола

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, ангола, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), образование, русский язык в мире, новости культуры