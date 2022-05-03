10:52 03.05.2022 (обновлено: 11:43 03.05.2022)
Россия откроет в Анголе центр науки и культуры
Посол в Луанде Тараров: Россия готовится открыть в Анголе центр науки и культуры
© Фото : Embaixada da Federação da Rússia na República de AngolaПосол РФ в Анголе Владимир Тараров
© Фото : Embaixada da Federação da Rússia na República de Angola
Посол РФ в Анголе Владимир Тараров
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Россия готовится открыть в Анголе центр науки и культуры, чтобы ангольцы могли учить русский язык, заявил РИА Новости посол РФ в Анголе Владимир Тараров.
"Мы сейчас вышли уже фактически на подписание соглашения о восстановлении здесь (в Анголе) по линии Россотрудничества российского центра науки и культуры. Мы ждем этого, потому что культурное сотрудничество очень востребовано - они (ангольцы) хотят изучать русский язык, они хотят знать нашу культуру, они зовут наши коллективы", - сказал посол.
Тараров отметил, что гуманитарное сотрудничество России с Анголой очень объемное, но не всегда получается реализовать все задуманное из-за трудностей логистики.
"Потому что у нас, во-первых, очень далеко страны, во-вторых, нет прямого авиасообщения. Мы всегда выступаем, чтобы было прямое сообщение, иначе очень дорого летать получается. Вот когда откроется центр наш науки и культуры, наверное, через Россотрудничество получится продвинуться в этом вопросе", - подчеркнул он.
Посол добавил, что ангольцы, несмотря на все трудности, также активно участвуют в российских олимпиадах для продолжения учебы в вузах.
"Достаточно активно развивается сотрудничество в гуманитарной отрасли по подготовке кадров. Мы ежегодно представляем 135-140 стипендий бесплатных за счет правительства. Каждый год проводим специальную олимпиаду "Время учиться в России", было две тысячи участников. Из двух тысяч всегда отбираем самых лучших, направляем в Россию. У нас есть, помимо этих 140 стипендий, которые даются по линии правительства, еще и частные стипендии, которые дают вузы. Это очень большой пласт работы", - рассказал Тараров.