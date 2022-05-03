https://ria.ru/20220503/angola-1786623415.html

В Анголе с симпатией относятся к позиции России по Украине, заявил посол

В Анголе с симпатией относятся к позиции России по Украине, заявил посол - РИА Новости, 03.05.2022

В Анголе с симпатией относятся к позиции России по Украине, заявил посол

В Анголе понимают, что в конфликте России и Украины решается судьба миропорядка, поэтому с симпатией относятся к тому, как Россия себя ведет в этой ситуации,... РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T10:47

2022-05-03T10:47

2022-05-03T11:23

в мире

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россия

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жоау лоуренсу

владимир путин

эфиопия

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. В Анголе понимают, что в конфликте России и Украины решается судьба миропорядка, поэтому с симпатией относятся к тому, как Россия себя ведет в этой ситуации, заявил РИА Новости посол России в Анголе Владимир Тараров."Очень многие сочувствуют России, они понимают, за что мы боремся - чтобы порядок был не однополярный, а справедливый. Они понимают, что сейчас решается судьба этого миропорядка. И в Анголе это понимают, поэтому большинство ангольцев с симпатией относятся к тому, как Россия себя ведет вот в этой ситуации. И, конечно же, у нас тоже есть, правда, это единичные случаи, но приходят люди и тоже предлагают свои услуги (отправиться в Донбасс в качестве добровольцев)", - сказал он.При этом посол подчеркнул, что дипломатические представительства России за рубежом занимаются установлением и развитием взаимоотношений между странами, а не вмешательством во внутренние дела, давлением и рекрутированием."Да, мы благодарны за этот шаг, потому что он показывает моральную поддержку нашей стране. Но в то же время у нас достаточно своих сил, чтобы справиться с этой задачей, и мы не нуждаемся в такой поддержке", - добавил Тараров.Посол отметил, что официальная позиция Анголы отличается от более неравнодушной позиции граждан."Поэтому в данном случае симпатия народная и, скажем, желание помочь России, не отражает официальную позицию. Она у них более уравновешенная и справедливая", - подчеркнул он.Ранее посол РФ в Эфиопии Евгений Терехин заявил о большом количестве обращений от эфиопов, желающих отправиться в Донбасс в качестве добровольцев, хотя дипмиссия РФ в Аддис-Абебе не рекрутирует наемников.Ранее президент России Владимир Путин провёл переговоры с лидером Анголы Жоау Лоуренсу по телефону, в ходе которых информировал его о целях спецоперации на Украине, а также дал оценки положения дел на переговорах с Киевом.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Читайте полный текст интервью посла России в Анголе Владимира Тарарова >>

https://ria.ru/20220503/angola-1786620063.html

https://ria.ru/20220503/kosmos-1786621268.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, ангола, россия, украина, жоау лоуренсу, владимир путин, эфиопия