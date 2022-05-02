https://ria.ru/20220502/zhigalov-1786081935.html

Биография Михаила Жигалова

Биография Михаила Жигалова - РИА Новости, 02.05.2022

Биография Михаила Жигалова

Советский и российский актер театра, кино и дубляжа Михаил Васильевич Жигалов родился 2 мая 1942 года в Куйбышеве (ныне Самара), куда семью Жигаловых... РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T03:00

2022-05-02T03:00

2022-05-02T03:00

справки

михаил жигалов

самара

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Советский и российский актер театра, кино и дубляжа Михаил Васильевич Жигалов родился 2 мая 1942 года в Куйбышеве (ныне Самара), куда семью Жигаловых эвакуировали во время Великой Отечественной войны. Позже Жигаловы вернулись в Москву, затем некоторое время жили в Чехословакии.В школьные годы Михаил Жигалов занимался в ТЮМе – театре юных москвичей (в настоящее время входит в состав ГБПОУ "Воробьевы горы"), посещал детский народный театр при Дворце пионеров.В 1965 году окончил Московский институт химического машиностроения (ныне в составе ФГАОУ ВО "Московский политехнический университет"), затем поступил на работу в НИИ, в лабораторию теории фильтрации. В 1968 году оставил работу в НИИ и в 1970 году окончил драматическую студию при Центральном детском театре (ныне Российский государственный академический молодежный театр).В 1970-1978 годах работал в Центральном детском театре, играл в спектаклях "Карусель" (1970) Самуила Маршака, "Московские каникулы" (1970) Андрея Кузнецова, "Снежная королева" (1971) Евгения Шварца, "Сын полка" (1972) Валентина Катаева, "Чинчрака" (1972) Георгия Нахуцришвили, "Горя бояться – счастья не видать" (1974) Самуила Маршака, "Альпийская баллада" (1975) Павла Хомского по Василю Быкову, "Враги" (1975) Максима Горького, "Был выпускной вечер" (1976) Александра Ремеза, "Кто, если не ты?!" (1976) Виктора Суглобова, "Всадники со станции "Роса" (1978) Виктора Розова по Владиславу Крапивину и др. С 1970 года начал сотрудничать с "Современником", с 1978 года – в труппе театра, в настоящее время является приглашенным артистом. В этом театре Жигалов сыграл около трех десятков ролей в разных спектаклях: Осипа в комедии Гоголя "Ревизор", Соленого в драме Антона Чехова "Три сестры", Бонч-Бруевича в пьесе "Большевики". Среди его ролей также Отец Варфоломей ("Кабала святош" Михаила Булгакова), Тальберг ("Дни Турбиных" Михаила Булгакова), Пилат ("Плаха" Чингиза Айтматова) и другие.В настоящее время занят в спектакле "Три сестры" в постановке Галины Волчек в роли военного доктора.В 1988 году параллельно с работой в "Современнике" на сцене Московского драматического театра им. К.С. Станиславского (ныне "Электротеатр Станиславский") актер исполнял роль Мужа в постановке "Пизанская башня" режиссера Бориса Мильграма. Как приглашенный актер также работал в Театре им. М.Н. Ермоловой, в Центре драматургии и режиссуры п/р М. Рощина и А. Казанцева, играл в антрепризах, в спектаклях британского режиссера Деклана Доннеллана "Борис Годунов" (Игумен, Старший пристав, Католический священник и воевода Басманов), "Двенадцатая ночь" (Антонио). В Театре имени Пушкина был занят в роли Фирса в спектакле "Вишневый сад". В кино Жигалов дебютировал в 1972 году, когда Михаил Ульянов пригласил актера в свою картину "Самый последний день" по повести Бориса Васильева.Впоследствии актер исполнил главные роли в фильмах "Отпуск, который не состоялся" (1976), "Оленья охота" (1981), "Приступить к ликвидации" (1983), "Подсудимый" (1985), "В Крыму не всегда лето" (1987), "Бес в ребро" (1990), "Дом свиданий" (1991), "Исповедь содержанки" (1992), "На спине у черного кота" (2008), "Пара гнедых" (2009), "С неба и в бой" (2021), в сериалах "Отряд специального назначения" (1987), "Русские Амазонки" (2002), "Русские Амазонки-2" (2003), "Охота на асфальте" (2005), "Карамболь" (2006), "Десантный батя" (2008), "Банды" (2010), "Личная жизнь следователя Савельева" (2012), "Такая порода" (2015) и др. Также Михаил Жигалов снялся в известных фильмах и сериалах "Петровка, 38" (1980), "Найти и обезвредить" (1982), "Из жизни начальника уголовного розыска" (1983), "ТАСС уполномочен заявить" (1984),"Беспредел" (1989), "Афганский излом" (1991), "На углу у Патриарших" (1995), "Ермак" (1996), "Граница: таежный роман" (2000), "Бригада" (2002), "Марш-бросок" (2003), "Не родись красивой" (2005-2006), "Офицеры" (2006), "Молодежка" (2013-2019), "Дом с лилиями" (2014) и др.В настоящее время актер востребован в кино и продолжает сниматься. Из последних киноработ – в сериале "Спасская" (2020), главная роль в фильме "Многоэтажка" (2022). Всего в фильмографии актера – более ста фильмов в кино и на телевидении.Член Гильдия актеров Союза кинематографистов Российской ФедерацииАкадемик Российской Академии кинематографических искусств "НИКА".Заслуженный артист РСФСР (1991).Лауреат приза XII Бердянского Международного кинофестиваля в номинации "Лучшая мужская роль" (2009).Актер был трижды женат, у него трое детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

самара

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, михаил жигалов, самара