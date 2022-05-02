https://ria.ru/20220502/zaderzhanie-1786531678.html

На Украине задержали подозреваемых в подготовке протестов в Одессе

На Украине задержали подозреваемых в подготовке протестов в Одессе - РИА Новости, 02.05.2022

На Украине задержали подозреваемых в подготовке протестов в Одессе

Госбюро расследований Украины заявило, что задержало 12 человек, которые подозреваются в подготовке диверсий и протестов в годовщину трагедии 2 мая в Одессе. РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T12:11

2022-05-02T12:11

2022-05-02T12:49

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Госбюро расследований Украины заявило, что задержало 12 человек, которые подозреваются в подготовке диверсий и протестов в годовщину трагедии 2 мая в Одессе.Ранее спикер одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявил, что в Одессе с вечера 1 мая до 5.00 3 мая будет действовать комендантский час. В предыдущие годы в годовщину событий в Одессе проходили памятные мероприятия: жители города несли к Дому профсоюзов на Куликовом поле цветы, венки и лампадки."Работники ГБР обнаружили и задержали 12 человек, которые обоснованно подозреваются в подготовке диверсий, протестов и мятежей в Одесской области. Также, по оперативной информации, задержанные работали над подстрекательством одесситов к массовым беспорядкам", - говорится в сообщении госбюро расследований Украины в Telegram-канале.По информации ведомства, протесты и диверсии готовились на годовщину событий 2 мая в Одессе. У задержанных обнаружен арсенал оружия и боеприпасов.В Одессе после смены власти на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.Международные организации неоднократно указывали Киеву на отсутствие прогресса в расследовании одесской трагедии и требуют от украинских властей наказания виновных за смерть людей. Между тем судебный процесс по делу затягивается и следствие за восемь лет фактически ничего не сделало для выяснения всех обстоятельств трагедии.

https://ria.ru/20220502/odessa-1786510641.html

https://ria.ru/20220501/odessa2may-1786142820.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, одесса, украина, одесская область