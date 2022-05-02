12:11 02.05.2022 (обновлено: 12:49 02.05.2022)
На Украине задержали подозреваемых в подготовке протестов в Одессе
На Украине задержали 12 подозреваемых в подготовке протестов в Одессе в годовщину 2 мая
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкОдесситы приносят цветы к Дому профсоюзов в Одессе, чтобы почтить память погибших в годовщину трагедии на Куликовом поле
Одесситы приносят цветы к Дому профсоюзов в Одессе, чтобы почтить память погибших в годовщину трагедии на Куликовом поле. Архивное фото
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Госбюро расследований Украины заявило, что задержало 12 человек, которые подозреваются в подготовке диверсий и протестов в годовщину трагедии 2 мая в Одессе.
Ранее спикер одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявил, что в Одессе с вечера 1 мая до 5.00 3 мая будет действовать комендантский час. В предыдущие годы в годовщину событий в Одессе проходили памятные мероприятия: жители города несли к Дому профсоюзов на Куликовом поле цветы, венки и лампадки.
"Работники ГБР обнаружили и задержали 12 человек, которые обоснованно подозреваются в подготовке диверсий, протестов и мятежей в Одесской области. Также, по оперативной информации, задержанные работали над подстрекательством одесситов к массовым беспорядкам", - говорится в сообщении госбюро расследований Украины в Telegram-канале.
По информации ведомства, протесты и диверсии готовились на годовщину событий 2 мая в Одессе. У задержанных обнаружен арсенал оружия и боеприпасов.
Вчера, 18:31Донбасс. Геноцид. 2014-2022Трагедия 2 мая в Одессе. Страшные кадры массового убийства Десятки людей погибли и заживо сгорели восемь лет назад в одесском Доме профсоюзов. 2 мая 2014 года сторонники Евромайдана на Куликовом поле разгромили лагерь активистов, несогласных с политикой украинских властей. Люди пытались спастись в Доме профсоюзов, но были заблокированы и погибли в огне. Страшные кадры массового убийства.
В Одессе после смены власти на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.
Международные организации неоднократно указывали Киеву на отсутствие прогресса в расследовании одесской трагедии и требуют от украинских властей наказания виновных за смерть людей. Между тем судебный процесс по делу затягивается и следствие за восемь лет фактически ничего не сделало для выяснения всех обстоятельств трагедии.