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Большинство японцев поддержали "мирную статью" конституции, показал опрос - РИА Новости, 02.05.2022
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Большинство японцев поддержали "мирную статью" конституции, показал опрос
Большинство японцев поддержали "мирную статью" конституции, показал опрос - РИА Новости, 02.05.2022
Большинство японцев поддержали "мирную статью" конституции, показал опрос
Порядка 70% японцев поддерживают девятую, так называемую "мирную" статью конституции страны, согласно которой Япония отказывается от обладания армией и от войны РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T18:02
2022-05-02T18:12
в мире
япония
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ТОКИО, 2 мая – РИА Новости. Порядка 70% японцев поддерживают девятую, так называемую "мирную" статью конституции страны, согласно которой Япония отказывается от обладания армией и от войны как средства разрешения международных конфликтов, следует из опроса, проведенного телеканалом NHK.Выразили "горячую поддержку" девятой статье 23%, 47% заявили, что одобряют эту статью. "Не поддерживают" или "категорически не поддерживают" 26%, 6% затруднились с ответом. Причем среди женщин уровень поддержки вырастает до 76%. По возрастным категориям наибольшую приверженность девятой статье выразили представители молодого поколения 18-29 лет – 74% поддержки, а также 40-летние – 76%.Опрос проводился три дня с 15 апреля методом случайной компьютерной выборки по телефону среди 1508 человек старше 18 лет.Ранее опрос агентства Киодо показал, что несмотря на усиление международной напряженности число тех, кто выступает за внесение изменений в конституцию, чтобы зафиксировать в ней статус сил самообороны, почти не изменилось: в этом году 50% респондентов выступили за, 48% - против. В прошлом году за изменение основного закона выступали 51% опрошенных, против – 45%. При этом 76% опрошенных ответили, что Япония за весь послевоенный период не участвовала в вооруженных конфликтах именно благодаря девятой статье конституции. Это на 9 процентных пунктов больше, чем по результатам опроса прошлого года.Правящая Либерально-демократическая партия Японии выступает за внесение поправок в конституцию. В частности, за то, чтобы прописать в ней существование сил самообороны. По мнению противников поправок, это противоречит девятой статье конституции. Сторонники этого изменения, настаивают, что речь идет лишь о придании юридического статуса и признании факта существования сил самообороны. Кроме того, обсуждается возможность расширения полномочий правительства при режиме чрезвычайной ситуации, а также введение бесплатного образования в старших классах. Есть различные проекты о внесении и других изменений.По закону для внесения изменений в конституцию страны надо заручиться поддержкой двух третей голосов депутатов обеих палат парламента, а затем вынести поправки на общенародное голосование. До прошлого года не было четких регламентаций проведения референдума, что делало пересмотр конституции фактически невозможным. В прошлом году парламент законодательно определил правила. Либеральные силы в стране считают этот закон одним из шагов, открывающих дорогу для изменения конституции и большей военизации Японии.
https://radiosputnik.ria.ru/20220502/konstitutsiya-1786516353.html
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РИА Новости
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в мире, япония
18:02 02.05.2022 (обновлено: 18:12 02.05.2022)
 
Большинство японцев поддержали "мирную статью" конституции, показал опрос

Опрос телеканала NHK показал, что около 70% японцев поддержали "мирную статью" конституции

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЯпонский флаг
Японский флаг - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Японский флаг. Архивное фото
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ТОКИО, 2 мая – РИА Новости. Порядка 70% японцев поддерживают девятую, так называемую "мирную" статью конституции страны, согласно которой Япония отказывается от обладания армией и от войны как средства разрешения международных конфликтов, следует из опроса, проведенного телеканалом NHK.
Выразили "горячую поддержку" девятой статье 23%, 47% заявили, что одобряют эту статью. "Не поддерживают" или "категорически не поддерживают" 26%, 6% затруднились с ответом. Причем среди женщин уровень поддержки вырастает до 76%. По возрастным категориям наибольшую приверженность девятой статье выразили представители молодого поколения 18-29 лет – 74% поддержки, а также 40-летние – 76%.
Опрос проводился три дня с 15 апреля методом случайной компьютерной выборки по телефону среди 1508 человек старше 18 лет.
Ранее опрос агентства Киодо показал, что несмотря на усиление международной напряженности число тех, кто выступает за внесение изменений в конституцию, чтобы зафиксировать в ней статус сил самообороны, почти не изменилось: в этом году 50% респондентов выступили за, 48% - против. В прошлом году за изменение основного закона выступали 51% опрошенных, против – 45%. При этом 76% опрошенных ответили, что Япония за весь послевоенный период не участвовала в вооруженных конфликтах именно благодаря девятой статье конституции. Это на 9 процентных пунктов больше, чем по результатам опроса прошлого года.
Панорама Токио - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
Вчера, 08:46В мире
Японцы выступили против изменения конституции, запрещающей иметь армию
Правящая Либерально-демократическая партия Японии выступает за внесение поправок в конституцию. В частности, за то, чтобы прописать в ней существование сил самообороны. По мнению противников поправок, это противоречит девятой статье конституции. Сторонники этого изменения, настаивают, что речь идет лишь о придании юридического статуса и признании факта существования сил самообороны. Кроме того, обсуждается возможность расширения полномочий правительства при режиме чрезвычайной ситуации, а также введение бесплатного образования в старших классах. Есть различные проекты о внесении и других изменений.
По закону для внесения изменений в конституцию страны надо заручиться поддержкой двух третей голосов депутатов обеих палат парламента, а затем вынести поправки на общенародное голосование. До прошлого года не было четких регламентаций проведения референдума, что делало пересмотр конституции фактически невозможным. В прошлом году парламент законодательно определил правила. Либеральные силы в стране считают этот закон одним из шагов, открывающих дорогу для изменения конституции и большей военизации Японии.
 
В миреЯпония
 
 
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