https://ria.ru/20220502/yaponiya-1786568555.html

Большинство японцев поддержали "мирную статью" конституции, показал опрос

Большинство японцев поддержали "мирную статью" конституции, показал опрос - РИА Новости, 02.05.2022

Большинство японцев поддержали "мирную статью" конституции, показал опрос

Порядка 70% японцев поддерживают девятую, так называемую "мирную" статью конституции страны, согласно которой Япония отказывается от обладания армией и от войны РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T18:02

2022-05-02T18:02

2022-05-02T18:12

в мире

япония

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156259/52/1562595211_0:400:2893:2027_1920x0_80_0_0_730db6aee874aa1983b959d715845b45.jpg

ТОКИО, 2 мая – РИА Новости. Порядка 70% японцев поддерживают девятую, так называемую "мирную" статью конституции страны, согласно которой Япония отказывается от обладания армией и от войны как средства разрешения международных конфликтов, следует из опроса, проведенного телеканалом NHK.Выразили "горячую поддержку" девятой статье 23%, 47% заявили, что одобряют эту статью. "Не поддерживают" или "категорически не поддерживают" 26%, 6% затруднились с ответом. Причем среди женщин уровень поддержки вырастает до 76%. По возрастным категориям наибольшую приверженность девятой статье выразили представители молодого поколения 18-29 лет – 74% поддержки, а также 40-летние – 76%.Опрос проводился три дня с 15 апреля методом случайной компьютерной выборки по телефону среди 1508 человек старше 18 лет.Ранее опрос агентства Киодо показал, что несмотря на усиление международной напряженности число тех, кто выступает за внесение изменений в конституцию, чтобы зафиксировать в ней статус сил самообороны, почти не изменилось: в этом году 50% респондентов выступили за, 48% - против. В прошлом году за изменение основного закона выступали 51% опрошенных, против – 45%. При этом 76% опрошенных ответили, что Япония за весь послевоенный период не участвовала в вооруженных конфликтах именно благодаря девятой статье конституции. Это на 9 процентных пунктов больше, чем по результатам опроса прошлого года.Правящая Либерально-демократическая партия Японии выступает за внесение поправок в конституцию. В частности, за то, чтобы прописать в ней существование сил самообороны. По мнению противников поправок, это противоречит девятой статье конституции. Сторонники этого изменения, настаивают, что речь идет лишь о придании юридического статуса и признании факта существования сил самообороны. Кроме того, обсуждается возможность расширения полномочий правительства при режиме чрезвычайной ситуации, а также введение бесплатного образования в старших классах. Есть различные проекты о внесении и других изменений.По закону для внесения изменений в конституцию страны надо заручиться поддержкой двух третей голосов депутатов обеих палат парламента, а затем вынести поправки на общенародное голосование. До прошлого года не было четких регламентаций проведения референдума, что делало пересмотр конституции фактически невозможным. В прошлом году парламент законодательно определил правила. Либеральные силы в стране считают этот закон одним из шагов, открывающих дорогу для изменения конституции и большей военизации Японии.

https://radiosputnik.ria.ru/20220502/konstitutsiya-1786516353.html

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, япония