https://ria.ru/20220502/uraza-bayram-1785927822.html

Ураза-байрам, праздник Разговения у мусульман

Ураза-байрам, праздник Разговения у мусульман - РИА Новости, 02.05.2022

Ураза-байрам, праздник Разговения у мусульман

Одним из двух главных праздников в исламе является Ураза-байрам (арабск. Ид аль-фитр) – это праздник разговенья, который означает завершение поста в месяце... РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T03:02

2022-05-02T03:02

2022-05-02T03:02

справки

ураза-байрам

в мире

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Одним из двух главных праздников в исламе является Ураза-байрам (арабск. Ид аль-фитр) – это праздник разговенья, который означает завершение поста в месяце рамадан. Согласно преданию, его установил сам пророк Мухаммед в 624 году. Праздник начинается вечером 30 числа месяца рамадан, когда по мусульманскому календарю (хиджре) наступает 1-е число следующего месяца – шавваля. В 2022 году начало праздника разговения Ид аль-Фитр – Ураза-байрам приходится на 2 мая. Ураза-байрам – один из самых значимых религиозных праздников для каждого мусульманина, который напрямую связан с идеями духовного совершенствования и добрыми поступками. Перед ним необходимо простить друг другу обиды, постараться навестить своих родственников и знакомых, испросив у них прощение. В преддверии Ураза-байрама мусульмане выплачивают милостыню разговения – закят аль-фитра. Она обязательна для каждого мусульманина, обладающего имуществом, превышающим его основные нужды.Мусульманское предание гласит, что раздавать милостыню завещал сам Пророк, сказав: "Пост Рамадана висит между небом и землей, пока раб божий не подаст следуемой с него милостыни". Платит эту милостыню глава семьи за себя, супругу, детей и даже прислугу, если она есть. Милостыня передается бедным напрямую или через исламские благотворительные организации.Вечером хозяйки готовят традиционные блюда восточной кухни. Дети разносят их родственникам, происходит взаимный обмен угощениями. Этот обычай называется "чтобы в доме был запах пищи".В день праздника считается во благо встать рано утром, совершить омовение, одеться опрятно и нарядно, воспользоваться благовониями, быть приветливым со всеми. В этот день мусульмане приветствуют друг друга словами: "Да ниспошлет Аллах милость Свою и вам, и нам!", "Да примет Аллах наши и ваши молитвы!". В Ураза-байрам мусульмане совершают праздничную молитву – ид-намаз. Ее можно выполнять и дома. Мужчинам следует совершать ид-намаз в мечети вместе с другими верующими. Перед тем как отправится на молитву желательно съесть что-нибудь сладкое. Предпочтительнее всего нечетное количество фиников. В мечеть идут по одной дороге, а возвращаются по другой. Время начала праздничного намаза наступает, когда солнце поднимается над линией горизонта примерно на три метра (спустя 30 минут после восхода солнца). Окончание времени, отведенного для данной молитвы, – это тот момент, когда солнце находится в зените. После молитвы верующие расходятся по домам, дабы отметить Ураза-байрам в кругу близких людей.В праздничные дни поощряются особая щедрость и внимание главы семьи к своей супруге, детям и родственникам. Принято также посещать могилы своих усопших близких, читая соответствующие суры (главы) из Корана.В большинстве мусульманских стран день празднования Ураза-байрам считается выходным. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, ураза-байрам, в мире