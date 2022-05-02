16:02 02.05.2022 (обновлено: 16:34 02.05.2022)
Турецкие националисты призвали Зеленского уважительно говорить об их стране
Лидер турецких националистов Бахчели: Зеленский должен уважительно говорить о Турции
© Фото : @MHP_Bilgi/TwitterЛидер ПНД Девлет Бахчели и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с картой "тюркского мира"
Лидер ПНД Девлет Бахчели и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с картой "тюркского мира". Архивное фото
АНКАРА, 2 мая – РИА Новости. Лидер турецкой Партии националистического движения Девлет Бахчели, комментируя упреки Владимира Зеленского Турции относительно приема российских туристов, заявил, что Зеленский должен использовать очень уважительный тон по отношению к Турции и турецкому народу.
Ранее в интервью греческому общественному телевидению ERT Зеленский обвинил Турцию в двойных стандартах, заявив, что считает недопустимым с её стороны принимать российских туристов.
"Когда он (Владимир Зеленский) принимает во внимание отношение и позиции стран мира в украинско-российской войне, Зеленский должен использовать очень уважительный тон по отношению к турецкому народу, турецкому государству и правительству Турецкой Республики", - приводит слова Бахчели телеканал NTV.
Заявив, что Турция является "единственной страной, которая обратилась к решению российско-украинской войны с помощью Стамбульского мирного проекта", Бахчели сказал, что Эрдоган хочет добиться этого посредством своих контактов с более чем 40 лидерами.
"Я верю, что он скоро добьется этого. Было бы лучше, если бы Зеленский доверял не Греции, а турецкому народу", - подчеркнул Бахчели.