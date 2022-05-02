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Турецкие националисты призвали Зеленского уважительно говорить об их стране - РИА Новости, 02.05.2022
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Турецкие националисты призвали Зеленского уважительно говорить об их стране
Турецкие националисты призвали Зеленского уважительно говорить об их стране - РИА Новости, 02.05.2022
Турецкие националисты призвали Зеленского уважительно говорить об их стране
Лидер турецкой Партии националистического движения Девлет Бахчели, комментируя упреки Владимира Зеленского Турции относительно приема российских туристов,... РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T16:02
2022-05-02T16:34
в мире
владимир зеленский
турция
греция
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АНКАРА, 2 мая – РИА Новости. Лидер турецкой Партии националистического движения Девлет Бахчели, комментируя упреки Владимира Зеленского Турции относительно приема российских туристов, заявил, что Зеленский должен использовать очень уважительный тон по отношению к Турции и турецкому народу.Ранее в интервью греческому общественному телевидению ERT Зеленский обвинил Турцию в двойных стандартах, заявив, что считает недопустимым с её стороны принимать российских туристов."Когда он (Владимир Зеленский) принимает во внимание отношение и позиции стран мира в украинско-российской войне, Зеленский должен использовать очень уважительный тон по отношению к турецкому народу, турецкому государству и правительству Турецкой Республики", - приводит слова Бахчели телеканал NTV.Заявив, что Турция является "единственной страной, которая обратилась к решению российско-украинской войны с помощью Стамбульского мирного проекта", Бахчели сказал, что Эрдоган хочет добиться этого посредством своих контактов с более чем 40 лидерами."Я верю, что он скоро добьется этого. Было бы лучше, если бы Зеленский доверял не Греции, а турецкому народу", - подчеркнул Бахчели.
https://ria.ru/20220502/ukraina-1786518029.html
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в мире, владимир зеленский, турция, греция
16:02 02.05.2022 (обновлено: 16:34 02.05.2022)
 
Турецкие националисты призвали Зеленского уважительно говорить об их стране

Лидер турецких националистов Бахчели: Зеленский должен уважительно говорить о Турции

© Фото : @MHP_Bilgi/TwitterЛидер ПНД Девлет Бахчели и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с картой "тюркского мира"
Лидер ПНД Девлет Бахчели и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с картой тюркского мира - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
© Фото : @MHP_Bilgi/Twitter
Лидер ПНД Девлет Бахчели и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с картой "тюркского мира". Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 2 мая – РИА Новости. Лидер турецкой Партии националистического движения Девлет Бахчели, комментируя упреки Владимира Зеленского Турции относительно приема российских туристов, заявил, что Зеленский должен использовать очень уважительный тон по отношению к Турции и турецкому народу.
Ранее в интервью греческому общественному телевидению ERT Зеленский обвинил Турцию в двойных стандартах, заявив, что считает недопустимым с её стороны принимать российских туристов.
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"Когда он (Владимир Зеленский) принимает во внимание отношение и позиции стран мира в украинско-российской войне, Зеленский должен использовать очень уважительный тон по отношению к турецкому народу, турецкому государству и правительству Турецкой Республики", - приводит слова Бахчели телеканал NTV.
Заявив, что Турция является "единственной страной, которая обратилась к решению российско-украинской войны с помощью Стамбульского мирного проекта", Бахчели сказал, что Эрдоган хочет добиться этого посредством своих контактов с более чем 40 лидерами.
"Я верю, что он скоро добьется этого. Было бы лучше, если бы Зеленский доверял не Греции, а турецкому народу", - подчеркнул Бахчели.
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