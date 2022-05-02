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Япония и Таиланд подписали документ о возможной поставке оборонной техники - РИА Новости, 02.05.2022
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Япония и Таиланд подписали документ о возможной поставке оборонной техники
Япония и Таиланд подписали документ о возможной поставке оборонной техники - РИА Новости, 02.05.2022
Япония и Таиланд подписали документ о возможной поставке оборонной техники
Япония и Таиланд подписали соглашение о возможной поставке оборонного оборудования из Японии, подписание документа состоялось в ходе визита премьер-министра... РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T16:21
2022-05-02T16:21
в мире
цены на нефть
фумио кисида
прают чан-оча
япония
таиланд
украина
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ТОКИО, 2 мая – РИА Новости. Япония и Таиланд подписали соглашение о возможной поставке оборонного оборудования из Японии, подписание документа состоялось в ходе визита премьер-министра Японии Фумио Кисиды в Бангкок, сообщило агентство Киодо."Это большой шаг в сторону расширения сотрудничества в области гарантий безопасности", - сказал премьер Японии на совместной пресс-конференции.Предложения по конкретным планам будут обсуждаться в ходе дальнейших переговоров.В ходе визита в Таиланд Фумио Кисида провел ряд встреч с политическими и бизнес-кругами, кульминацией визита стали его переговоры с премьер-министром королевства Таиланд генералом Праютом Чан-оча. Во время переговоров стороны обсудили вопросы международной обстановки и региональные проблемы. В частности, лидеры высоко оценили гуманитарную помощь соседним с Украиной странам и договорились о взаимодействии в этом вопросе. Также обсуждались проблемы ядерной и ракетной программ КНДР и ситуация в Мьянме.Кисида с 29 апреля находится в международном турне, в ходе которого он посетил Индонезию, Вьетнам и Таиланд, после чего отправится в Италию и Британию. В Японию премьер-министр вернется 6 мая.
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в мире, цены на нефть, фумио кисида, прают чан-оча, япония, таиланд, украина
16:21 02.05.2022
 
Япония и Таиланд подписали документ о возможной поставке оборонной техники

Япония и Таиланд подписали соглашение о возможной поставке оборонного оборудования

© AP Photo / David MareuilПремьер-министр Японии Фумио Кисида
Премьер-министр Японии Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
© AP Photo / David Mareuil
Премьер-министр Японии Фумио Кисида. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 2 мая – РИА Новости. Япония и Таиланд подписали соглашение о возможной поставке оборонного оборудования из Японии, подписание документа состоялось в ходе визита премьер-министра Японии Фумио Кисиды в Бангкок, сообщило агентство Киодо.
"Это большой шаг в сторону расширения сотрудничества в области гарантий безопасности", - сказал премьер Японии на совместной пресс-конференции.
Предложения по конкретным планам будут обсуждаться в ходе дальнейших переговоров.
В ходе визита в Таиланд Фумио Кисида провел ряд встреч с политическими и бизнес-кругами, кульминацией визита стали его переговоры с премьер-министром королевства Таиланд генералом Праютом Чан-оча. Во время переговоров стороны обсудили вопросы международной обстановки и региональные проблемы. В частности, лидеры высоко оценили гуманитарную помощь соседним с Украиной странам и договорились о взаимодействии в этом вопросе. Также обсуждались проблемы ядерной и ракетной программ КНДР и ситуация в Мьянме.
Кисида с 29 апреля находится в международном турне, в ходе которого он посетил Индонезию, Вьетнам и Таиланд, после чего отправится в Италию и Британию. В Японию премьер-министр вернется 6 мая.
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В миреЦены на нефтьФумио КисидаПрают Чан-ОчаЯпонияТаиландУкраина
 
 
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