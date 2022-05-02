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Япония и Таиланд подписали документ о возможной поставке оборонной техники

Япония и Таиланд подписали документ о возможной поставке оборонной техники - РИА Новости, 02.05.2022

Япония и Таиланд подписали документ о возможной поставке оборонной техники

Япония и Таиланд подписали соглашение о возможной поставке оборонного оборудования из Японии, подписание документа состоялось в ходе визита премьер-министра... РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T16:21

2022-05-02T16:21

2022-05-02T16:21

в мире

цены на нефть

фумио кисида

прают чан-оча

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ТОКИО, 2 мая – РИА Новости. Япония и Таиланд подписали соглашение о возможной поставке оборонного оборудования из Японии, подписание документа состоялось в ходе визита премьер-министра Японии Фумио Кисиды в Бангкок, сообщило агентство Киодо."Это большой шаг в сторону расширения сотрудничества в области гарантий безопасности", - сказал премьер Японии на совместной пресс-конференции.Предложения по конкретным планам будут обсуждаться в ходе дальнейших переговоров.В ходе визита в Таиланд Фумио Кисида провел ряд встреч с политическими и бизнес-кругами, кульминацией визита стали его переговоры с премьер-министром королевства Таиланд генералом Праютом Чан-оча. Во время переговоров стороны обсудили вопросы международной обстановки и региональные проблемы. В частности, лидеры высоко оценили гуманитарную помощь соседним с Украиной странам и договорились о взаимодействии в этом вопросе. Также обсуждались проблемы ядерной и ракетной программ КНДР и ситуация в Мьянме.Кисида с 29 апреля находится в международном турне, в ходе которого он посетил Индонезию, Вьетнам и Таиланд, после чего отправится в Италию и Британию. В Японию премьер-министр вернется 6 мая.

https://ria.ru/20220501/oborona-1786411887.html

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в мире, цены на нефть, фумио кисида, прают чан-оча, япония, таиланд, украина