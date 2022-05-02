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ВС России поразили два пункта управления украинских войск

ВС России поразили два пункта управления украинских войск - РИА Новости, 02.05.2022

ВС России поразили два пункта управления украинских войск

Российские ракетные войска за сутки поразили два украинских пункта управления войсками и живую силу с боевой техникой, заявил официальный представитель... РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T19:30

2022-05-02T19:30

2022-05-02T21:22

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Российские ракетные войска за сутки поразили два украинских пункта управления войсками и живую силу с боевой техникой, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Ракетными войсками в течение дня поражены четыре района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также два пункта управления, в том числе в районе Подаловка командный пункт украинской 93-й механизированной бригады", - сказал он на брифинге.

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Ольга Филиппова

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Ольга Филиппова

в мире, вооруженные силы украины, россия, украина