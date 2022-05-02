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ВС России поразили два пункта управления украинских войск
ВС России поразили два пункта управления украинских войск - РИА Новости, 02.05.2022
ВС России поразили два пункта управления украинских войск
Российские ракетные войска за сутки поразили два украинских пункта управления войсками и живую силу с боевой техникой, заявил официальный представитель... РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T19:30
2022-05-02T19:30
2022-05-02T21:22
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Российские ракетные войска за сутки поразили два украинских пункта управления войсками и живую силу с боевой техникой, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Ракетными войсками в течение дня поражены четыре района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также два пункта управления, в том числе в районе Подаловка командный пункт украинской 93-й механизированной бригады", - сказал он на брифинге.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины, россия, украина
19:30 02.05.2022 (обновлено: 21:22 02.05.2022)
ВС России поразили два пункта управления украинских войск
Вооруженные силы России поразили два пункта управления украинских войск