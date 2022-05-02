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В Венгрии заявили, что не поддержат санкции ЕС против российского газа - РИА Новости, 02.05.2022
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В Венгрии заявили, что страны ЕС обманывают своих граждан
В Венгрии заявили, что не поддержат санкции ЕС против российского газа - РИА Новости, 02.05.2022
В Венгрии заявили, что страны ЕС обманывают своих граждан
Венгрия наложит вето на любую инициативу Евросоюза, которая может привести к ограничению импорта российских энергоресурсов, заявил представитель правительства... РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T09:11
2022-05-02T13:15
в мире
россия
венгрия
евросоюз
еврокомиссия
газпромбанк
петер сийярто
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Венгрия наложит вето на любую инициативу Евросоюза, которая может привести к ограничению импорта российских энергоресурсов, заявил представитель правительства Гергей Гуляш в эфире HirTV."Мы ясно дали понять, что никогда не поддержим распространение санкций Европейского союза против России на сферу энергетики", — сказал он.Ограничительные меры требуют единогласия стран ЕС, а поскольку его нет, то Еврокомиссия не сможет ввести эмбарго на российские энергоресурсы, напомнил Гуляш.Он также отметил, что Евросоюз не принял никаких санкций, делающих невозможным оплату российского газа в рублях, и что это регулируется гражданско-правовым договором между государствами и компаниями."Помимо Венгрии, российский газ и нефть закупают еще девять европейских стран, при этом их лидеры хотят выглядеть хорошими и не говорят честно об этом с собственным народом", — подчеркнул представитель правительства.На прошлой неделе глава венгерского МИД Петер Сийярто также говорил о том, что некоторые европейские компании, импортирующие российский газ, уже согласились на предложенную Москвой схему оплаты, но не признаются в этом и распространяют с помощью западных СМИ ложь о позиции Будапешта.В начале апреля о готовности платить за газ в рублях заявлял и премьер-министр Виктор Орбан. Кроме того, он отказался поставлять Киеву оружие. Из-за этого венгерский президент попал в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец".После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.В этих условиях Россия с 1 апреля принимает платежи за газ только в рублях. Импортер должен открыть в Газпромбанке специальный счет, на который будет переводить средства в валюте, указанной в контракте, банк продаст эту валюту на Мосбирже и зачислит рубли на счет покупателя газа, с которого будут производиться расчеты с поставщиком — "Газпромом".
https://ria.ru/20220429/gaz-1786260892.html
https://ria.ru/20220429/gaz-1786075282.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220428/es-1785898818.html
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в мире, россия, венгрия, евросоюз, еврокомиссия, газпромбанк, петер сийярто
09:11 02.05.2022 (обновлено: 13:15 02.05.2022)
 
В Венгрии заявили, что не поддержат санкции ЕС против российского газа

Венгрия пригрозила ЕС наложить вето на санкции против российских энергоресурсов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция
Газокомпрессорная станция - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Газокомпрессорная станция
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Венгрия наложит вето на любую инициативу Евросоюза, которая может привести к ограничению импорта российских энергоресурсов, заявил представитель правительства Гергей Гуляш в эфире HirTV.
"Мы ясно дали понять, что никогда не поддержим распространение санкций Европейского союза против России на сферу энергетики", — сказал он.
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Ограничительные меры требуют единогласия стран ЕС, а поскольку его нет, то Еврокомиссия не сможет ввести эмбарго на российские энергоресурсы, напомнил Гуляш.
Он также отметил, что Евросоюз не принял никаких санкций, делающих невозможным оплату российского газа в рублях, и что это регулируется гражданско-правовым договором между государствами и компаниями.
"Помимо Венгрии, российский газ и нефть закупают еще девять европейских стран, при этом их лидеры хотят выглядеть хорошими и не говорят честно об этом с собственным народом", — подчеркнул представитель правительства.
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Европа перераспределяет российский газ
На прошлой неделе глава венгерского МИД Петер Сийярто также говорил о том, что некоторые европейские компании, импортирующие российский газ, уже согласились на предложенную Москвой схему оплаты, но не признаются в этом и распространяют с помощью западных СМИ ложь о позиции Будапешта.
В начале апреля о готовности платить за газ в рублях заявлял и премьер-министр Виктор Орбан. Кроме того, он отказался поставлять Киеву оружие. Из-за этого венгерский президент попал в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец".
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.
В этих условиях Россия с 1 апреля принимает платежи за газ только в рублях. Импортер должен открыть в Газпромбанке специальный счет, на который будет переводить средства в валюте, указанной в контракте, банк продаст эту валюту на Мосбирже и зачислит рубли на счет покупателя газа, с которого будут производиться расчеты с поставщиком — "Газпромом".
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