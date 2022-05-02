https://ria.ru/20220502/rosgvardiya-1786529496.html
Росгвардейцы помогли уничтожить танковую группу ВСУ в Харьковской области
Росгвардейцы помогли уничтожить танковую группу ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 02.05.2022
Росгвардейцы помогли уничтожить танковую группу ВСУ в Харьковской области
Сотрудники Росгвардии помогли Вооруженным силам РФ уничтожить склады с ракетно-артиллерийским вооружением и украинскую танковую группу в Харьковской области,... РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T11:48
2022-05-02T11:48
2022-05-02T11:48
вооруженные силы рф
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
харьковская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии помогли Вооруженным силам РФ уничтожить склады с ракетно-артиллерийским вооружением и украинскую танковую группу в Харьковской области, сообщается на сайте ведомства."Военнослужащие отдельного батальона оперативного назначения Росгвардии, выполняющие служебно-боевые задачи по охране и обороне районов сосредоточения артиллерии и реактивных систем залпового огня ВС РФ, обеспечили нанесение ими ударов по военной инфраструктуре ВСУ в Харьковской области. В результате совместного служебно-боевого применения подразделений Росгвардии и Минобороны уничтожены склады с ракетно-артиллерийским вооружением и танковая группа ВСУ", - говорится в сообщении.Кроме того, уточняется в релизе, под прикрытием росгвардейцев российские артиллеристы успешно провели огонь по пунктам управления и огневым позициям, отдельным огневым средствам, бронетехнике и районам сосредоточения живой силы противника.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире
Росгвардейцы помогли уничтожить танковую группу ВСУ в Харьковской области
Росгвардейцы помогли ВС России уничтожить танковую группу ВСУ в Харьковской области