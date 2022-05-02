https://ria.ru/20220502/rosgvardiya-1786529496.html

Росгвардейцы помогли уничтожить танковую группу ВСУ в Харьковской области

Росгвардейцы помогли уничтожить танковую группу ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 02.05.2022

Росгвардейцы помогли уничтожить танковую группу ВСУ в Харьковской области

Сотрудники Росгвардии помогли Вооруженным силам РФ уничтожить склады с ракетно-артиллерийским вооружением и украинскую танковую группу в Харьковской области,... РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T11:48

2022-05-02T11:48

2022-05-02T11:48

вооруженные силы рф

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

харьковская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/01/1786421910_0:23:3599:2047_1920x0_80_0_0_0b734b506485b819eb20cae6ca3f56eb.jpg

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии помогли Вооруженным силам РФ уничтожить склады с ракетно-артиллерийским вооружением и украинскую танковую группу в Харьковской области, сообщается на сайте ведомства."Военнослужащие отдельного батальона оперативного назначения Росгвардии, выполняющие служебно-боевые задачи по охране и обороне районов сосредоточения артиллерии и реактивных систем залпового огня ВС РФ, обеспечили нанесение ими ударов по военной инфраструктуре ВСУ в Харьковской области. В результате совместного служебно-боевого применения подразделений Росгвардии и Минобороны уничтожены склады с ракетно-артиллерийским вооружением и танковая группа ВСУ", - говорится в сообщении.Кроме того, уточняется в релизе, под прикрытием росгвардейцев российские артиллеристы успешно провели огонь по пунктам управления и огневым позициям, отдельным огневым средствам, бронетехнике и районам сосредоточения живой силы противника.

https://ria.ru/20220502/istrebitel-1786526193.html

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

вооруженные силы рф, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире