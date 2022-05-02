https://ria.ru/20220502/puteshestviya-1787894545.html

Названы самые популярные у туристов в майские праздники города Подмосковья

Названы самые популярные у туристов в майские праздники города Подмосковья - РИА Новости, 11.05.2022

Названы самые популярные у туристов в майские праздники города Подмосковья

В майские праздники больше всего туристов в Московской области посетили Коломну, Зарайск, Сергиев Посад, Клин и парк "Патриот" в Кубинке, сообщает региональный... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-02T13:28

2022-05-02T13:28

2022-05-11T16:25

туризм

новости - туризм

московская область (подмосковье)

коломна

зарайск

сергиев посад

клин

туристы

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. В майские праздники больше всего туристов в Московской области посетили Коломну, Зарайск, Сергиев Посад, Клин и парк "Патриот" в Кубинке, сообщает региональный комитет по туризму.В период с 1 по 10 мая Подмосковье посетили почти три миллиона гостей. В отелях были выкуплены 95 процентов номеров. "Большинство гостей — москвичи и жители прилегающих областей. Преобладающей категорией путешественников стали семьи с детьми. Многие воспользовались программой кешбэка за поездки по России", — сообщила министр культуры и туризма Московской области Елена Харламова.

https://ria.ru/20220402/puteshestviya-1781215941.html

московская область (подмосковье)

коломна

зарайск

сергиев посад

клин

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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