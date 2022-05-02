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Названы самые популярные у туристов в майские праздники города Подмосковья - РИА Новости, 11.05.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220502/puteshestviya-1787894545.html
Названы самые популярные у туристов в майские праздники города Подмосковья
Названы самые популярные у туристов в майские праздники города Подмосковья - РИА Новости, 11.05.2022
Названы самые популярные у туристов в майские праздники города Подмосковья
В майские праздники больше всего туристов в Московской области посетили Коломну, Зарайск, Сергиев Посад, Клин и парк "Патриот" в Кубинке, сообщает региональный... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-02T13:28
2022-05-11T16:25
туризм
новости - туризм
московская область (подмосковье)
коломна
зарайск
сергиев посад
клин
туристы
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. В майские праздники больше всего туристов в Московской области посетили Коломну, Зарайск, Сергиев Посад, Клин и парк "Патриот" в Кубинке, сообщает региональный комитет по туризму.В период с 1 по 10 мая Подмосковье посетили почти три миллиона гостей. В отелях были выкуплены 95 процентов номеров. "Большинство гостей — москвичи и жители прилегающих областей. Преобладающей категорией путешественников стали семьи с детьми. Многие воспользовались программой кешбэка за поездки по России", — сообщила министр культуры и туризма Московской области Елена Харламова.
https://ria.ru/20220402/puteshestviya-1781215941.html
московская область (подмосковье)
коломна
зарайск
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туризм, новости - туризм, московская область (подмосковье), коломна, зарайск, сергиев посад, клин, туристы, майские праздники
13:28 02.05.2022 (обновлено: 16:25 11.05.2022)
 
Названы самые популярные у туристов в майские праздники города Подмосковья

Коломна и Зарайск стали самыми популярными у туристов городами Подмосковье в начале мая

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкГосударственный музей-заповедник "Зарайский кремль"
Государственный музей-заповедник Зарайский кремль - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. В майские праздники больше всего туристов в Московской области посетили Коломну, Зарайск, Сергиев Посад, Клин и парк "Патриот" в Кубинке, сообщает региональный комитет по туризму.
В период с 1 по 10 мая Подмосковье посетили почти три миллиона гостей. В отелях были выкуплены 95 процентов номеров.
"Большинство гостей — москвичи и жители прилегающих областей. Преобладающей категорией путешественников стали семьи с детьми. Многие воспользовались программой кешбэка за поездки по России", — сообщила министр культуры и туризма Московской области Елена Харламова.
Свято-Троицкая Сергиева лавра - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
2 апреля, 08:00Туризм
Столица православия и русской игрушки. На выходные — в Сергиев Посад
 
Новости ПодмосковьяТуризмНовости - ТуризмМосковская область (Подмосковье)КоломнаЗарайскСергиев ПосадКлинтуристымайские праздники
 
 
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