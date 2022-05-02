https://ria.ru/20220502/pozhar-1786219734.html

"Это стало последней каплей". Что разожгло гражданскую войну на Украине

"Это стало последней каплей". Что разожгло гражданскую войну на Украине - РИА Новости, 02.05.2022

"Это стало последней каплей". Что разожгло гражданскую войну на Украине

Мы до конца верили, что полиция придет нам на помощь, но она не пришла" — восемь лет назад в результате жестоких столкновений сторонников и противников... РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T08:00

2022-05-02T08:00

2022-05-02T08:08

безопасность

украина

донецкая народная республика

славянск

правый сектор

металлист

антимайдан

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости, Андрей Коц. "Мы до конца верили, что полиция придет нам на помощь, но она не пришла" — восемь лет назад в результате жестоких столкновений сторонников и противников Евромайдана вспыхнул одесский Дом профсоюзов. Этот пожар по числу жертв стал одним из крупнейших: от огня, дыма и травм погибли 42 человека. О событиях 2 мая 2014-го и их исторических последствиях — в материале РИА Новости.Предчувствие войныК началу мая 2014 года на Украине уже ощутимо тлело. Сторонники независимости от новых киевских властей провозгласили Донецкую и Луганскую республики, на юго-восток с запада потянулись эшелоны с войсками и боевой техникой, в городах участились уличные стычки между противниками и сторонниками "революции гидности", в Киеве открыто формировали военные подразделения националистов.Первая кровь грядущей гражданской войны пролилась на Пасху — 20 апреля. Диверсионная группа "Правого сектора"* атаковала блокпост ополчения ДНР под Былбасовкой неподалеку от Славянска. Погиб местный житель. Но даже тогда мало кто верил, что уже очень скоро начнется что-то по-настоящему серьезное и счет жертвам пойдет уже на тысячи.Именно трагедия в Одессе поделила историю многомиллионной постсоветской страны на "до" и "после". В городе к концу апреля сложились два центра общественно-политической активности. Пророссийские активисты, участники "Антимайдана" разбили на Куликовом поле палаточный лагерь. Многочисленные группы сторонников новых властей собирались у памятника градоначальнику дюку де Ришелье.Уличные столкновенияОбе стороны создали собственные силы самообороны. Между ними периодически возникали стычки, но до большой крови дело не доходило. А 2 мая полыхнуло в полную силу. В этот день на одесский железнодорожный вокзал прибыло несколько сотен ультрас харьковского "Металлиста", который должен был сыграть с местным "Черноморцем". Фанаты обоих клубов поддерживали дружеские отношения и вскоре объединились с евромайдановцами, чтобы пройти "маршем единства Украины" от Соборной площади до стадиона.Сторонники "Антимайдана" справедливо увидели в этом угрозу для себя — футбольные ультрас были главной ударной силой государственного переворота. И попробовали действовать на опережение.Чтобы не допустить прорыва к Куликову полю, пророссийские активисты встретились на Александровском проспекте неподалеку от Соборной площади. Это было в два часа дня. Уже через полчаса начались стычки. Дрались битами, арматурой, кастетами, палили друг в друга из пневматики. Звучали и выстрелы из огнестрельного оружия. Многие получили ранения, шестеро погибли. Полиция пыталась пресечь столкновения, но ситуация окончательно вышла из-под контроля.Антимайдановцы, оказавшись в меньшинстве, отступили на Куликово поле и спешно готовились к обороне. Возвели баррикады из подручных средств, отправили по домам женщин и пожилых, сложили штабелями "артиллерию" — куски брусчатки и обломки кирпичей. К гарнизону палаточного лагеря присоединилось немало зевак и прохожих.Огненная ловушкаОднако силы были неравны. К семи вечера праворадикалы взяли лагерь противников в полукольцо, прижав к Дому профсоюзов. В палатки полетели камни и коктейли Молотова. Запасы пополняли неподалеку. Интернет обошли многочисленные видео: миловидные девушки разливают бензин из канистр по бутылкам прямо на асфальте. Очевидно, они воспринимали происходящее как веселую игру.А вот антимайдановцам было не до шуток — фанаты напирали, разваливали баррикады, сносили палатки. В конце концов обороняющиеся выломали двери Дома профсоюзов и закрепились в фойе. Всего там укрылись около 380 человек."Отступить внутрь для нас было единственным выходом, — вспоминает антимайдановец Юрий Сенченко. — Мы немедленно забаррикадировались и приготовились к обороне. Помимо сторонников "Антимайдана", внутри были обычные люди, не бойцы, не активисты. Многие вообще не поддерживали ни одну, ни другую сторону. Просто пытались спастись от беснующейся толпы за надежными стенами. Мы до последнего верили, что полиция придет нам на помощь, но правоохранители так ничего и не смогли предпринять. А потом полетели коктейли Молотова. Наша баррикада загорелась. Мы пытались ее потушить, кто-то притащил огнетушитель, но он не сработал".Огонь перекинулся на центральную лестницу и лестничные площадки с тыльной части здания. Люди угодили в ловушку — все выходы из Дома профсоюзов были охвачены пламенем."Вместе с коктейлями Молотова в окна забрасывали дымовые шашки, — рассказывает одессит Олег Музыка. — Дышать внутри стало очень тяжело, видимость упала до нуля. Люди разбегались, большинство кинулись на верхние этажи. В суматохе я потерял брата, который прятался там со мной. Это был ад, всеобщая паника. Каким-то чудом удалось добраться до четвертого этажа. Это меня и спасло, там еще можно было хоть как-то дышать. Я видел, как выпрыгивали из окон, пытаясь спастись от пламени и удушливого дыма. Многие разбивались насмерть".Вырвавшихся из здания праворадикалы избивали, унижали, обыскивали. Справедливости ради стоит отметить, так вели себя не все: некоторые приставляли к окнам лестницы и выносили раненых к машинам скорой помощи. Но подобных случаев на общем фоне было немного.Пожарные приехали лишь через 45 минут после возгорания. Когда огонь потушили, спасатели и медики обнаружили внутри 42 трупа. Одни сгорели заживо, другие отравились угарным газом. Тела лежали повсюду: в фойе, на лестничных пролетах, в кабинетах. Выжили лишь те, кто добрался до верхних этажей и крыши. Их эвакуировали.Вместе с сотрудниками экстренных служб в здание вошли и праворадикалы. Они снимали происходящее на мобильные телефоны и цинично комментировали, называя погибших "жареными колорадами".С молчаливого согласияСледствие по делу о массовом убийстве напоминало фарс. Наказания так никто и не понес. А многословные выводы, к которым пришла Генпрокуратура Украины, можно сформулировать одной фразой: "Они сами себя подожгли". Подобный цинизм властей пророссийские активисты восприняли как призыв к действию."Именно события 2 мая подтолкнули меня переехать к родственникам в Горловку и вступить в ополчение Донецкой Народной Республики, — говорит военнослужащий армии ДНР с позывным Катанга, коренной одессит. — До пожара в Доме профсоюзов происходящим в стране я не особо интересовался. Ну очередной Майдан, ну скинули опять одни воры других. Украине к подобному не привыкать. На простом народе это все никак не сказывалось. И лишь 2 мая я отчетливо понял: к власти в моей стране пришли не просто воры, а нацисты и убийцы. Жить с ними под одной крышей я не хочу".Массовое убийство 42 человек в Одессе многие считают отправной точкой войны в Донбассе. После этой трагедии события развивались по нарастающей. Ровно через неделю, 9 мая, неонацисты из батальона "Азов" расстреляли по меньшей мере семерых мирных жителей в Мариуполе.В это же время ВСУ нанесли первые артиллерийские удары по Славянску и другим городам. Второго июня ракета с украинского штурмовика убила в Луганске восемь мирных жителей. Гражданское противостояние на Украине окончательно и бесповоротно вступило в горячую фазу.*Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20220428/ukraina-1786047372.html

https://ria.ru/20220330/tribunal-1780788333.html

украина

донецкая народная республика

славянск

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

безопасность, украина, донецкая народная республика, славянск, правый сектор, металлист, антимайдан, признание днр и лнр в россии