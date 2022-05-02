Бывшему премьеру Пакистана предъявили обвинения в богохульстве
Экс-премьеру Пакистана Имрану Хану предъявили обвинения в богохульстве
Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 2 мая - РИА Новости. Бывшему премьер-министру Пакистана Имрану Хану предъявлены обвинения в богохульстве, что может грозить тюремным заключением до 10 лет или смертной казнью, сообщает издание Dawn.
Дело было возбуждено полицией провинции Пенджаб против самого Хана и еще 150 человек, включая нескольких бывших министров и ключевых членов его партии "Техрик-и-Инсаф" по заявлению некоего Мухаммада Наима.
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Как утверждается в жалобе, Хан и его сторонники причастны к прошедшей в минувший четверг акции против нового премьер-министра Шехбаза Шарифа в ходе его визита в Саудовскую Аравию. Когда новый премьер Пакистана и члены его делегации прибыли в мечеть Аль-Масджид-э-Набави в Медине, сотни людей начала выкрикивать лозунги против Шарифа. На видеозаписях видно, как люди, предположительно паломники из Пакистана, выкрикивают "вор" и "предатель" и нецензурно выражаются в адрес Шарифа и его делегации. Позже власти Саудовской Аравии заявили, что арестовали пятерых граждан Пакистана, предположительно причастных к этому инциденту.
В свою очередь сам Хан и члены его партии отрицают причастность к этому инциденту и заявляют, что выдвинутые обвинения являются началом атаки на Хана со стороны новых властей.
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В начале апреля нижняя палата парламента Пакистана выбрала премьером страны президента Пакистанской мусульманской лиги (Н) Шахбаза Шарифа. Он был фактически единственным кандидатом на выборах после того, как партия "Техрик-и-Инсаф" вышла из состава парламента незадолго до запланированных выборов нового премьера. При этом накануне голосования по кандидатуре премьера в Пакистане прошли многотысячные акции в поддержку Хана и его партии "Техрик-и-Инсаф". Как отметил сам экс-премьер, "никогда в нашей истории такие толпы не выходили так спонтанно и в таком количестве, отвергая импортированное правительство, возглавляемое мошенниками".
Вскоре после назначения нового премьера Хан потребовал немедленного проведения парламентских выборов в стране, по итогам которых будет определен новый глава правительства.