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Бывшему премьеру Пакистана предъявили обвинения в богохульстве - РИА Новости, 02.05.2022
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Бывшему премьеру Пакистана предъявили обвинения в богохульстве
Бывшему премьеру Пакистана предъявили обвинения в богохульстве - РИА Новости, 02.05.2022
Бывшему премьеру Пакистана предъявили обвинения в богохульстве
Бывшему премьер-министру Пакистана Имрану Хану предъявлены обвинения в богохульстве, что может грозить тюремным заключением до 10 лет или смертной казнью,... РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T17:30
2022-05-02T17:30
в мире
пакистан
пенджаб (пакистан)
имран хан
шехбаз шариф
саудовская аравия
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НЬЮ-ДЕЛИ, 2 мая - РИА Новости. Бывшему премьер-министру Пакистана Имрану Хану предъявлены обвинения в богохульстве, что может грозить тюремным заключением до 10 лет или смертной казнью, сообщает издание Dawn.Дело было возбуждено полицией провинции Пенджаб против самого Хана и еще 150 человек, включая нескольких бывших министров и ключевых членов его партии "Техрик-и-Инсаф" по заявлению некоего Мухаммада Наима.Как утверждается в жалобе, Хан и его сторонники причастны к прошедшей в минувший четверг акции против нового премьер-министра Шехбаза Шарифа в ходе его визита в Саудовскую Аравию. Когда новый премьер Пакистана и члены его делегации прибыли в мечеть Аль-Масджид-э-Набави в Медине, сотни людей начала выкрикивать лозунги против Шарифа. На видеозаписях видно, как люди, предположительно паломники из Пакистана, выкрикивают "вор" и "предатель" и нецензурно выражаются в адрес Шарифа и его делегации. Позже власти Саудовской Аравии заявили, что арестовали пятерых граждан Пакистана, предположительно причастных к этому инциденту.В свою очередь сам Хан и члены его партии отрицают причастность к этому инциденту и заявляют, что выдвинутые обвинения являются началом атаки на Хана со стороны новых властей.В начале апреля нижняя палата парламента Пакистана выбрала премьером страны президента Пакистанской мусульманской лиги (Н) Шахбаза Шарифа. Он был фактически единственным кандидатом на выборах после того, как партия "Техрик-и-Инсаф" вышла из состава парламента незадолго до запланированных выборов нового премьера. При этом накануне голосования по кандидатуре премьера в Пакистане прошли многотысячные акции в поддержку Хана и его партии "Техрик-и-Инсаф". Как отметил сам экс-премьер, "никогда в нашей истории такие толпы не выходили так спонтанно и в таком количестве, отвергая импортированное правительство, возглавляемое мошенниками".Вскоре после назначения нового премьера Хан потребовал немедленного проведения парламентских выборов в стране, по итогам которых будет определен новый глава правительства.
https://ria.ru/20220426/pakistan-1785499045.html
https://ria.ru/20220412/pakistan-1783174362.html
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в мире, пакистан, пенджаб (пакистан), имран хан, шехбаз шариф, саудовская аравия
17:30 02.05.2022
 
Бывшему премьеру Пакистана предъявили обвинения в богохульстве

Экс-премьеру Пакистана Имрану Хану предъявили обвинения в богохульстве

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкБывший премьер-министр Пакистана Имран Хан
Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан. Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 2 мая - РИА Новости. Бывшему премьер-министру Пакистана Имрану Хану предъявлены обвинения в богохульстве, что может грозить тюремным заключением до 10 лет или смертной казнью, сообщает издание Dawn.
Дело было возбуждено полицией провинции Пенджаб против самого Хана и еще 150 человек, включая нескольких бывших министров и ключевых членов его партии "Техрик-и-Инсаф" по заявлению некоего Мухаммада Наима.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
26 апреля, 12:56
В Кремле ответили на вопрос о письме премьера Пакистана Путину
Как утверждается в жалобе, Хан и его сторонники причастны к прошедшей в минувший четверг акции против нового премьер-министра Шехбаза Шарифа в ходе его визита в Саудовскую Аравию. Когда новый премьер Пакистана и члены его делегации прибыли в мечеть Аль-Масджид-э-Набави в Медине, сотни людей начала выкрикивать лозунги против Шарифа. На видеозаписях видно, как люди, предположительно паломники из Пакистана, выкрикивают "вор" и "предатель" и нецензурно выражаются в адрес Шарифа и его делегации. Позже власти Саудовской Аравии заявили, что арестовали пятерых граждан Пакистана, предположительно причастных к этому инциденту.
В свою очередь сам Хан и члены его партии отрицают причастность к этому инциденту и заявляют, что выдвинутые обвинения являются началом атаки на Хана со стороны новых властей.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
12 апреля, 17:50
Путин поздравил Шарифа с избранием на пост премьера Пакистана
В начале апреля нижняя палата парламента Пакистана выбрала премьером страны президента Пакистанской мусульманской лиги (Н) Шахбаза Шарифа. Он был фактически единственным кандидатом на выборах после того, как партия "Техрик-и-Инсаф" вышла из состава парламента незадолго до запланированных выборов нового премьера. При этом накануне голосования по кандидатуре премьера в Пакистане прошли многотысячные акции в поддержку Хана и его партии "Техрик-и-Инсаф". Как отметил сам экс-премьер, "никогда в нашей истории такие толпы не выходили так спонтанно и в таком количестве, отвергая импортированное правительство, возглавляемое мошенниками".
Вскоре после назначения нового премьера Хан потребовал немедленного проведения парламентских выборов в стране, по итогам которых будет определен новый глава правительства.
 
В миреПакистанПенджаб (Пакистан)Имран ХанШехбаз ШарифСаудовская Аравия
 
 
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