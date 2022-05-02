https://ria.ru/20220502/pakistan-1786564997.html

Бывшему премьеру Пакистана предъявили обвинения в богохульстве

Бывшему премьеру Пакистана предъявили обвинения в богохульстве - РИА Новости, 02.05.2022

Бывшему премьеру Пакистана предъявили обвинения в богохульстве

Бывшему премьер-министру Пакистана Имрану Хану предъявлены обвинения в богохульстве, что может грозить тюремным заключением до 10 лет или смертной казнью,... РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T17:30

2022-05-02T17:30

2022-05-02T17:30

в мире

пакистан

пенджаб (пакистан)

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шехбаз шариф

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НЬЮ-ДЕЛИ, 2 мая - РИА Новости. Бывшему премьер-министру Пакистана Имрану Хану предъявлены обвинения в богохульстве, что может грозить тюремным заключением до 10 лет или смертной казнью, сообщает издание Dawn.Дело было возбуждено полицией провинции Пенджаб против самого Хана и еще 150 человек, включая нескольких бывших министров и ключевых членов его партии "Техрик-и-Инсаф" по заявлению некоего Мухаммада Наима.Как утверждается в жалобе, Хан и его сторонники причастны к прошедшей в минувший четверг акции против нового премьер-министра Шехбаза Шарифа в ходе его визита в Саудовскую Аравию. Когда новый премьер Пакистана и члены его делегации прибыли в мечеть Аль-Масджид-э-Набави в Медине, сотни людей начала выкрикивать лозунги против Шарифа. На видеозаписях видно, как люди, предположительно паломники из Пакистана, выкрикивают "вор" и "предатель" и нецензурно выражаются в адрес Шарифа и его делегации. Позже власти Саудовской Аравии заявили, что арестовали пятерых граждан Пакистана, предположительно причастных к этому инциденту.В свою очередь сам Хан и члены его партии отрицают причастность к этому инциденту и заявляют, что выдвинутые обвинения являются началом атаки на Хана со стороны новых властей.В начале апреля нижняя палата парламента Пакистана выбрала премьером страны президента Пакистанской мусульманской лиги (Н) Шахбаза Шарифа. Он был фактически единственным кандидатом на выборах после того, как партия "Техрик-и-Инсаф" вышла из состава парламента незадолго до запланированных выборов нового премьера. При этом накануне голосования по кандидатуре премьера в Пакистане прошли многотысячные акции в поддержку Хана и его партии "Техрик-и-Инсаф". Как отметил сам экс-премьер, "никогда в нашей истории такие толпы не выходили так спонтанно и в таком количестве, отвергая импортированное правительство, возглавляемое мошенниками".Вскоре после назначения нового премьера Хан потребовал немедленного проведения парламентских выборов в стране, по итогам которых будет определен новый глава правительства.

https://ria.ru/20220426/pakistan-1785499045.html

https://ria.ru/20220412/pakistan-1783174362.html

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пенджаб (пакистан)

саудовская аравия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, пакистан, пенджаб (пакистан), имран хан, шехбаз шариф, саудовская аравия