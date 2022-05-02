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В Европе забили тревогу из-за нового оружия США против России - РИА Новости, 02.05.2022
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В Европе забили тревогу из-за нового оружия США против России
В Европе забили тревогу из-за нового оружия США против России - РИА Новости, 02.05.2022
В Европе забили тревогу из-за нового оружия США против России
Соединенные Штаты навязывают Европе покупку дорогого сланцевого газа, чтобы свести к минимуму ее отношения с Россией, заявил главред итальянского журнала... РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T17:45
2022-05-02T19:34
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Соединенные Штаты навязывают Европе покупку дорогого сланцевого газа, чтобы свести к минимуму ее отношения с Россией, заявил главред итальянского журнала Analisi Difesa Джанандреа Гайяни, слова которого процитировал портал Nicola Porro."Становится очевидно, что стратегическая цель США состоит в том, чтобы вырыть глубокую пропасть между Европейским союзом и Россией при помощи энергетического оружия", — объяснил эксперт.По его мнению, Америка исторически выступала против союза континентальной Европы и России, так как видела в этом угрозу собственному могуществу.У Вашингтона не получается разорвать экономические отношения Москвы и Брюсселя, предложив конкурентоспособную цену на поставляемый на кораблях американский сланцевый газ, предположил эксперт. Однако Белый дом всегда может "надавить силой на напичканную базами НАТО Европу", заключил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, европа, россия, сша, нато
17:45 02.05.2022 (обновлено: 19:34 02.05.2022)
 
В Европе забили тревогу из-за нового оружия США против России

Nicola Porro: США заставят ЕС покупать их газ, чтобы разорвать отношения Москвы и Брюсселя

© AP Photo / Virginia Mayo Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе
Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Соединенные Штаты навязывают Европе покупку дорогого сланцевого газа, чтобы свести к минимуму ее отношения с Россией, заявил главред итальянского журнала Analisi Difesa Джанандреа Гайяни, слова которого процитировал портал Nicola Porro.
"Становится очевидно, что стратегическая цель США состоит в том, чтобы вырыть глубокую пропасть между Европейским союзом и Россией при помощи энергетического оружия", — объяснил эксперт.
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По его мнению, Америка исторически выступала против союза континентальной Европы и России, так как видела в этом угрозу собственному могуществу.
У Вашингтона не получается разорвать экономические отношения Москвы и Брюсселя, предложив конкурентоспособную цену на поставляемый на кораблях американский сланцевый газ, предположил эксперт. Однако Белый дом всегда может "надавить силой на напичканную базами НАТО Европу", заключил он.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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