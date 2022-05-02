https://ria.ru/20220502/obstrely-1786570601.html

Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 02.05.2022

Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР

Украинские войска менее чем за полтора часа обстреляли Старомихайловку, Горловку, Железную Балку и Александровку в Донецкой народной республике, сообщает... РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T18:34

2022-05-02T18:34

2022-05-02T18:43

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774005920_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_cb53d1b12182f516bba544b3eed3f645.jpg

ДОНЕЦК, 2 мая - РИА Новости. Украинские войска менее чем за полтора часа обстреляли Старомихайловку, Горловку, Железную Балку и Александровку в Донецкой народной республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Согласно заявлению, обстрелы велись с 15.00 до 16.15. По данным представительства, украинские войска выпустили четыре гранаты из СПГ по Старомихайловке, 10 мин калибром 120 миллиметров по Горловке, шесть снарядов калибром 122 миллиметра по Железной Балке и четыре снаряда калибром 122 миллиметра по Александровке.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220430/zapad-1786247361.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр