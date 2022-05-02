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Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 02.05.2022
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https://ria.ru/20220502/obstrely-1786570601.html
Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР
Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 02.05.2022
Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР
Украинские войска менее чем за полтора часа обстреляли Старомихайловку, Горловку, Железную Балку и Александровку в Донецкой народной республике, сообщает... РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T18:34
2022-05-02T18:43
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
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вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 2 мая - РИА Новости. Украинские войска менее чем за полтора часа обстреляли Старомихайловку, Горловку, Железную Балку и Александровку в Донецкой народной республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Согласно заявлению, обстрелы велись с 15.00 до 16.15. По данным представительства, украинские войска выпустили четыре гранаты из СПГ по Старомихайловке, 10 мин калибром 120 миллиметров по Горловке, шесть снарядов калибром 122 миллиметра по Железной Балке и четыре снаряда калибром 122 миллиметра по Александровке.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
18:34 02.05.2022 (обновлено: 18:43 02.05.2022)
 
Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР

Представительство ДНР в СЦКК заявило об обстреле четырех населенных пунктов со стороны ВСУ

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкПредставитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня
Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 2 мая - РИА Новости. Украинские войска менее чем за полтора часа обстреляли Старомихайловку, Горловку, Железную Балку и Александровку в Донецкой народной республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Согласно заявлению, обстрелы велись с 15.00 до 16.15. По данным представительства, украинские войска выпустили четыре гранаты из СПГ по Старомихайловке, 10 мин калибром 120 миллиметров по Горловке, шесть снарядов калибром 122 миллиметра по Железной Балке и четыре снаряда калибром 122 миллиметра по Александровке.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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