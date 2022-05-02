Мирный житель погиб при обстреле украинскими войсками Первомайска в ЛНР
Представительство ЛНР в СЦКК: мирный житель погиб при обстреле Первомайска со стороны ВСУ
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкПредставитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня
Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня. Архивное фото
ЛУГАНСК, 2 мая - РИА Новости. Мужчина погиб в результате обстрела Первомайска в Луганской народной республике со стороны украинских войск, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По уточненной информации, в результате артиллерийского обстрела н.п. Первомайск погиб мужчина 1993 г.р.", - говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.
Ранее представительство заявило, что в 12.30 зафиксировало обстрел населенного пункта с применением 10 снарядов калибром 122 миллиметра.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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