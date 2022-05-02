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ВС России уничтожили 36 военных объектов на Украине за сутки - РИА Новости, 02.05.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220502/obekty-1786575596.html
ВС России уничтожили 36 военных объектов на Украине за сутки
ВС России уничтожили 36 военных объектов на Украине за сутки - РИА Новости, 02.05.2022
ВС России уничтожили 36 военных объектов на Украине за сутки
Высокоточными авиаракетами за день поражены 36 военных объектов Украины, сообщил в понедельник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T19:32
2022-05-02T21:21
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
украина
ситуация в днр и лнр
россия
игорь конашенков
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Высокоточными авиаракетами за день поражены 36 военных объектов Украины, сообщил в понедельник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Высокоточными ракетами воздушного базирования в течение дня поражены 36 военных объектов Украины. Среди них пять пунктов управления, в том числе командно-наблюдательные пункты батальонов 95-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад", - рассказал он.Уже почти 700 украинских беспилотников уничтожены за время российской спецоперации, сообщил Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 146 самолетов, 112 вертолетов, 690 беспилотных летательных аппаратов, 285 зенитных ракетных комплексов, 2760 танков и других боевых бронированных машин, 316 установок реактивных систем залпового огня, 1246 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2578 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков на брифинге.
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Конашенков: "Высокоточными ракетами в течение дня поражены 36 военных объектов Украины".
Вечерний брифинг Минобороны
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в мире, украина, ситуация в днр и лнр, россия, игорь конашенков
19:32 02.05.2022 (обновлено: 21:21 02.05.2022)
 
ВС России уничтожили 36 военных объектов на Украине за сутки

Вооруженные силы России за сутки уничтожили 36 военных объектов на Украине

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Высокоточными авиаракетами за день поражены 36 военных объектов Украины, сообщил в понедельник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Высокоточными ракетами воздушного базирования в течение дня поражены 36 военных объектов Украины. Среди них пять пунктов управления, в том числе командно-наблюдательные пункты батальонов 95-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад", - рассказал он.
Уже почти 700 украинских беспилотников уничтожены за время российской спецоперации, сообщил Игорь Конашенков.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 146 самолетов, 112 вертолетов, 690 беспилотных летательных аппаратов, 285 зенитных ракетных комплексов, 2760 танков и других боевых бронированных машин, 316 установок реактивных систем залпового огня, 1246 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2578 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков на брифинге.
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