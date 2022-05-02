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ВС России уничтожили 36 военных объектов на Украине за сутки

ВС России уничтожили 36 военных объектов на Украине за сутки - РИА Новости, 02.05.2022

ВС России уничтожили 36 военных объектов на Украине за сутки

Высокоточными авиаракетами за день поражены 36 военных объектов Украины, сообщил в понедельник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T19:32

2022-05-02T19:32

2022-05-02T21:21

в мире

обострение ситуации в днр и лнр

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ситуация в днр и лнр

россия

игорь конашенков

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Высокоточными авиаракетами за день поражены 36 военных объектов Украины, сообщил в понедельник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Высокоточными ракетами воздушного базирования в течение дня поражены 36 военных объектов Украины. Среди них пять пунктов управления, в том числе командно-наблюдательные пункты батальонов 95-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад", - рассказал он.Уже почти 700 украинских беспилотников уничтожены за время российской спецоперации, сообщил Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 146 самолетов, 112 вертолетов, 690 беспилотных летательных аппаратов, 285 зенитных ракетных комплексов, 2760 танков и других боевых бронированных машин, 316 установок реактивных систем залпового огня, 1246 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2578 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков на брифинге.

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Конашенков: "Высокоточными ракетами в течение дня поражены 36 военных объектов Украины". Вечерний брифинг Минобороны 2022-05-02T19:32 true PT2M19S

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Ольга Филиппова

в мире, украина, ситуация в днр и лнр, россия, игорь конашенков