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Польша предложила помощь Германии в нефтепереработке - РИА Новости, 02.05.2022
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Польша предложила помощь Германии в нефтепереработке
Польша предложила помощь Германии в нефтепереработке - РИА Новости, 02.05.2022
Польша предложила помощь Германии в нефтепереработке
Польша готова поддержать Германию своей нефтепереработкой, чтобы та отказалась от российской нефти, заявила польский министр климата и окружающей среды Анна... РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T14:19
2022-05-02T17:04
нефть
владимир путин
россия
германия
польша
санкции в отношении россии
роберт хабек
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ВАРШАВА, 2 мая – РИА Новости. Польша готова поддержать Германию своей нефтепереработкой, чтобы та отказалась от российской нефти, заявила польский министр климата и окружающей среды Анна Москва журналистам перед вылетом в Брюссель, где она примет участие во встрече министров по вопросам энергетики Евросоюза.Ранее польские власти официально заявили, что к концу года намерены полностью отказаться от российской нефти, газа и угля. Варшава призывает все страны Европейского союза сделать то же и активно лоббирует введение соответствующих санкций."В последние дни Германия все сильнее говорит о желании, а также реальном плане поддержки санкций на нефть. У меня будет очередная встреча с вице-канцлером Хабеком (министр экономики ФРГ Роберт Хабек – ред.). Мы будем углублять те разговоры, которые мы начали в Польше", - сказала Москва."Мы, как Польша, готовы поддержать своим НПЗ в Гданьске амбиции немецкой стороны по дерусификации. Я надеюсь, что это будет последний голос, который будет блокировать и препятствовать санкциям на нефть", - добавила польский министр.Ранее агентство dpa написало, что правительство Германии поддерживает планы Евросоюза ввести эмбарго на импорт российской нефти.В феврале власти Германии заявили о намерении в обозримом будущем сократить зависимость от поставок российских энергоносителей. В ФРГ рассчитывают до конца года отказаться от импорта угля и нефти из России, предварительно говорится, что устранить зависимость от газа можно будет к середине 2024 года. В начале года ФРГ получала почти 55% импорта природного газа из России, в настоящее время эта доля сокращена до 40%. Альтернативой российскому газу, с точки зрения официального Берлина, может стать СПГ из Катара, США и других стран.Политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, заявлял российский лидер Владимир Путин. Он указывал, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. По словам Путина, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
https://ria.ru/20220502/embargo-1786510881.html
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нефть, владимир путин, россия, германия, польша, санкции в отношении россии, роберт хабек
14:19 02.05.2022 (обновлено: 17:04 02.05.2022)
 
Польша предложила помощь Германии в нефтепереработке

Министр Москва: Польша поможет ФРГ с нефтепереработкой для отказа от российского сырья

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяная качалка около Ямашинского сельского поселения в Республике Татарстан
Нефтяная качалка около Ямашинского сельского поселения в Республике Татарстан - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяная качалка около Ямашинского сельского поселения в Республике Татарстан. Архивное фото
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ВАРШАВА, 2 мая – РИА Новости. Польша готова поддержать Германию своей нефтепереработкой, чтобы та отказалась от российской нефти, заявила польский министр климата и окружающей среды Анна Москва журналистам перед вылетом в Брюссель, где она примет участие во встрече министров по вопросам энергетики Евросоюза.
Ранее польские власти официально заявили, что к концу года намерены полностью отказаться от российской нефти, газа и угля. Варшава призывает все страны Европейского союза сделать то же и активно лоббирует введение соответствующих санкций.
"В последние дни Германия все сильнее говорит о желании, а также реальном плане поддержки санкций на нефть. У меня будет очередная встреча с вице-канцлером Хабеком (министр экономики ФРГ Роберт Хабек – ред.). Мы будем углублять те разговоры, которые мы начали в Польше", - сказала Москва.
"Мы, как Польша, готовы поддержать своим НПЗ в Гданьске амбиции немецкой стороны по дерусификации. Я надеюсь, что это будет последний голос, который будет блокировать и препятствовать санкциям на нефть", - добавила польский министр.
Емкости для хранения нефти нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
Вчера, 06:05
Немцев предупредили об опасности эксперимента с эмбарго на нефть из России
Ранее агентство dpa написало, что правительство Германии поддерживает планы Евросоюза ввести эмбарго на импорт российской нефти.
В феврале власти Германии заявили о намерении в обозримом будущем сократить зависимость от поставок российских энергоносителей. В ФРГ рассчитывают до конца года отказаться от импорта угля и нефти из России, предварительно говорится, что устранить зависимость от газа можно будет к середине 2024 года. В начале года ФРГ получала почти 55% импорта природного газа из России, в настоящее время эта доля сокращена до 40%. Альтернативой российскому газу, с точки зрения официального Берлина, может стать СПГ из Катара, США и других стран.
Политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, заявлял российский лидер Владимир Путин. Он указывал, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. По словам Путина, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
Вчера, 08:00
Запад хочет российские ресурсы бесплатно
 
НефтьВладимир ПутинРоссияГерманияПольшаСанкции в отношении РоссииРоберт Хабек
 
 
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