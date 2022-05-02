14:19 02.05.2022 (обновлено: 17:04 02.05.2022)
Польша предложила помощь Германии в нефтепереработке
Министр Москва: Польша поможет ФРГ с нефтепереработкой для отказа от российского сырья
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяная качалка около Ямашинского сельского поселения в Республике Татарстан
Нефтяная качалка около Ямашинского сельского поселения в Республике Татарстан. Архивное фото
ВАРШАВА, 2 мая – РИА Новости. Польша готова поддержать Германию своей нефтепереработкой, чтобы та отказалась от российской нефти, заявила польский министр климата и окружающей среды Анна Москва журналистам перед вылетом в Брюссель, где она примет участие во встрече министров по вопросам энергетики Евросоюза.
Ранее польские власти официально заявили, что к концу года намерены полностью отказаться от российской нефти, газа и угля. Варшава призывает все страны Европейского союза сделать то же и активно лоббирует введение соответствующих санкций.
"В последние дни Германия все сильнее говорит о желании, а также реальном плане поддержки санкций на нефть. У меня будет очередная встреча с вице-канцлером Хабеком (министр экономики ФРГ Роберт Хабек – ред.). Мы будем углублять те разговоры, которые мы начали в Польше", - сказала Москва.
Ранее агентство dpa написало, что правительство Германии поддерживает планы Евросоюза ввести эмбарго на импорт российской нефти.
В феврале власти Германии заявили о намерении в обозримом будущем сократить зависимость от поставок российских энергоносителей. В ФРГ рассчитывают до конца года отказаться от импорта угля и нефти из России, предварительно говорится, что устранить зависимость от газа можно будет к середине 2024 года. В начале года ФРГ получала почти 55% импорта природного газа из России, в настоящее время эта доля сокращена до 40%. Альтернативой российскому газу, с точки зрения официального Берлина, может стать СПГ из Катара, США и других стран.
Политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, заявлял российский лидер Владимир Путин. Он указывал, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. По словам Путина, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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