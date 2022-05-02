https://ria.ru/20220502/neft-1786543208.html

Польша предложила помощь Германии в нефтепереработке

Польша предложила помощь Германии в нефтепереработке - РИА Новости, 02.05.2022

Польша предложила помощь Германии в нефтепереработке

Польша готова поддержать Германию своей нефтепереработкой, чтобы та отказалась от российской нефти, заявила польский министр климата и окружающей среды Анна... РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T14:19

2022-05-02T14:19

2022-05-02T17:04

нефть

владимир путин

россия

германия

польша

санкции в отношении россии

роберт хабек

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ВАРШАВА, 2 мая – РИА Новости. Польша готова поддержать Германию своей нефтепереработкой, чтобы та отказалась от российской нефти, заявила польский министр климата и окружающей среды Анна Москва журналистам перед вылетом в Брюссель, где она примет участие во встрече министров по вопросам энергетики Евросоюза.Ранее польские власти официально заявили, что к концу года намерены полностью отказаться от российской нефти, газа и угля. Варшава призывает все страны Европейского союза сделать то же и активно лоббирует введение соответствующих санкций."В последние дни Германия все сильнее говорит о желании, а также реальном плане поддержки санкций на нефть. У меня будет очередная встреча с вице-канцлером Хабеком (министр экономики ФРГ Роберт Хабек – ред.). Мы будем углублять те разговоры, которые мы начали в Польше", - сказала Москва."Мы, как Польша, готовы поддержать своим НПЗ в Гданьске амбиции немецкой стороны по дерусификации. Я надеюсь, что это будет последний голос, который будет блокировать и препятствовать санкциям на нефть", - добавила польский министр.Ранее агентство dpa написало, что правительство Германии поддерживает планы Евросоюза ввести эмбарго на импорт российской нефти.В феврале власти Германии заявили о намерении в обозримом будущем сократить зависимость от поставок российских энергоносителей. В ФРГ рассчитывают до конца года отказаться от импорта угля и нефти из России, предварительно говорится, что устранить зависимость от газа можно будет к середине 2024 года. В начале года ФРГ получала почти 55% импорта природного газа из России, в настоящее время эта доля сокращена до 40%. Альтернативой российскому газу, с точки зрения официального Берлина, может стать СПГ из Катара, США и других стран.Политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, заявлял российский лидер Владимир Путин. Он указывал, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. По словам Путина, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220502/embargo-1786510881.html

https://ria.ru/20220502/resursy-1786461336.html

россия

германия

польша

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нефть, владимир путин, россия, германия, польша, санкции в отношении россии, роберт хабек