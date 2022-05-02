https://ria.ru/20220502/muzei-1786551625.html

Музеи Московского Кремля готовят первую в истории выставку в Таиланде

Музеи Московского Кремля готовят первую в истории выставку в Таиланде - РИА Новости, 02.05.2022

Музеи Московского Кремля готовят первую в истории выставку в Таиланде

Музеи Московского Кремля вместе с таиландскими партнерами приступили к подготовке первой в истории выставки в этой стране, сообщает гендиректор институции Елена РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T16:58

2022-05-02T16:58

2022-05-02T16:58

культура

новости культуры

музеи

московский кремль (музей-заповедник)

таиланд

россия

бангкок

карл фаберже

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/05/1771215598_0:0:3088:1738_1920x0_80_0_0_49d5a7301fb6cf7ac78845e272869e99.jpg

БАНГКОК, 2 мая — РИА Новости. Музеи Московского Кремля вместе с таиландскими партнерами приступили к подготовке первой в истории выставки в этой стране, сообщает гендиректор институции Елена Гагарина.Таиландская сторона сделала запрос на проведение мероприятия в период пандемии коронавируса, когда невозможно было устроить полноценные встречи и переговоры, рассказала она.Среди таких предметов — эмали на металле: на серебре, меди, золоте — посуда, столовые приборы. В этом стиле делались оклады для икон, портсигары, и все, что является миниатюрной скульптурой. Часто там воспроизводятся картины, находящиеся в Третьяковской галерее и принадлежащие кисти Васнецова, Крапивина, Машкова. Предполагается также показать роскошные эмали — матовые, прозрачные, транспарантные (через них проходит свет) — фирмы Карла Фаберже. У гостей выставки будет возможность увидеть три пасхальных яйца, личные вещи Николая Второго и императрицы Александры Федоровны, произведения из нефрита —важного камня для жителей королевства, произведения из мастерской Федора Рюкерта, украшенные эмалью в русском стиле.Важную часть выставки составят экспонаты, связанные с дружескими отношениями Николая Второго и короля Сиама Рамы Пятого. Это, например, цепь со звездой Ордена Чакри, которой был награжден будущий российский император, посетивший Сиам в 1891 году. Мероприятие приурочено к празднованию 125-летия со дня установления дипломатических отношений между Россией и Королевством Сиам (ныне Таиланд), которое проходит в 2022 году.

https://ria.ru/20220415/serviz-1783713636.html

таиланд

россия

бангкок

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости культуры, музеи, московский кремль (музей-заповедник), таиланд, россия, бангкок, карл фаберже, елена гагарина, третьяковская галерея