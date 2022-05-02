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Музеи Московского Кремля готовят первую в истории выставку в Таиланде
Музеи Московского Кремля готовят первую в истории выставку в Таиланде - РИА Новости, 02.05.2022
Музеи Московского Кремля готовят первую в истории выставку в Таиланде
Музеи Московского Кремля вместе с таиландскими партнерами приступили к подготовке первой в истории выставки в этой стране, сообщает гендиректор институции Елена РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T16:58
2022-05-02T16:58
2022-05-02T16:58
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БАНГКОК, 2 мая — РИА Новости. Музеи Московского Кремля вместе с таиландскими партнерами приступили к подготовке первой в истории выставки в этой стране, сообщает гендиректор институции Елена Гагарина.Таиландская сторона сделала запрос на проведение мероприятия в период пандемии коронавируса, когда невозможно было устроить полноценные встречи и переговоры, рассказала она.Среди таких предметов — эмали на металле: на серебре, меди, золоте — посуда, столовые приборы. В этом стиле делались оклады для икон, портсигары, и все, что является миниатюрной скульптурой. Часто там воспроизводятся картины, находящиеся в Третьяковской галерее и принадлежащие кисти Васнецова, Крапивина, Машкова. Предполагается также показать роскошные эмали — матовые, прозрачные, транспарантные (через них проходит свет) — фирмы Карла Фаберже. У гостей выставки будет возможность увидеть три пасхальных яйца, личные вещи Николая Второго и императрицы Александры Федоровны, произведения из нефрита —важного камня для жителей королевства, произведения из мастерской Федора Рюкерта, украшенные эмалью в русском стиле.Важную часть выставки составят экспонаты, связанные с дружескими отношениями Николая Второго и короля Сиама Рамы Пятого. Это, например, цепь со звездой Ордена Чакри, которой был награжден будущий российский император, посетивший Сиам в 1891 году. Мероприятие приурочено к празднованию 125-летия со дня установления дипломатических отношений между Россией и Королевством Сиам (ныне Таиланд), которое проходит в 2022 году.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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новости культуры, музеи, московский кремль (музей-заповедник), таиланд, россия, бангкок, карл фаберже, елена гагарина, третьяковская галерея
Музеи Московского Кремля готовят первую в истории выставку в Таиланде
Музеи Московского Кремля планируют показать в Таиланде экспонаты из эмали в русском стиле
БАНГКОК, 2 мая — РИА Новости. Музеи Московского Кремля вместе с таиландскими партнерами приступили к подготовке первой в истории выставки в этой стране, сообщает гендиректор институции Елена Гагарина.
Таиландская сторона сделала запрос на проведение мероприятия в период пандемии коронавируса, когда невозможно было устроить полноценные встречи и переговоры, рассказала она.
"Нам было очень приятно, что на тайцев произвело большое впечатление то, что мы именуем "русским стилем". Это национальный орнамент в интерпретации Art Deco в произведениях, которые у нас называются "прикладным искусством", — пояснила Гагарина.
Среди таких предметов — эмали на металле: на серебре, меди, золоте — посуда, столовые приборы. В этом стиле делались оклады для икон, портсигары, и все, что является миниатюрной скульптурой. Часто там воспроизводятся картины, находящиеся в Третьяковской галерее и принадлежащие кисти Васнецова, Крапивина, Машкова. Предполагается также показать роскошные эмали — матовые, прозрачные, транспарантные (через них проходит свет) — фирмы Карла Фаберже.
У гостей выставки будет возможность увидеть три пасхальных яйца, личные вещи Николая Второго и императрицы Александры Федоровны, произведения из нефрита —важного камня для жителей королевства, произведения из мастерской Федора Рюкерта, украшенные эмалью в русском стиле.
Важную часть выставки составят экспонаты, связанные с дружескими отношениями Николая Второго и короля Сиама Рамы Пятого. Это, например, цепь со звездой Ордена Чакри, которой был награжден будущий российский император, посетивший Сиам в 1891 году.
Мероприятие приурочено к празднованию 125-летия со дня установления дипломатических отношений между Россией и Королевством Сиам (ныне Таиланд), которое проходит в 2022 году.