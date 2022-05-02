https://ria.ru/20220502/musulmane-1786234260.html

Как мусульмане отмечают окончание самого трудного поста

Как мусульмане отмечают окончание самого трудного поста - РИА Новости, 02.05.2022

Как мусульмане отмечают окончание самого трудного поста

У приверженцев ислама наступил один из главных праздников — Ураза-байрам, знаменующий окончание месяца поста — Рамадана. О традициях и обычаях этого торжества — РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T08:00

2022-05-02T08:00

2022-05-02T08:10

религия

рушан аббясов

медина

россия

московская область (подмосковье)

ураза-байрам

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости, Никита Бизин. У приверженцев ислама наступил один из главных праздников — Ураза-байрам, знаменующий окончание месяца поста — Рамадана. О традициях и обычаях этого торжества — в материале РИА Новости.Установлен ПророкомВ мусульманском лунном календаре, в отличие от григорианского, в каждом месяце 29 дней. Поэтому из года в год Ураза-Байрам выпадает на разные даты.Считается, что праздник установил сам пророк Мухаммед в 624-м. В одном из хадисов (преданий о словах и действиях пророка) сказано: "Когда Мухаммед прибыл в Медину, жители Медины отмечали лишь два праздничных дня <…>. И когда Посланник Аллаха спросил у них, что это за дни, ему ответили, что традиция <…> длится еще со времен язычества".Пророк же ответил, что Всевышний Аллах заменил их двумя другими, гораздо лучшими. Это дни Жертвоприношения и Разговения.Ураза-байрам напрямую связан с идеями духовного совершенствования и добрыми поступками. Поэтому перед ним необходимо забыть обиды, постараться навестить родственников и знакомых, попросить у них прощения.Верующие также выплачивают нуждающимся милостыню разговения — закят аль-фитра. Она обязательна для каждого мусульманина, чьи доходы превышают траты на основные нужды.Предание гласит, что раздавать деньги завещал сам Пророк: "Пост Рамадана висит между небом и землей, пока раб божий не подаст следуемой с него милостыни".Платит непременно глава семьи — за себя, супругу, детей и даже прислугу (если она есть). Собранные средства передают нуждающимся напрямую или через исламские благотворительные организации.Время переменНе менее важен пост длиною в целый месяц, когда верующим запрещается принимать пищу с рассвета до заката. ​ Разрешены лишь две трапезы в сутки: ифтар (вечерняя) и сухур (предрассветная). Кроме того, необходимо воздерживаться от супружеского долга."На самом деле все довольно легко. Просто нужно составить для себя план на этот месяц — постараться отказаться от всего греховного и пагубного. Ведь пост в первую очередь — возможность усиленной молитвы и покаяния", — поясняет заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ России), муфтий Московской области Рушан Аббясов.А ограничения в еде и пище, продолжает он, дело второстепенное. К этому можно быстро привыкнуть, особенно если человек соблюдал Рамадан с ранних лет.К тому же в исламе есть категории людей, которые освобождаются от поста: беременные и кормящие женщины, несовершеннолетние и пожилые. А также больные и те, кто в путешествиях."Но если человек приболел или был в дороге, — уточняет Аббясов, — он возмещает пропущенные дни позже. Это же касается всех, кто по долгу службы не может поститься. Если человек здоров, он может возместить пропущенные дни в выходные или во время отпуска. Необязательно воздерживаться все дни подряд, главное — сделать это в течение года до следующего Рамадана".Те же, кто вообще не может соблюдать пост, например, из-за хронической болезни, должны заплатить искупительную жертву — фидья-садака. Она — для нуждающихся: человек сам выбирает, кому ее отдать. Если верующий не может платить, принято, чтобы за него это сделали близкие.Особая щедростьК Ураза-байрам готовятся заранее: убираются в доме, украшают жилище, хозяйки стряпают традиционные блюда восточной кухни. Дети разносят их родственникам — происходит взаимный обмен угощениями. Этот обычай называется "чтобы в доме был запах пищи".Само торжество начинается с восходом новой луны. В праздничное утро нужно встать рано утром, совершить омовение, опрятно и нарядно одеться, воспользоваться благовониями."В хадисах сказано, что сам Пророк собирался таким образом на молитву. Сегодня же мусульмане соблюдают этот ритуал — гусл — как дань уважения традиции: все-таки в праздник торжественность должна быть во всем, в том числе и во внешнем виде", — говорит Аббясов.В Ураза-байрам верующие совершают особую молитву — ид-намаз. Ее можно провести и дома, но для мужчин предпочтительнее в мечети.Праздничный намаз (молитва) начинают, когда солнце поднимается над линией горизонта примерно на три метра, то есть спустя полчаса после восхода. А заканчивают, когда светило в зените. После верующие идут домой, чтобы отметить Ураза-байрам в семейном кругу.​В праздничные дни поощряется особая щедрость и внимание главы семьи к супруге, детям и родственникам. Принято также посещать могилы родственников, читая соответствующие суры (главы) из Корана.

https://ria.ru/20210720/kurban-1742011720.html

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россия

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

рушан аббясов, медина, россия, московская область (подмосковье), ураза-байрам, аналитика - религия и мировоззрение