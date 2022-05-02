08:00 02.05.2022 (обновлено: 08:10 02.05.2022)
Как мусульмане отмечают окончание самого трудного поста
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкВерующий во время намаза в день праздника Ураза-байрам у мечети Кул-Шариф в Казани
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости, Никита Бизин. У приверженцев ислама наступил один из главных праздников — Ураза-байрам, знаменующий окончание месяца поста — Рамадана. О традициях и обычаях этого торжества — в материале РИА Новости.
Установлен Пророком
В мусульманском лунном календаре, в отличие от григорианского, в каждом месяце 29 дней. Поэтому из года в год Ураза-Байрам выпадает на разные даты.
Считается, что праздник установил сам пророк Мухаммед в 624-м. В одном из хадисов (преданий о словах и действиях пророка) сказано: "Когда Мухаммед прибыл в Медину, жители Медины отмечали лишь два праздничных дня <…>. И когда Посланник Аллаха спросил у них, что это за дни, ему ответили, что традиция <…> длится еще со времен язычества".
Пророк же ответил, что Всевышний Аллах заменил их двумя другими, гораздо лучшими. Это дни Жертвоприношения и Разговения.
Ураза-байрам напрямую связан с идеями духовного совершенствования и добрыми поступками. Поэтому перед ним необходимо забыть обиды, постараться навестить родственников и знакомых, попросить у них прощения.
Верующие также выплачивают нуждающимся милостыню разговения — закят аль-фитра. Она обязательна для каждого мусульманина, чьи доходы превышают траты на основные нужды.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМусульмане в день праздника Ураза-байрам у Соборной мечети в Москве
Мусульмане в день праздника Ураза-байрам у Соборной мечети в Москве
Предание гласит, что раздавать деньги завещал сам Пророк: "Пост Рамадана висит между небом и землей, пока раб божий не подаст следуемой с него милостыни".
Платит непременно глава семьи — за себя, супругу, детей и даже прислугу (если она есть). Собранные средства передают нуждающимся напрямую или через исламские благотворительные организации.
Время перемен
Не менее важен пост длиною в целый месяц, когда верующим запрещается принимать пищу с рассвета до заката. Разрешены лишь две трапезы в сутки: ифтар (вечерняя) и сухур (предрассветная). Кроме того, необходимо воздерживаться от супружеского долга.
"На самом деле все довольно легко. Просто нужно составить для себя план на этот месяц — постараться отказаться от всего греховного и пагубного. Ведь пост в первую очередь — возможность усиленной молитвы и покаяния", — поясняет заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ России), муфтий Московской области Рушан Аббясов.
А ограничения в еде и пище, продолжает он, дело второстепенное. К этому можно быстро привыкнуть, особенно если человек соблюдал Рамадан с ранних лет.
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМужчины на вечернем приеме пищи во время месяца Рамадан в одной из мечетей города Доха
Мужчины на вечернем приеме пищи во время месяца Рамадан в одной из мечетей города Доха
К тому же в исламе есть категории людей, которые освобождаются от поста: беременные и кормящие женщины, несовершеннолетние и пожилые. А также больные и те, кто в путешествиях.
"Но если человек приболел или был в дороге, — уточняет Аббясов, — он возмещает пропущенные дни позже. Это же касается всех, кто по долгу службы не может поститься. Если человек здоров, он может возместить пропущенные дни в выходные или во время отпуска. Необязательно воздерживаться все дни подряд, главное — сделать это в течение года до следующего Рамадана".
Те же, кто вообще не может соблюдать пост, например, из-за хронической болезни, должны заплатить искупительную жертву — фидья-садака. Она — для нуждающихся: человек сам выбирает, кому ее отдать. Если верующий не может платить, принято, чтобы за него это сделали близкие.
Особая щедрость
К Ураза-байрам готовятся заранее: убираются в доме, украшают жилище, хозяйки стряпают традиционные блюда восточной кухни. Дети разносят их родственникам — происходит взаимный обмен угощениями. Этот обычай называется "чтобы в доме был запах пищи".
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМусульмане в Соборной мечети в Москве в день праздника Ураза-байрам
Мусульмане в Соборной мечети в Москве в день праздника Ураза-байрам
Само торжество начинается с восходом новой луны. В праздничное утро нужно встать рано утром, совершить омовение, опрятно и нарядно одеться, воспользоваться благовониями.
"В хадисах сказано, что сам Пророк собирался таким образом на молитву. Сегодня же мусульмане соблюдают этот ритуал — гусл — как дань уважения традиции: все-таки в праздник торжественность должна быть во всем, в том числе и во внешнем виде", — говорит Аббясов.
В Ураза-байрам верующие совершают особую молитву — ид-намаз. Ее можно провести и дома, но для мужчин предпочтительнее в мечети.
Праздничный намаз (молитва) начинают, когда солнце поднимается над линией горизонта примерно на три метра, то есть спустя полчаса после восхода. А заканчивают, когда светило в зените. После верующие идут домой, чтобы отметить Ураза-байрам в семейном кругу.
В праздничные дни поощряется особая щедрость и внимание главы семьи к супруге, детям и родственникам. Принято также посещать могилы родственников, читая соответствующие суры (главы) из Корана.