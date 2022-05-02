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В Роспотребнадзоре предупредили об опасности мышиной лихорадки - РИА Новости, 02.05.2022
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В Роспотребнадзоре предупредили об опасности мышиной лихорадки
В Роспотребнадзоре предупредили об опасности мышиной лихорадки - РИА Новости, 02.05.2022
В Роспотребнадзоре предупредили об опасности мышиной лихорадки
В дачный сезон может вырасти число случаев мышиной лихорадки, предупредила в интервью радио Sputnik специалист Роспотребнадзора Татьяна Савицкая. Она объяснила, РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T02:10
2022-05-02T02:10
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
дача
дача
мыши
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. В дачный сезон может вырасти число случаев мышиной лихорадки, предупредила в интервью радио Sputnik специалист Роспотребнадзора Татьяна Савицкая. Она объяснила, как себя обезопасить.Переносчиками геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС), или мышиной лихорадки, являются некоторые грызуны, например, рыжая полевка, домовая мышь, разные виды серой полевки, рассказала руководитель референс-центра по мониторингу за ГЛПС Казанского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора Татьяна Савицкая.Это достаточно тяжелое заболевание, поражающее почки, кровеносные сосуды и нервную систему, которое может проявиться не сразу, отметила она.Если вовремя не обратиться за медицинской помощью, последствия инфекции могут быть самыми тяжелыми, подчеркнула она.Заразиться мышиной лихорадкой можно только от грызунов, от человека к человеку болезнь не передается, добавила эксперт."Человек заражается при вдыхании пыли, инфицированной выделениями грызунов, при земляных и хозяйственных работах в лесу, поле, на садово-огородных участках, в любом помещении, где есть грызуны. Возможно заражение человека алиментарным путем, при употреблении загрязненных выделениями грызунов продуктов или воды (в турпоходе, на охоте, рыбалке). Человек может заразиться и контактным путем, при попадании выделений грызунов на слизистые оболочки или поврежденную кожу", – сказала Савицкая.Владельцам дачных участков стоит позаботиться о том, чтобы грызуны не могли проникать в жилые и хозяйственные помещения, продолжила она. При уборке дома и работе в саду, где разносчики инфекции могли оставить следы своей жизнедеятельности, рекомендуется соблюдать определенные меры предосторожности."Уборку на садовых участках и в домах следует проводить в четырехслойной марлевой маске, в рукавицах или резиновых перчатках. Влажная уборка помещений проводится с применением дезинфицирующих средств. Постельные принадлежности необходимо просушить на солнце. Рукавицы или резиновые перчатки, а также марлевые повязки после работы лучше сжечь, но можно и продезинфицировать", – посоветовала Татьяна Савицкая в интервью радио Sputnik.По ее словам, весной и осенью в российских городах и сельской местности проводятся дератизационные мероприятия, чтобы предотвратить заражение людей геморрагической лихорадкой с почечным синдромом.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), дача, дача, мыши
02:10 02.05.2022
 
В Роспотребнадзоре предупредили об опасности мышиной лихорадки

Эксперт Роспотребнадзора Савицкая напомнила об опасности мышиной лихорадки в дачный сезон

© AP Photo / Stephan MoitessierМыши
Мыши - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
© AP Photo / Stephan Moitessier
Мыши . Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. В дачный сезон может вырасти число случаев мышиной лихорадки, предупредила в интервью радио Sputnik специалист Роспотребнадзора Татьяна Савицкая. Она объяснила, как себя обезопасить.
Переносчиками геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС), или мышиной лихорадки, являются некоторые грызуны, например, рыжая полевка, домовая мышь, разные виды серой полевки, рассказала руководитель референс-центра по мониторингу за ГЛПС Казанского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора Татьяна Савицкая.
Это достаточно тяжелое заболевание, поражающее почки, кровеносные сосуды и нервную систему, которое может проявиться не сразу, отметила она.
"От момента заражения до появления первых признаков заболевания проходит от четырех до 30 дней. Начало болезни напоминает обыкновенную простуду: высокая температура, интенсивная головная и мышечная боль, жажда, иногда небольшой кашель. Со второго-четвертого дня болезни появляются боли в пояснице, которые указывают на поражение почек. В дальнейшем может быть ухудшение самочувствия, уменьшение количества мочи, кровотечения – носовые и кишечные, а также сыпь на коже", – уточнила Савицкая.
Если вовремя не обратиться за медицинской помощью, последствия инфекции могут быть самыми тяжелыми, подчеркнула она.
Заразиться мышиной лихорадкой можно только от грызунов, от человека к человеку болезнь не передается, добавила эксперт.
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"Человек заражается при вдыхании пыли, инфицированной выделениями грызунов, при земляных и хозяйственных работах в лесу, поле, на садово-огородных участках, в любом помещении, где есть грызуны. Возможно заражение человека алиментарным путем, при употреблении загрязненных выделениями грызунов продуктов или воды (в турпоходе, на охоте, рыбалке). Человек может заразиться и контактным путем, при попадании выделений грызунов на слизистые оболочки или поврежденную кожу", – сказала Савицкая.
Владельцам дачных участков стоит позаботиться о том, чтобы грызуны не могли проникать в жилые и хозяйственные помещения, продолжила она. При уборке дома и работе в саду, где разносчики инфекции могли оставить следы своей жизнедеятельности, рекомендуется соблюдать определенные меры предосторожности.
"Уборку на садовых участках и в домах следует проводить в четырехслойной марлевой маске, в рукавицах или резиновых перчатках. Влажная уборка помещений проводится с применением дезинфицирующих средств. Постельные принадлежности необходимо просушить на солнце. Рукавицы или резиновые перчатки, а также марлевые повязки после работы лучше сжечь, но можно и продезинфицировать", – посоветовала Татьяна Савицкая в интервью радио Sputnik.
По ее словам, весной и осенью в российских городах и сельской местности проводятся дератизационные мероприятия, чтобы предотвратить заражение людей геморрагической лихорадкой с почечным синдромом.
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ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ДачадачаМыши
 
 
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