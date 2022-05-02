https://ria.ru/20220502/lavrov-1786531820.html
Лавров: "Мы требуем, чтобы Зеленский отдал приказ прекратить сопротивление"
Лавров: "Мы требуем, чтобы Зеленский отдал приказ прекратить сопротивление" - РИА Новости, 02.05.2022
Лавров: "Мы требуем, чтобы Зеленский отдал приказ прекратить сопротивление"
Российской стороне не нужно, чтобы Владимир Зеленский сдавался. Об этом Сергей Лавров заявил в интервью итальянской телекомпании “Медиасет”.
2022-05-02T12:14
2022-05-02T12:14
2022-05-02T12:14
видео
сергей лавров
владимир зеленский
украина
спецоперация
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Глава МИД РФ отметил: Россия требует, чтобы президент Украины отдал приказ отпустить всех гражданских и прекратить сопротивление. Российская Федерация начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
украина
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Лавров: "Мы требуем, чтобы Зеленский отдал приказ прекратить сопротивление"
Российской стороне не нужно, чтобы Владимир Зеленский сдавался. Об этом Сергей Лавров заявил в интервью итальянской телекомпании “Медиасет”. Глава МИД РФ отметил: Россия требует, чтобы президент Украины отдал приказ отпустить всех гражданских и прекратить сопротивление.
Российская Федерация начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
2022-05-02T12:14
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PT0M45S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, сергей лавров, владимир зеленский, украина, спецоперация, видео
Лавров: "Мы требуем, чтобы Зеленский отдал приказ прекратить сопротивление"
Российской стороне не нужно, чтобы Владимир Зеленский сдавался. Об этом Сергей Лавров заявил в интервью итальянской телекомпании “Медиасет”.