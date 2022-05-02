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Лавров: "Мы требуем, чтобы Зеленский отдал приказ прекратить сопротивление" - РИА Новости, 02.05.2022
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Лавров: "Мы требуем, чтобы Зеленский отдал приказ прекратить сопротивление"
Лавров: "Мы требуем, чтобы Зеленский отдал приказ прекратить сопротивление" - РИА Новости, 02.05.2022
Лавров: "Мы требуем, чтобы Зеленский отдал приказ прекратить сопротивление"
Российской стороне не нужно, чтобы Владимир Зеленский сдавался. Об этом Сергей Лавров заявил в интервью итальянской телекомпании “Медиасет”.
2022-05-02T12:14
2022-05-02T12:14
видео
сергей лавров
владимир зеленский
украина
спецоперация
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Глава МИД РФ отметил: Россия требует, чтобы президент Украины отдал приказ отпустить всех гражданских и прекратить сопротивление. Российская Федерация начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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Лавров: "Мы требуем, чтобы Зеленский отдал приказ прекратить сопротивление"
Российской стороне не нужно, чтобы Владимир Зеленский сдавался. Об этом Сергей Лавров заявил в интервью итальянской телекомпании “Медиасет”. Глава МИД РФ отметил: Россия требует, чтобы президент Украины отдал приказ отпустить всех гражданских и прекратить сопротивление. Российская Федерация начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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видео, сергей лавров, владимир зеленский, украина, спецоперация, видео
Лавров: "Мы требуем, чтобы Зеленский отдал приказ прекратить сопротивление"
Российской стороне не нужно, чтобы Владимир Зеленский сдавался. Об этом Сергей Лавров заявил в интервью итальянской телекомпании “Медиасет”.
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12:14 02.05.2022
 

Лавров: "Мы требуем, чтобы Зеленский отдал приказ прекратить сопротивление"

Читать ria.ru в
Российской стороне не нужно, чтобы Владимир Зеленский сдавался. Об этом Сергей Лавров заявил в интервью итальянской телекомпании “Медиасет”.
Глава МИД РФ отметил: Россия требует, чтобы президент Украины отдал приказ отпустить всех гражданских и прекратить сопротивление. Российская Федерация начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
 
ВидеоСергей ЛавровВладимир ЗеленскийУкраинаСпецоперация
 
 
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