https://ria.ru/20220502/lavrov-1786531820.html

Лавров: "Мы требуем, чтобы Зеленский отдал приказ прекратить сопротивление"

Лавров: "Мы требуем, чтобы Зеленский отдал приказ прекратить сопротивление" - РИА Новости, 02.05.2022

Лавров: "Мы требуем, чтобы Зеленский отдал приказ прекратить сопротивление"

Российской стороне не нужно, чтобы Владимир Зеленский сдавался. Об этом Сергей Лавров заявил в интервью итальянской телекомпании “Медиасет”.

2022-05-02T12:14

2022-05-02T12:14

2022-05-02T12:14

видео

сергей лавров

владимир зеленский

украина

спецоперация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/02/1786531474_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9eb6eb4a137631b9ffb391ee1f71c5f3.jpg

Глава МИД РФ отметил: Россия требует, чтобы президент Украины отдал приказ отпустить всех гражданских и прекратить сопротивление. Российская Федерация начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Кожухова

Ольга Кожухова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лавров: "Мы требуем, чтобы Зеленский отдал приказ прекратить сопротивление" Российской стороне не нужно, чтобы Владимир Зеленский сдавался. Об этом Сергей Лавров заявил в интервью итальянской телекомпании “Медиасет”. Глава МИД РФ отметил: Россия требует, чтобы президент Украины отдал приказ отпустить всех гражданских и прекратить сопротивление. Российская Федерация начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. 2022-05-02T12:14 true PT0M45S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кожухова

видео, сергей лавров, владимир зеленский, украина, спецоперация, видео