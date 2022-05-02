https://ria.ru/20220502/koronavirus-1786530989.html

В Москве госпитализировали 130 пациентов с COVID-19 за сутки

В Москве госпитализировали 130 пациентов с COVID-19 за сутки - РИА Новости, 02.05.2022

В Москве госпитализировали 130 пациентов с COVID-19 за сутки

В Москве за сутки выявлены 334 новых случая COVID, умерли 17 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T12:08

2022-05-02T12:08

2022-05-02T12:08

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. В Москве за сутки выявлены 334 новых случая COVID, умерли 17 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки 334, 130 человек госпитализировано за сутки, выздоровело 476, 17 человек умерло за сутки", - говорится в сообщении.Также отмечается, что всего с начала пандемии в столице было выявлено 2 761 487 случаев коронавируса, выздоровели 2 569 374 человека, умерли из-за COVID 43 279 человек.

https://ria.ru/20220502/koronavirus-1786530005.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, здоровье - общество, общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии