https://ria.ru/20220502/koronavirus-1786530989.html
В Москве госпитализировали 130 пациентов с COVID-19 за сутки
В Москве госпитализировали 130 пациентов с COVID-19 за сутки - РИА Новости, 02.05.2022
В Москве госпитализировали 130 пациентов с COVID-19 за сутки
В Москве за сутки выявлены 334 новых случая COVID, умерли 17 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T12:08
2022-05-02T12:08
2022-05-02T12:08
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. В Москве за сутки выявлены 334 новых случая COVID, умерли 17 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки 334, 130 человек госпитализировано за сутки, выздоровело 476, 17 человек умерло за сутки", - говорится в сообщении.Также отмечается, что всего с начала пандемии в столице было выявлено 2 761 487 случаев коронавируса, выздоровели 2 569 374 человека, умерли из-за COVID 43 279 человек.
https://ria.ru/20220502/koronavirus-1786530005.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, здоровье - общество, общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Москве госпитализировали 130 пациентов с COVID-19 за сутки
В Москве выявили 334 новых случая заражения коронавирусом