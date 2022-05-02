Рейтинг@Mail.ru
В Москве госпитализировали 130 пациентов с COVID-19 за сутки - РИА Новости, 02.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220502/koronavirus-1786530989.html
В Москве госпитализировали 130 пациентов с COVID-19 за сутки
В Москве госпитализировали 130 пациентов с COVID-19 за сутки - РИА Новости, 02.05.2022
В Москве госпитализировали 130 пациентов с COVID-19 за сутки
В Москве за сутки выявлены 334 новых случая COVID, умерли 17 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T12:08
2022-05-02T12:08
распространение коронавируса
москва
здоровье - общество
общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758417830_0:76:3116:1829_1920x0_80_0_0_f8719ffae61b612abbd77cfa6ee4e379.jpg
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. В Москве за сутки выявлены 334 новых случая COVID, умерли 17 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки 334, 130 человек госпитализировано за сутки, выздоровело 476, 17 человек умерло за сутки", - говорится в сообщении.Также отмечается, что всего с начала пандемии в столице было выявлено 2 761 487 случаев коронавируса, выздоровели 2 569 374 человека, умерли из-за COVID 43 279 человек.
https://ria.ru/20220502/koronavirus-1786530005.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758417830_505:256:2895:2048_1920x0_80_0_0_2cfe4e03194b69353ba75c382f140d9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, здоровье - общество, общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
12:08 02.05.2022
 
В Москве госпитализировали 130 пациентов с COVID-19 за сутки

В Москве выявили 334 новых случая заражения коронавирусом

© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанкМедицинские сотрудники отделения для пациентов с Covid-19
Медицинские сотрудники отделения для пациентов с Covid-19 - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
Медицинские сотрудники отделения для пациентов с Covid-19. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. В Москве за сутки выявлены 334 новых случая COVID, умерли 17 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки 334, 130 человек госпитализировано за сутки, выздоровело 476, 17 человек умерло за сутки", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что всего с начала пандемии в столице было выявлено 2 761 487 случаев коронавируса, выздоровели 2 569 374 человека, умерли из-за COVID 43 279 человек.
Врачи реаниматологи в красной зоне больницы - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
11:55Распространение коронавируса
В России за сутки госпитализировали 1152 человека с COVID-19
 
Распространение коронавирусаМоскваЗдоровье - ОбществоОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала