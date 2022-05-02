https://ria.ru/20220502/konstitutsiya-1786514777.html

Половина японцев выступили против изменения "мирной" статьи Конституции

Половина японцев выступили против изменения "мирной" статьи Конституции - РИА Новости, 02.05.2022

Половина японцев выступили против изменения "мирной" статьи Конституции

Число японцев, выступающих против изменений 9-й статьи Конституции, согласно которой Япония отказывается от обладания армией и от войны как средства разрешения... РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T08:31

2022-05-02T08:31

2022-05-02T10:39

в мире

япония

тайвань

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783256572_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_327e59ce2b954c0edc702b5d159e9123.jpg

ТОКИО, 2 мая — РИА Новости. Число японцев, выступающих против изменений 9-й статьи Конституции, согласно которой Япония отказывается от обладания армией и от войны как средства разрешения международных конфликтов, не изменилось за год, несмотря на рост напряженности в мире, включая ситуацию на Украине и вокруг Тайваня.Согласно опросу, проведенному агентством Киодо, 50% респондентов ответили, что необходимо внести поправки в Конституцию с тем, чтобы зафиксировать в ней статус сил самообороны. При этом 48% выступают против. По сравнению с прошлым годом соотношение почти не изменилось: тогда за изменение основного закона выступали 51% опрошенных, против — 45%.При этом 76% опрошенных считают, что Япония за весь послевоенный период не участвовала в вооруженных конфликтах благодаря 9-й статье Конституции. Это на 9 процентных пунктов больше, чем по результатам опроса прошлого года.Несмотря на рост международной напряженности за год, лишь 29% посчитали, что это может послужить основанием для изменения Конституции, 70% так не считают.Опрос проводился по почте с 1 марта по 11 апреля среди трех тысяч респондентов старше 18 лет. На вопросы ответили 65%.Правящая Либерально-демократическая партия Японии выступает за внесение поправок в Конституцию. В частности, за то, чтобы прописать в ней существование сил самообороны. По мнению противников поправок, это противоречит 9-й так называемой мирной статье Конституции, согласно которой Япония отказывается от обладания собственной армией и от войны как средства разрешения международных конфликтов. Сторонники этого изменения настаивают на том, что речь идет лишь о придании юридического статуса и признании факта существования сил самообороны. Кроме того, обсуждается возможность расширения полномочий правительства при режиме чрезвычайной ситуации, а также введение бесплатного образования в старших классах. Есть различные проекты о внесении и других измененийПо закону для внесения изменений в Конституцию страны необходимо заручиться поддержкой двух третей голосов депутатов обеих палат парламента, а затем вынести поправки на общенародное голосование. До прошлого года не было четких регламентаций проведения референдума, что делало пересмотр Конституции фактически невозможным. В прошлом году парламент законодательно определил правила проведения референдума. Либеральные силы в стране считают его одним из тех законов, которые открывают дорогу для изменения основного закона и большей военизации Японии.

https://ria.ru/20220501/oborona-1786411887.html

https://ria.ru/20220501/peregovory-1786451644.html

япония

тайвань

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, япония, тайвань, украина