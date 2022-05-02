https://ria.ru/20220502/gaz-1786591212.html

ЕК назвала остановку поставок газа из России в Польшу нарушением контракта

ЕК назвала остановку поставок газа из России в Польшу нарушением контракта - РИА Новости, 02.05.2022

ЕК назвала остановку поставок газа из России в Польшу нарушением контракта

Решение "Газпрома" о приостановке поставок газа в Польшу и Болгарию противоречит условиям контракта, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на... РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T22:19

2022-05-02T22:19

2022-05-02T23:52

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БРЮССЕЛЬ, 2 мая — РИА Новости. Решение "Газпрома" о приостановке поставок газа в Польшу и Болгарию противоречит условиям контракта, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пресс-конференции после внеочередного совета министров энергетики стран Евросоюза."Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG из-за неуплаты поставок по новой схеме в рублях."Это неоправданное нарушение существующих контрактов", — сказала Симсон.На фоне российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад принял несколько пакетов новых санкций. Многие страны объявили о заморозке российских активов, а европейские государства стали обсуждать возможность снижения зависимости от поставок энергоресурсов из России.В связи с новыми ограничениями Россия с 1 апреля принимает платежи за газ только в рублях. Импортер обязан открыть в Газпромбанке специальный счет, на который будет переводить средства в валюте, указанной в контракте, банк продаст эту валюту на Мосбирже и зачислит рубли на счет покупателя газа, с которого будут производиться расчеты с поставщиком.По словам вице-премьера Александра Новака, ЕС едва ли сможет полностью заменить поставки топлива из России в ближайшие пять-десять лет, на этом мнении сходятся ключевые игроки отрасли. При этом даже обсуждение подобной перспективы провоцирует рост цен на энергетическом рынке. Как отметил Новак, это может спровоцировать коллапс в мире. По его словам, рекордный рост стоимости топлива, наблюдавшийся в марте, не предел.Об аналогичных последствиях также заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа слишком сильно зависит от российского топлива. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, в лучшем случае сможет заменить только 80% ресурсов, отметил он, подчеркнув, что на деле этот показатель еще меньше.

https://radiosputnik.ria.ru/20220502/1786564936.html

https://ria.ru/20220502/resursy-1786461336.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, газпром, польша, болгария, еврокомиссия, евросоюз, природный газ, россия