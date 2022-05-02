https://ria.ru/20220502/gaz-1786519185.html

Заявки на транзит российского газа через Украину выросли на 76 процентов

Заявки на транзит российского газа через Украину выросли на 76 процентов - РИА Новости, 02.05.2022

Заявки на транзит российского газа через Украину выросли на 76 процентов

Заявки на транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему выросли на 76% с момента приостановки 27 апреля поставок Польше и Болгарии из-за их РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T09:56

2022-05-02T09:56

2022-05-02T09:56

экономика

россия

газпром

европа

газпром экспорт

болгария

оператор гтс украины

польша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/07/1736063661_689:0:3011:1306_1920x0_80_0_0_4bae8d1a89c3e5d39455e03b193394d8.jpg

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Заявки на транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему выросли на 76% с момента приостановки 27 апреля поставок Польше и Болгарии из-за их отказа провести оплату топлива по новой схеме в рублях, следует из данных "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ)."Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG из-за неоплаты в рублях. Однако Европа после этого повысила импорт газа РФ и частично его перераспределила. Так, выросли поставки по ужгородскому коридору в сторону Словакии и увеличился реверс из Германии в Польшу по "Ямал - Европе", где последняя фактически покупает газ из РФ, но теперь у немецких поставщиков.Согласно информации ОГТСУ, номинации на прокачку по Украине через станции "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России - формируются на основе спроса в Европе - на 1 мая составляют 98,89 миллиона кубометров. Это на 76%, или в 1,8 раза, больше, чем 26 апреля, до приостановки поставок в адрес болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG.Реверсные поставки газа из Германии в Польшу по газопроводу "Ямал - Европа" держатся на уровне около 30 миллионов кубометров в сутки, что более чем в 5 раз выше уровня 26 апреля, следует из данных немецкой Gascade. Как сообщал "Газпром", Варшава объявила, что российский газ ей больше не нужен, однако покупает его теперь в ФРГ, и объем реверса по "Ямал - Европе" почти точно соответствует заявкам по контракту с "Газпром экспортом".При этом стабильно высока прокачка по "Северному потоку", главному в настоящий момент маршруту экспорта газа из России в Европу. Поставки по нему держатся на уровне около 170 миллионов кубометров в сутки, свидетельствуют данные оператора Nord Stream AG.Одновременно с этим на прошлой неделе резко снизилась выработка электроэнергии из ветровых электростанций - в среднем на 7,4 процентных пункта, до 8,7% от общего объема генерации в ЕС, следует из данных Wind Europe. Закачка газа в подземные хранилища Евросоюза при этом продолжаются, "подземки" уже заполнены на треть - 33,31% (по данным на 30 апреля).

https://ria.ru/20220502/resursy-1786461336.html

россия

европа

болгария

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, газпром, европа, газпром экспорт, болгария, оператор гтс украины, польша