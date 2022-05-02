Заявки на транзит российского газа через Украину выросли на 76 процентов
Заявки на транзит через Украину выросли на 76 процентов после отключения Польши и Болгарии
© AP Photo / Pavlo PalamarchukРабочие на украинской ГКС Воловец на западе Украины
© AP Photo / Pavlo Palamarchuk
Рабочие на украинской ГКС Воловец на западе Украины. Архивное фото
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Заявки на транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему выросли на 76% с момента приостановки 27 апреля поставок Польше и Болгарии из-за их отказа провести оплату топлива по новой схеме в рублях, следует из данных "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ).
"Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG из-за неоплаты в рублях. Однако Европа после этого повысила импорт газа РФ и частично его перераспределила. Так, выросли поставки по ужгородскому коридору в сторону Словакии и увеличился реверс из Германии в Польшу по "Ямал - Европе", где последняя фактически покупает газ из РФ, но теперь у немецких поставщиков.
Согласно информации ОГТСУ, номинации на прокачку по Украине через станции "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России - формируются на основе спроса в Европе - на 1 мая составляют 98,89 миллиона кубометров. Это на 76%, или в 1,8 раза, больше, чем 26 апреля, до приостановки поставок в адрес болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG.
Реверсные поставки газа из Германии в Польшу по газопроводу "Ямал - Европа" держатся на уровне около 30 миллионов кубометров в сутки, что более чем в 5 раз выше уровня 26 апреля, следует из данных немецкой Gascade. Как сообщал "Газпром", Варшава объявила, что российский газ ей больше не нужен, однако покупает его теперь в ФРГ, и объем реверса по "Ямал - Европе" почти точно соответствует заявкам по контракту с "Газпром экспортом".
При этом стабильно высока прокачка по "Северному потоку", главному в настоящий момент маршруту экспорта газа из России в Европу. Поставки по нему держатся на уровне около 170 миллионов кубометров в сутки, свидетельствуют данные оператора Nord Stream AG.
Одновременно с этим на прошлой неделе резко снизилась выработка электроэнергии из ветровых электростанций - в среднем на 7,4 процентных пункта, до 8,7% от общего объема генерации в ЕС, следует из данных Wind Europe. Закачка газа в подземные хранилища Евросоюза при этом продолжаются, "подземки" уже заполнены на треть - 33,31% (по данным на 30 апреля).