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СМИ: французы затягивают пояса, что грозит стране стагфляцией - РИА Новости, 02.05.2022
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СМИ: французы затягивают пояса, что грозит стране стагфляцией
СМИ: французы затягивают пояса, что грозит стране стагфляцией - РИА Новости, 02.05.2022
СМИ: французы затягивают пояса, что грозит стране стагфляцией
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Инфляция во Франции достигла 4,8 процента в годовом исчислении и продолжает ускоряться, в то время как люди стараются меньше... РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T17:01
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экономика
франция
россия
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Инфляция во Франции достигла 4,8 процента в годовом исчислении и продолжает ускоряться, в то время как люди стараются меньше покупать, такое сочетание грозит стагфляцией, пишет France 24."Домохозяйства предпочитают экономить, осознавая, что повышение цен надолго затормозит их покупательную способность, однако именно она двигает экономику", — заявила экономист Стефани Вилье.Чтобы избежать стагфляции, у Центрального банка есть два выхода: сократить покупку активов на рынке или повысить процентные ставки, говорится в статье."Проблема заключается в том, что получить кредит становится все труднее, и это может привести к снижению потребления", — приводит издание слова экономиста Джоанны Ситрук.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и высокотехнологичную продукцию. Многие бренды объявили об уходе из России. В Кремле новые санкции назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.
https://ria.ru/20220502/sanktsii-1786553183.html
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экономика, франция, россия, украина
17:01 02.05.2022 (обновлено: 19:37 02.05.2022)
 
СМИ: французы затягивают пояса, что грозит стране стагфляцией

France 24: Франции грозит стагфляция из-за роста цен и снижения потребления

© РИА Новости / Кристина Афанасьева / Перейти в фотобанкЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
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Эйфелева башня в Париже
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Инфляция во Франции достигла 4,8 процента в годовом исчислении и продолжает ускоряться, в то время как люди стараются меньше покупать, такое сочетание грозит стагфляцией, пишет France 24.
"Домохозяйства предпочитают экономить, осознавая, что повышение цен надолго затормозит их покупательную способность, однако именно она двигает экономику", — заявила экономист Стефани Вилье.
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"Проблема заключается в том, что получить кредит становится все труднее, и это может привести к снижению потребления", — приводит издание слова экономиста Джоанны Ситрук.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и высокотехнологичную продукцию. Многие бренды объявили об уходе из России. В Кремле новые санкции назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.
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