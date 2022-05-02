17:01 02.05.2022 (обновлено: 19:37 02.05.2022)
СМИ: французы затягивают пояса, что грозит стране стагфляцией
France 24: Франции грозит стагфляция из-за роста цен и снижения потребления
Эйфелева башня в Париже
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Инфляция во Франции достигла 4,8 процента в годовом исчислении и продолжает ускоряться, в то время как люди стараются меньше покупать, такое сочетание грозит стагфляцией, пишет France 24.
"Домохозяйства предпочитают экономить, осознавая, что повышение цен надолго затормозит их покупательную способность, однако именно она двигает экономику", — заявила экономист Стефани Вилье.
Чтобы избежать стагфляции, у Центрального банка есть два выхода: сократить покупку активов на рынке или повысить процентные ставки, говорится в статье.
"Проблема заключается в том, что получить кредит становится все труднее, и это может привести к снижению потребления", — приводит издание слова экономиста Джоанны Ситрук.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и высокотехнологичную продукцию. Многие бренды объявили об уходе из России. В Кремле новые санкции назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.
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