https://ria.ru/20220502/frantsiya-1786562139.html

СМИ: французы затягивают пояса, что грозит стране стагфляцией

СМИ: французы затягивают пояса, что грозит стране стагфляцией - РИА Новости, 02.05.2022

СМИ: французы затягивают пояса, что грозит стране стагфляцией

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Инфляция во Франции достигла 4,8 процента в годовом исчислении и продолжает ускоряться, в то время как люди стараются меньше... РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T17:01

2022-05-02T17:01

2022-05-02T19:37

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Инфляция во Франции достигла 4,8 процента в годовом исчислении и продолжает ускоряться, в то время как люди стараются меньше покупать, такое сочетание грозит стагфляцией, пишет France 24."Домохозяйства предпочитают экономить, осознавая, что повышение цен надолго затормозит их покупательную способность, однако именно она двигает экономику", — заявила экономист Стефани Вилье.Чтобы избежать стагфляции, у Центрального банка есть два выхода: сократить покупку активов на рынке или повысить процентные ставки, говорится в статье."Проблема заключается в том, что получить кредит становится все труднее, и это может привести к снижению потребления", — приводит издание слова экономиста Джоанны Ситрук.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и высокотехнологичную продукцию. Многие бренды объявили об уходе из России. В Кремле новые санкции назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.

https://ria.ru/20220502/sanktsii-1786553183.html

https://ria.ru/20220424/dolg-1785168626.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, франция, россия, украина