21:36 02.05.2022 (обновлено: 21:49 02.05.2022)
Россия эвакуировала почти 200 тысяч детей с Украины, из ДНР и ЛНР
Россия эвакуировала почти 200 тысяч детей из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР
© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанкБеженцы из Харькова возле пункта временного размещения в поселке Малиновка Белгородской области
Беженцы из Харькова возле пункта временного размещения в поселке Малиновка Белгородской области
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Россия эвакуировала на свою территорию почти 200 тысяч детей из опасных районов Украины и Донецкой и Луганской народных республик, всего же границу пересекли уже 1 092 137 человек, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Несмотря на все трудности и препятствия, создаваемые Киевом, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Донецкой и Луганской народных республик, Украины на территорию Российской Федерации эвакуированы 11 550 человек, в том числе 1847 детей, а всего с начала специальной военной операции – уже 1 092 137 человек, из которых 196 356 – дети", - сказал он на брифинге.
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Генерал напомнил, что в субъектах РФ продолжают функционировать более 9,5 тысячи пунктов временного размещения для эвакуированных, которые полностью оборудованы всем необходимым, в них предусмотрены места для отдыха и горячее питание. Беженцам оказывается помощь в трудоустройстве и предоставляют социальные выплаты, детям обеспечивают место в детских садах и учебных заведениях, заключил Мизинцев.
Украинские радикалы удерживают мирное население насильно, граждане ищут способы эвакуироваться в Россию, заявил Михаил Мизинцев.
"Значительная часть насильно удерживаемого радикалами в украинских городах населения по-прежнему ищет любые возможности для эвакуации в Россию", - сказал Мизинцев.
Он уточнил, что об этом свидетельствуют многочисленные обращения граждан в российские официальные структуры и общественные организации. По словам Мизинцева, за прошедшие сутки на горячую линию штаба, в федеральные органы исполнительной власти и субъекты РФ от иностранных и украинских граждан поступило 103 обращения с просьбами об эвакуации.
Обратившиеся просят переправить их на территорию России, Донецкой и Луганской народных республик, а также в подконтрольные российским ВС районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей.
"Всего в базе данных 2 754 241 такое обращение из 2 133 населенных пунктов Украины", - добавил Мизинцев.