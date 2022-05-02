https://ria.ru/20220502/evakuatsiya-1786586693.html

Россия эвакуировала почти 200 тысяч детей с Украины, из ДНР и ЛНР

Россия эвакуировала почти 200 тысяч детей с Украины, из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 02.05.2022

Россия эвакуировала почти 200 тысяч детей с Украины, из ДНР и ЛНР

Россия эвакуировала на свою территорию почти 200 тысяч детей из опасных районов Украины и Донецкой и Луганской народных республик, всего же границу пересекли... РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T21:36

2022-05-02T21:36

2022-05-02T21:49

обострение ситуации в днр и лнр

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михаил мизинцев

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Россия эвакуировала на свою территорию почти 200 тысяч детей из опасных районов Украины и Донецкой и Луганской народных республик, всего же границу пересекли уже 1 092 137 человек, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на все трудности и препятствия, создаваемые Киевом, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Донецкой и Луганской народных республик, Украины на территорию Российской Федерации эвакуированы 11 550 человек, в том числе 1847 детей, а всего с начала специальной военной операции – уже 1 092 137 человек, из которых 196 356 – дети", - сказал он на брифинге.Генерал напомнил, что в субъектах РФ продолжают функционировать более 9,5 тысячи пунктов временного размещения для эвакуированных, которые полностью оборудованы всем необходимым, в них предусмотрены места для отдыха и горячее питание. Беженцам оказывается помощь в трудоустройстве и предоставляют социальные выплаты, детям обеспечивают место в детских садах и учебных заведениях, заключил Мизинцев.Украинские радикалы удерживают мирное население насильно, граждане ищут способы эвакуироваться в Россию, заявил Михаил Мизинцев.Он уточнил, что об этом свидетельствуют многочисленные обращения граждан в российские официальные структуры и общественные организации. По словам Мизинцева, за прошедшие сутки на горячую линию штаба, в федеральные органы исполнительной власти и субъекты РФ от иностранных и украинских граждан поступило 103 обращения с просьбами об эвакуации.Обратившиеся просят переправить их на территорию России, Донецкой и Луганской народных республик, а также в подконтрольные российским ВС районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей."Всего в базе данных 2 754 241 такое обращение из 2 133 населенных пунктов Украины", - добавил Мизинцев.

https://ria.ru/20220423/taktika-1785018824.html

https://ria.ru/20220502/pozhar-1786219734.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр, михаил мизинцев