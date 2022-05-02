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Из Мариуполя в ДНР эвакуировали 159 человек за сутки - РИА Новости, 02.05.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220502/evakuatsiya-1786520723.html
Из Мариуполя в ДНР эвакуировали 159 человек за сутки
Из Мариуполя в ДНР эвакуировали 159 человек за сутки - РИА Новости, 02.05.2022
Из Мариуполя в ДНР эвакуировали 159 человек за сутки
Почти 160 человек эвакуированы за сутки из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике, где развернут пункт приема вынужденных переселенцев, сообщает... РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T10:14
2022-05-02T10:14
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
александр семенов (батальон "восток")
игорь конашенков
мариуполь
россия
украина
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ДОНЕЦК, 2 мая - РИА Новости. Почти 160 человек эвакуированы за сутки из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике, где развернут пункт приема вынужденных переселенцев, сообщает штаб территориальной обороны республики.В воскресенье Минобороны РФ сообщило, что благодаря инициативе президента России Владимира Путина с территории "Азовстали" в Мариуполе удалось вызволить удерживавшихся украинскими националистами 80 гражданских лиц, в том числе женщин и детей. Все освобожденные были эвакуированы в Безыменное, где им предоставили ночлег, питание и предложили необходимую медицинскую помощь."За минувшие сутки, с 8.00 1 мая до 8.00 2 мая, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 159 человек, включая 29 детей", - говорится в сообщении.Отмечается, что всего с 5 марта в Безыменное эвакуированы 26 372 человека.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. Шестнадцатого апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220501/evakuatsiya-1786481895.html
https://ria.ru/20220429/azovstal-1786195155.html
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в мире, владимир путин, александр семенов (батальон "восток"), игорь конашенков, мариуполь, россия, украина
10:14 02.05.2022
 
Из Мариуполя в ДНР эвакуировали 159 человек за сутки

Штаб обороны ДНР: почти 160 человек эвакуировали за сутки из Мариуполя в Безыменное

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМирные жители из района "Азовстали" прибыли на автобусе в специальный пункт по оказанию помощи эвакуированному населению в селе Безыменное
Мирные жители из района Азовстали прибыли на автобусе в специальный пункт по оказанию помощи эвакуированному населению в селе Безыменное - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Мирные жители из района "Азовстали" прибыли на автобусе в специальный пункт по оказанию помощи эвакуированному населению в селе Безыменное
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 2 мая - РИА Новости. Почти 160 человек эвакуированы за сутки из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике, где развернут пункт приема вынужденных переселенцев, сообщает штаб территориальной обороны республики.
В воскресенье Минобороны РФ сообщило, что благодаря инициативе президента России Владимира Путина с территории "Азовстали" в Мариуполе удалось вызволить удерживавшихся украинскими националистами 80 гражданских лиц, в том числе женщин и детей. Все освобожденные были эвакуированы в Безыменное, где им предоставили ночлег, питание и предложили необходимую медицинскую помощь.
"За минувшие сутки, с 8.00 1 мая до 8.00 2 мая, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 159 человек, включая 29 детей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что всего с 5 марта в Безыменное эвакуированы 26 372 человека.
Мирные жители из района Азовстали прибыли на автобусе в специальный пункт по оказанию помощи эвакуированному населению в селе Безыменное - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
Вчера, 19:09Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
МККК через четыре часа подтвердил эвакуацию мирных жителей из Мариуполя
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. Шестнадцатого апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь".
Металлургический комбинат Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
29 апреля, 16:40
Пушилин рассчитывает, что ситуация с "Азовсталью" скоро разрешится
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинАлександр Семенов (батальон "Восток")Игорь КонашенковМариупольРоссияУкраина
 
 
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