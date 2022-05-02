https://ria.ru/20220502/embargo-1786530147.html
СМИ: три страны отозвали право вето на эмбарго ЕС на российскую нефть
СМИ: три страны отозвали право вето на эмбарго ЕС на российскую нефть - РИА Новости, 02.05.2022
СМИ: три страны отозвали право вето на эмбарго ЕС на российскую нефть
Австрия, Венгрия и Словакия отозвали свое право вето на эмбарго ЕС в отношении российской нефти, сообщает телеканал ZDF со ссылкой на высокопоставленного... РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T11:57
2022-05-02T11:57
2022-05-02T13:33
экономика
венгрия
словакия
германия
нефть
евросоюз
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БЕРЛИН, 2 мая — РИА Новости. Австрия, Венгрия и Словакия отозвали свое право вето на эмбарго ЕС в отношении российской нефти, сообщает телеканал ZDF со ссылкой на высокопоставленного дипломата ЕС.По данным телеканала, важным фактором при этом стало решение правительства Германии поддержать эмбарго. Словакия и Венгрия были против скорейшего запрета на нефть из-за сильной зависимости от российских поставок.Позже осведомленный источник дал пояснения австрийскому агентству APA относительно позиции Вены. "Не было никакого вето. Консультации с государствами-членами по шестому пакету санкций продолжаются, решение еще не принято", — заявил источник.Ранее помощник канцлера ФРГ по экономическим вопросам Йорг Кукис заявил, что Берлин выступает за введение эмбарго на российскую нефть, но потребуется "несколько месяцев", чтобы подготовиться к прекращению поставок.А в Венгрии ранее заявили, что Будапешт не поддержит европейские санкции против поставок энергоресурсов из России, поскольку это нанесет существенный вред самой Европе.Ряд стран Запада ввел новые санкции против России из-за Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
https://ria.ru/20220502/resursy-1786461336.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, венгрия, словакия, германия, нефть, евросоюз
11:57 02.05.2022 (обновлено: 13:33 02.05.2022)
СМИ: три страны отозвали право вето на эмбарго ЕС на российскую нефть
ZDF: Австрия, Венгрия и Словакия отозвали вето на эмбарго ЕС на поставки российской нефти
БЕРЛИН, 2 мая — РИА Новости.
Австрия, Венгрия и Словакия отозвали свое право вето на эмбарго ЕС в отношении российской нефти, сообщает телеканал ZDF
со ссылкой на высокопоставленного дипломата ЕС.
По данным телеканала, важным фактором при этом стало решение правительства Германии
поддержать эмбарго. Словакия
и Венгрия
были против скорейшего запрета на нефть из-за сильной зависимости от российских поставок.
Позже осведомленный источник дал пояснения австрийскому агентству APA относительно позиции Вены. "Не было никакого вето. Консультации с государствами-членами по шестому пакету санкций продолжаются, решение еще не принято", — заявил источник.
Ранее помощник канцлера ФРГ по экономическим вопросам Йорг Кукис заявил, что Берлин выступает за введение эмбарго на российскую нефть, но потребуется "несколько месяцев", чтобы подготовиться к прекращению поставок.
А в Венгрии ранее заявили, что Будапешт
не поддержит европейские санкции против поставок энергоресурсов из России
, поскольку это нанесет существенный вред самой Европе
.
Ряд стран Запада ввел новые санкции против России из-за Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.