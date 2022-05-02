https://ria.ru/20220502/embargo-1786530147.html

СМИ: три страны отозвали право вето на эмбарго ЕС на российскую нефть

СМИ: три страны отозвали право вето на эмбарго ЕС на российскую нефть - РИА Новости, 02.05.2022

СМИ: три страны отозвали право вето на эмбарго ЕС на российскую нефть

Австрия, Венгрия и Словакия отозвали свое право вето на эмбарго ЕС в отношении российской нефти, сообщает телеканал ZDF со ссылкой на высокопоставленного... РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T11:57

2022-05-02T11:57

2022-05-02T13:33

экономика

венгрия

словакия

германия

нефть

евросоюз

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БЕРЛИН, 2 мая — РИА Новости. Австрия, Венгрия и Словакия отозвали свое право вето на эмбарго ЕС в отношении российской нефти, сообщает телеканал ZDF со ссылкой на высокопоставленного дипломата ЕС.По данным телеканала, важным фактором при этом стало решение правительства Германии поддержать эмбарго. Словакия и Венгрия были против скорейшего запрета на нефть из-за сильной зависимости от российских поставок.Позже осведомленный источник дал пояснения австрийскому агентству APA относительно позиции Вены. "Не было никакого вето. Консультации с государствами-членами по шестому пакету санкций продолжаются, решение еще не принято", — заявил источник.Ранее помощник канцлера ФРГ по экономическим вопросам Йорг Кукис заявил, что Берлин выступает за введение эмбарго на российскую нефть, но потребуется "несколько месяцев", чтобы подготовиться к прекращению поставок.А в Венгрии ранее заявили, что Будапешт не поддержит европейские санкции против поставок энергоресурсов из России, поскольку это нанесет существенный вред самой Европе.Ряд стран Запада ввел новые санкции против России из-за Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.

https://ria.ru/20220502/resursy-1786461336.html

https://ria.ru/20220502/embargo-1786510881.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, венгрия, словакия, германия, нефть, евросоюз