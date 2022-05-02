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Экс-заключенный тайной тюрьмы пострадал при обстреле в Донецке

Экс-заключенный тайной тюрьмы пострадал при обстреле в Донецке - РИА Новости, 02.05.2022

Экс-заключенный тайной тюрьмы пострадал при обстреле в Донецке

Одним из пострадавших при обстреле рынка "Меркурий" в Донецке оказался Кирилл Филичкин, который в 2014 году был одним из первых заключенных тайной тюрьмы в... РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T19:32

2022-05-02T19:32

2022-05-02T19:32

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Одним из пострадавших при обстреле рынка "Меркурий" в Донецке оказался Кирилл Филичкин, который в 2014 году был одним из первых заключенных тайной тюрьмы в аэропорту Мариуполя.Ранее штаб территориальной обороны Донецкой народной республики сообщил, что 28 апреля под обстрел попал продуктовый рынок "Меркурий" в Кировском районе. По данным мэра Донецка Алексея Кулемзина, погибли два человека."Я в этот момент как раз был на рынке, делали покупки с волонтерами для жителей Мариуполя - одежда, одеяла и так далее. Начался обстрел из "Градов", снаряды стали падать буквально в 20 метрах от нас. Я схватил волонтера Светлану, мы упали на землю", - рассказал РИА Новости Филичкин. По его словам, волонтёр получила осколочные ранения спины, она госпитализирована. Сам Филичкин был контужен, осколок задел его локоть.После ранения Филичкин и другие посетители начали вывозить тяжело раненых с рынка."Я схватил тележку, положили на нее раненых. Парни выбежали на дорогу, стали тормозить проезжающие машины и скорые", - рассказал он.Сам Филичкин от госпитализации отказался.Ранее житель Мариуполя Кирилл Филичкин рассказал в видеоинтервью РИА Новости, что попал в Мариупольский аэропорт, где базировались киевские силовики, в качестве задержанного одним из первых — 7 мая 2014 года, когда батальон "Азов" (против его бойцов в РФ возбуждено уголовное дело) и ВСУ с боями захватывали город.Его лично допрашивал скандально известный политик Олег Ляшко, а другой политик, один из создателей батальона "Азов" и заместитель его командира Игорь Мосийчук, лично пытал его.Видео допросов попало в YouTube ещё осенью 2014-го и послужило одним из доказательств по делу Филичкина, когда его судили украинские власти за причастность к захвату пяти украинских солдат, которых Филичкин призывал вступить в ополчение ДНР.При этом официально Филичкина задержали только 18 августа 2014 года. Все эти месяцы он провел в тайных тюрьмах. Это, по словам свидетелей расследования РИА Новости, обычная практика для Украины – во время нахождения "вне закона" сторонника ДНР пытают, чтобы он был более разговорчивым, и только потом передают СБУ и оформляют задержание официально.

https://radiosputnik.ria.ru/20220428/donetsk-1785946877.html

https://ria.ru/20220430/donetsk-1786322589.html

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в мире, олег ляшко, игорь мосийчук, украина, донецкая народная республика, служба безопасности украины