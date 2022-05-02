https://ria.ru/20220502/dela-1786579147.html

СК возбудил дела против восьми украинских военных из-за обстрелов ДНР и ЛНР

СК возбудил дела против восьми украинских военных из-за обстрелов ДНР и ЛНР - РИА Новости, 02.05.2022

СК возбудил дела против восьми украинских военных из-за обстрелов ДНР и ЛНР

Следственный комитет России установил причастность четырех украинских командиров и четырех заместителей командиров к новым обстрелам ДНР и ЛНР, в отношении них... РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T20:08

2022-05-02T20:08

2022-05-02T20:08

обострение ситуации в днр и лнр

россия

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Следственный комитет России установил причастность четырех украинских командиров и четырех заместителей командиров к новым обстрелам ДНР и ЛНР, в отношении них возбуждены уголовные дела, сообщается на сайте СК РФ."Следственный комитет России установил причастность четырех украинских командиров и четырех заместителей командиров к ряду новых преступлений, совершенных с первого по второе мая 2022 года на территории Донецкой и Луганской народных республик. В отношении них возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 356 УК РФ, предусматривающей ответственность за указанные противоправные деяния", - говорится в сообщении.По данным ведомства, с первого по второе мая командир 56 отдельной мотопехотной бригады ВСУ полковник Игорь Иванов и его заместитель подполковник Дмитрий Герасименко отдали своим подчиненным приказы об артиллерийских обстрелах Петровского района Донецка, в результате которого повреждены два дома. Командир второго парашютно-десантного батальона 25 отдельной парашютно-десантной бригады ВСУ подполковник Виталий Сущенко отдал приказ об артиллерийских обстрелах Кировского района Донецка, в результате которого повреждения получили 8 жилых домов и квартир. Командир 1 парашютно-десантного батальона 25 отдельной парашютно-десантной бригады Вооруженных сил Украины майор Сергей Смолик и его заместитель майор Игорь Ситницкий отдали приказы об артиллерийских обстрелах города Ясиноватая, после чего повреждены были 16 домов.Кроме того, отмечают в СК, командир 24 отдельной механизированной бригады ВСУ полковник Сергей Поступальский, начальник штаба – полковник Роман Мамавко и первый заместитель командира самоходного артиллерийского дивизиона лейтенант Николай Янчий произвели массированные прицельные артиллерийские и минометные обстрелы из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в городах ЛНР.Отмечается, что следствием зафиксированы следы многочисленных обстрелов украинскими силовиками населенных пунктов Еленовка, где погиб мирный житель, кроме того, повреждены школа и шесть домов. Ранения получили мирные жители в поселках Владимировка, Старомайорск, Новобахомутовка. В городе Енакиево были повреждены гражданские постройки, а в Горловке ранение получила мирная жительница.Добавляется, что в ЛНР в результате артиллерийских обстрелов города Первомайска повреждены 12 жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры. В городе Стаханове повреждены пять жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры. В населенном пункте Калиново повреждены четыре жилых дома, а в Кировске повреждена линия электропередачи.

https://ria.ru/20220430/zapad-1786247361.html

https://ria.ru/20220502/pozhar-1786219734.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), ситуация в днр и лнр, в мире, донецк (днр)