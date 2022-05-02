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Моя цель – зарабатывать три миллиона рублей ежемесячно. Как это сделать?
Моя цель – зарабатывать три миллиона рублей ежемесячно. Как это сделать? - РИА Новости, 02.05.2022
Моя цель – зарабатывать три миллиона рублей ежемесячно. Как это сделать?
Героиня эпизода Элиана занимается бизнесом, наставничеством и онлайн-курсами. Она освоила много профессий и постоянно обучается новым. Ее цель – зарабатывать три миллиона рублей ежемесячно. Девушка составляет планы, строит схемы по достижению желаемой цели, но богатства все нет. Что она делает не так и как достичь по-настоящему больших результатов?
2022-05-02T12:00
2022-05-02T12:00
2022-05-02T12:00
страхи
общество
деньги
наталья лосева
психология богатства
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Моя цель – зарабатывать три миллиона рублей ежемесячно. Как это сделать?
Героиня эпизода Элиана занимается бизнесом, наставничеством и онлайн-курсами. Она освоила много профессий и постоянно обучается новым. Ее цель – зарабатывать три миллиона рублей ежемесячно. Девушка составляет планы, строит схемы по достижению желаемой цели, но богатства все нет. Что она делает не так и как достичь по-настоящему больших результатов?
audio/mpeg
Моя цель – зарабатывать три миллиона рублей ежемесячно. Как это сделать?
Героиня эпизода Элиана занимается бизнесом, наставничеством и онлайн-курсами. Она освоила много профессий и постоянно обучается новым. Ее цель – зарабатывать три миллиона рублей ежемесячно. Девушка составляет планы, строит схемы по достижению желаемой цели, но богатства все нет. Что она делает не так и как достичь по-настоящему больших результатов?
audio/mpeg
Историю героини выпуска Элианы разбирают финансовый советник, предприниматель Елена Парий, и психолог, коуч, бизнес-тренер Сергей Насибян.Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Юлия МирейМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты во ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль Телеграме и Яндекс.Дзене
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, деньги, наталья лосева, психология богатства, аудио
Моя цель – зарабатывать три миллиона рублей ежемесячно. Как это сделать?
Героиня эпизода Элиана занимается бизнесом, наставничеством и онлайн-курсами. Она освоила много профессий и постоянно обучается новым. Ее цель – зарабатывать три миллиона рублей ежемесячно. Девушка составляет планы, строит схемы по достижению желаемой цели, но богатства все нет. Что она делает не так и как достичь по-настоящему больших результатов?